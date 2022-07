Warum trotz gut gefüllter Staueseen eine Stromkrise droht

Energiekrise Sommaruga warnt vor Stromlücke, doch die Stauseen sind überdurchschnittlich gut gefüllt – wie kommt das? Bundesrätin Simonetta Sommaruga warnt: Europa steckt in einer Energiekrise. Bereits wird für die kalte Jahreszeit eine Kampagne fürs Stromsparen geplant. Doch nun zeigt sich: Die Stauseen sind besser gefüllt als im langjährigen Durchschnitt. Dahinter steckt – die Sonne. Benjamin Rosch und Stefan Bühler Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Wie voll werden die Speicherseen diesen Sommer? Im Bild: der Zevreilasee in Graubünden (11. August 2015) Gian Ehrenzeller/Keystone

Es war eine weitere Hiobsbotschaft zur Schweizer Versorgungssicherheit. Nicht nur lahmgelegte Atomkraftwerke in Frankreich, ausbleibende russische Gaslieferungen und damit verbunden horrende Energiepreise bedrohen das Land. Auch schlecht gefüllte Stauseen sollen die Lage nochmals zuspitzen, wie Bundesrätin Simonetta Sommaruga jüngst vor den Medien betonte. Werner Luginbühl, Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom), stimmte zu: Die Lage sei ernst.

Ausgerechnet die Speicherseen. Im Wasserschloss Schweiz sind sie die Versicherung für den Strom im Winter: Im Sommer sammeln sie Schmelzwasser, um damit im Winter Strom zu produzieren. Im kommenden Winter kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu: Weil insbesondere Deutschland viel Strom aus russischem Gas gewinnt, befürchten Fachleute eine europaweite Strommangellage.

Der wenige Schnee ist in der Juni-Hitzewelle vollständig geschmolzen

Die Aussagen Sommarugas und Luginbühls waren eindringlich: «Jetzt geht es ums Ganze», betonte Sommaruga. Doch es stellt sich die Frage: Hat die Energieministerin übertrieben? Denn aktuelle Auswertungen des Datenteams von CH Media zeigen: Seit dieser Woche sind die Speicherseen zu 55 Prozent gefüllt. Die Werte liegen über dem langjährigen Schnitt.

Und selbst das Bundesamt für Energie (BFE) konstatierte noch Mitte Juni: «Gesamtschweizerisch befinden wir uns auf einem überdurchschnittlichen Niveau.» Warum also die Sorge?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst waren die Speicherseen nach dem regenreichen Sommer 2021 dieses Jahr im Winter zwar gut gefüllt. Doch das erste Halbjahr 2022 fiel ausserordentlich trocken aus. Im Winter fiel wenig Schnee, im Frühling kaum Regen. Dazu kamen Hitzetage bereits im Frühsommer, welche eine frühe Schneeschmelze bewirkten. Diese ist nun bereits abgeschlossen. Kurz: Die Schweizer Stauseen haben ihr Schmelzwasser heuer einfach bereits bezogen, viel mehr kommt nicht.

Um im Herbst, wenn die Seen üblicherweise ihre Höchststände erreichen, eine beruhigende Reserve zu haben, müssen die Versorger deshalb auf Regen hoffen. Prognosen mit einem solchen Horizont gibt es keine. Die kurzfristigen Aussichten verheissen allerdings wenig Regen: Die Temperaturen steigen bald wieder über die 30-Grad-Marke. Das ist gut fürs Grillfest, aber schlecht fürs Heizen im Winter.

Immerhin: In einem besonders heissen Sommer schmelzen die Gletscher besonders stark, sie geben mehr Wasser in die Stauseen ab. Es ist freilich ein zwiespältiger Effekt, zehren wir damit doch von einer schwindenden Ressource. Naheliegend wären in dieser Situation Regentänze. Doch die helfen erfahrungsgemäss nicht. So sind andere Lösungen gesucht, um drohende Blackouts zu vermeiden.

Wasserkraftreserve kommt erst im Herbst – zu spät?

Eine davon ist die sogenannte Wasserkraftreserve: Diese sieht vor, dass die Betreiber der Speicherkraftwerke einen Teil des Wassers über den Winter zurückbehalten, damit sie auch während Kälteperioden im Frühjahr 2023, etwa in den Monaten April-Mai, noch genug Strom produziert können. Denn in dieser Periode erreichen die Stauseen in der Regel den tiefsten Pegelstand. Die Betreiber werden dafür vom Bund bezahlt – es ist gewissermassen eine Stromversorgungsversicherung.

Der Bundesrat hat die Einführung der Wasserkraftreserve bereits im April beschlossen. Umgesetzt wird sie freilich erst ab Oktober. Es sei eine anspruchsvolle Aufgabe, heisst es. Insbesondere sollten mit der Abgeltung der Reserven keine falschen Anreize für die Stromanbieter geschaffen werden. Deshalb sei eine frühere Einführung nicht möglich.

Das stösst bei der Stiftung Energie Schweiz (SES) auf Kritik. Oktober sei zu spät, sagt Simon Banholzer. Für die Energieunternehmen bestünden so den Sommer über kaum Anreize, die nötigen Reserven für den Winter bereitzustellen. Die Axpo hält dagegen: Sie sei bereits seit vergangenem Winter dabei, haushälterisch mit den Ressourcen umzugehen. Und auch das BFE sieht keine Probleme: Die Reserve soll nicht das gesamte Speichervolumen der Schweiz betreffen, sondern nur einen Teil davon.

Reserve reicht in prekärer Situation eine bis zwei Wochen

Wie gross dieser Anteil sein soll, wird gemäss Verordnungsentwurf durch die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) festgelegt. Die Elcom erarbeitet in diesen Tagen die Eckwerte der Umsetzung: «Aktuell gehen wir für die Reserve von einer Grössenordnung im Bereich von 500 GWh aus», sagt Geschäftsführer Urs Meister, «dies mit einer Bandbreite von plus-minus 166 Gigawatt.» Es ist das erste Mal, dass die Elcom diese Zahlen nennt. Im späten Winter während einer extremen Phase mit sehr hohem Verbrauch, verminderter inländischer Produktion und deutlich reduziertem Import «würde eine solche Reserve nach unseren Berechnungen ausreichen, um eine bis zwei Wochen zu überbrücken.»

Dies zeigt, dass allein die Wasserkraftreserve nicht genügt, um eine lange anhaltende Energieknappheit zu überdauern, wie sie für kommenden Winter befürchtet wird. Dies umso mehr, als mit der Reserve nicht zusätzlich Strom produziert wird. Deshalb wird nach weiteren Möglichkeiten gesucht, um die Versorgungssicherheit rasch zu stärken.

Derzeit klären die Bundesbehörden die Möglichkeiten einer Nutzung von aktuell stillgelegten Gaskraftwerksanlagen, die sich für die Stromproduktion alternativ auch mit Öl betreiben lassen. Evaluiert werde zudem eine rasche Inbetriebnahme von kleineren neuen Anlagen. Als Notlösung in der gegenwärtigen europäischen Krise könnte damit die Energieknappheit allenfalls entschärft werden – freilich auf Kosten der Klimapolitik. Zur Erinnerung: Das Volk hat den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern bis 2050 beschlossen.

Die günstigste Variante: Auf Energieverschwendung verzichten

Weiter prüft die Elcom, ob die Kapazität von Übertragungsleitungen in kurzer Frist erhöht werden könnte. Die Frage ist, wo dies gefahrlos möglich ist und ob Nebenwirkungen – etwa lauteres Surren der Leitung – zu erwarten sind. Mit höheren Kapazitäten könnte beispielsweise dann mehr Strom in kurzer Zeit importiert werden, wenn er verfügbar ist. Auch im Inland hätten die Stromanbieter dadurch mehr Flexibilität. Die Massnahme gilt als besonders wichtig für die Versorgungssicherheit.

Zur Diskussion steht schliesslich, Notstromaggregate, wie sie etwa in Spitälern bestehen, so umzurüsten, dass sie im Normalbetrieb Strom ins Netz einspeisen könnten. Selbstverständlich aber nicht in Notlagen, wenn die Aggregate ihren eigentlichen Zweck erfüllen müssen. Wann all diese Prüfarbeiten abgeschlossen sind und welche Optionen sich in die Tat umsetzen lassen, sei noch offen, sagt Meister.

Derweil ist beim Bund eine Sensibilisierungskampagne in Vorbereitung. Sie soll im Herbst die Bevölkerung darüber informieren, wie sie beim Stromsparen helfen kann. Denn die billigste Variante zur Steigerung der Versorgungssicherheit ist, die Verschwendung von Energie zu stoppen. Etwa, indem Heizungen etwas tiefer eingestellt werden, auf die Sauna verzichtet wird und wir weniger ausgiebig duschen.

