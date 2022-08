Wegen Blackout: Im Winter droht schon wieder Homeoffice

Energiekrise Schon wieder droht das Homeoffice – der Grund ist aber nicht die Pandemie Kennen gelernt haben wir das Homeoffice als Massnahme gegen Corona. Nun zeichnet sich bereits die nächste Homeoffice-Phase ab: Wenn im Winter der Strom kontingentiert wird, wollen Firmen ihre Angestellten zum Weiterarbeiten nach Hause schicken. Benjamin Rosch, Stefan Bühler Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geübt in der Pandemie: Ist Arbeiten von zu Hause auch ein Mittel gegen eine drohende Energiekrise? Bild: Sebastian Gollnow/DPA

In Deutschland läuft die Debatte bereits seit Tagen heiss, in der Schweiz rollt sie gerade erst an. Die Rede ist von Homeoffice. Als Pandemie-Massnahme bestens bekannt, soll das Arbeiten von zu Hause nun auch eine drohende Energiekrise im Winter entschärfen helfen.