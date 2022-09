EU-Stromabkommen: Die Krise bringt Brüssel der Schweiz näher

Energiekrise Kurzschluss Europa: Wie die Energiekrise den Wunsch nach einem Stromabkommen stärkt – und diesem selber im Weg steht Ein Stromabkommen mit Brüssel wäre angesichts der Energiekrise gerade sehr willkommen. Doch wegen der Krise explodieren im freien Markt die Strompreise – weshalb die von der EU geforderte volle Liberalisierung chancenlos ist. Welche Auswege sieht die Politik? Stefan Bühler 1 Kommentar 02.09.2022, 05.00 Uhr

Putin dreht den Gashahn zu, die französischen AKW sind in Revision, die Energiepreise steigen steil an: In ganz Europa bereitet man sich auf Engpässe im Winter vor. Das wirbelt auch in der Schweiz politische Gewissheiten durcheinander. So fordert «Kompass Europa», jene Organisation, die massgeblich zum Scheitern des Rahmenvertrags beigetragen hat, der Bund müsse alles tun, um mit Brüssel rasch eine gute Lösung im Stromdossier zu erreichen. Das berichtete jüngst diese Zeitung.

Dass dies bald erreicht wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Denn so sehr die Angst vor einer Gas- und Strommangellage den Wunsch nach einem solchen Vertrag stärkt, so sehr steht die Energiekrise zugleich Fortschritten in dem Dossier im Weg - man könnte von einem Kurzschluss sprechen.

Will die Schweiz zu einem Abschluss kommen, muss sie ihren Strommarkt voll öffnen: Das ist eine zentrale Bedingung, an der die EU seit über 15 Jahren eisern festhält. Genauso unverrückbar beharren die Schweizer Gewerkschaften und linken Parteien auf dem staatlichen Restmonopol der Grundversorgung. Das blockiert das Stromabkommen seit Jahren.

Die Krise stärkt nun die Position der Linken: Sogar Bürgerliche wie der Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler wünschen, dass Unternehmen in die geschützte Grundversorgung zurückkehren können. Denn dort sind die Strompreise vorerst nur vergleichsweise moderat angestiegen. Im freien Markt gehen die Preise hingegen europaweit durch die Decke. Und ein Ende ist nicht absehbar.

Einig nur in einem Punkt: Schweiz muss eigene Stromproduktion stärken

In dieser Situation ist es unwahrscheinlich, dass sich das Volk an der Urne für die volle Strommarktliberalisierung entscheiden würde. Darüber sind sich Politikerinnen und Politiker von SVP bis SP einig. FDP-Ständerat Damian Müller konstatiert mit Bedauern: «Fakt ist, dass dieses Vorhaben keine Mehrheit hat.» Mitleidslos stellt hingehen SP-Präsident Cédric Wermuth fest: «Die Liberalisierung der Strom-Grundversorgung ist tot.»

Ist damit auch ein Stromabkommen endgültig vom Tisch? Oder könnte es auf einem anderen Weg weitergehen? SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi sieht ein technisches Abkommen mit den Nachbarstaaten als Ausweg: Stromflüsse und der Handel über die Grenzen hinweg sollen möglich sein, dies aber ohne eine institutionelle und rechtliche Integration der Schweiz ins System der EU.

FDP-Ständerat und Aussenpolitiker Müller verweist derweil darauf, dass nicht nur die Liberalisierung, sondern auch ein institutioneller Rahmen Voraussetzung sei für ein Stromabkommen mit Brüssel. «Die Blockade des institutionellen Abkommens, für welche die beiden SP-Bundesräte mitverantwortlich sind, war ein Fehler», sagt er: «Die Energiekrise zeigt, dass der Weg der Autonomie viel zu teuer und zu unsicher ist.»

Die beiden sind sich einig, dass die Schweiz ihre Stromproduktion stärken müsse. Müller nennt den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Aeschi fordert, «dass es bis in zwanzig Jahren neben dem Ausbau von Solar- und Wasserkraft auch die ständig verfügbare Bandenergie eines Kernkraftwerks der neusten Generation braucht».

Bewegt sich die EU in Richtung Schweiz?

Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter ist nach wie vor überzeugt, dass die Schweiz Teil des europäischen Energiebinnenmarktes sein soll: «Autarke Versorgung mit Energie ist nicht möglich.» Mit Blick nach Brüssel stellt sie allerdings fest: Die Liberalisierung des Strommarkts «ist offensichtlich derzeit sogar in der EU selber in Frage gestellt», und ergänzt, «zumindest fordern diverse Regierungschefs und Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, Reformen bei der Preisbildung». Die Bedingung der EU, die Schweiz müsse für ein Energieabkommen ihren Strommarkt voll liberalisieren, könnte damit ins Wanken geraten.

Das hat auch SP-Präsident Wermuth beobachtet. Er hält mit Genugtuung fest: «Die Erkenntnis, dass die Energieversorgung ein Service public sein muss und sich für den freien Markt nicht eignet, beginnt sich gerade durchzusetzen.» Noch sind es erst Diskussionen, ob die EU entsprechende Reformen tatsächlich realisiert, und wie diese genau aussehen werden, lässt sich nicht sagen. Doch Wermuth glaubt, dass die Zeit für die Schweiz, oder genauer: für seine linken Forderungen spielt. Wie beim Lohnschutz, wo Brüssel die Regeln jüngst verschärft hat, dürfte die Entwicklung der EU auch im Strommarkt in Richtung der heute in der Schweiz geltenden Verhältnisse gehen, glaubt er. Es sei darum jetzt sinnvoll, zuerst abzuwarten, «in welche Richtung die EU ihren Strommarkt umbaut». Wichtiger sei, «dass wir schnell wieder eine Stabilisierung der Beziehungen erreichen, bei Horizon dabei sind und bei weiteren Kooperationsabkommen».

