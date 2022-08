Blackout: Der diskrete Herr Luginbühl macht Schlagzeilen

Energiekrise Kerzen und Brennholz gegen Blackout: Der diskrete Herr Luginbühl sorgt für Schlagzeilen – das ist ihm ein Graus In seiner 20-jährigen Karriere als Politiker galt der Berner Regierungs- und Ständerat stets als stiller Schaffer. Doch jetzt ist Werner Luginbühl Präsident der Elektrizitätskommission und steht wegen der drohenden Energiekrise im Rampenlicht. Er hätte es sich anders gewünscht. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Werner Luginbühl ist kein Mann der grossen Worte. Keystone

«Wenn Werner Luginbühl etwas so drastisch ausdrückt, dann meint er es definitiv ernst.» Das sagt Urs Gasche, langjähriger Regierungs- und Parteikollege, «ein guter Freund», wie er selber betont.

In der Tat war es aussergewöhnlich, was Luginbühl letzte Woche in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» sagte: «Im schlimmsten Fall müssen wir tatsächlich damit rechnen, dass es im nächsten Winter zu gebietsweisen Stromabschaltungen kommt, wenn auch nur stundenweise. Da ist es sicher ratsam, genügend Kerzen im Haus zu haben. Und wer einen Holzofen hat, sollte sich mit genügend Brennholz eindecken.» Er selber habe dies schon getan, «Taschenlampe und Batterien sind auch parat.»

Dass Luginbühl in dem Gespräch mehrmals hervorhob, dass der Strom im schlimmsten Fall gebietsweise und nur «für ein paar Stunden» ausfallen könnte, ging unter: Das Interview sorgte schweizweit für Schlagzeilen.

Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens steht Luginbühl als Präsident der Elektrizitätskommission (Elcom) vor, jenem Gremium, das die Versorgungssicherheit im Land überwacht und dem Bundesrat bei drohenden Mangellagen Massnahmen vorschlägt. Das Expertengremium schlechthin also, wenn es um die Stromversorgung geht.

Und zweitens ist das herausragende persönliche Merkmal des 64-Jährigen seine Zurückhaltung: Knapp zehn Jahre war er Berner Regierungsrat, weitere zehn Jahre vertrat er den Kanton im Ständerat. Nie sorgte er mit unbedarften Sprüchen oder provokativen Parolen für Schlagzeilen.

In die Lehre als Heizungszeichner – weil es der Berufsberater so vorschlug

Aufgewachsen ist Luginbühl in Krattigen am Thunersee als Bauernsohn. «In der voralpinen Hügelzone», sagt er. «Das tönt weniger steil, als die Weiden und Hänge über dem Dorf tatsächlich sind, die ich in meiner Kindheit gründlich kennen gelernt habe.» Sein Bruder hat den Hof von den Eltern übernommen, Luginbühl wohnt mit seiner Frau immer noch im Dorf, weggezogen ist er sein ganzes Leben lang nie.

Nach der Schule lernte er Heizungszeichner, «weil das der Berufsberater so empfohlen hat». Er selber hätte lieber den Weg in Richtung Hochbauzeichner oder Architekt eingeschlagen. «Man hatte das Gefühl, ich sei eher mathematisch als künstlerisch begabt.» Erfüllt hat ihn der erlernte Beruf freilich nicht.

Also bildete sich Luginbühl weiter. Zunächst in Energietechnik. Er führte als Mitinhaber ein Ingenieurbüro und sammelte berufsbegleitend weitere Abschlüsse: ein Wirtschaftsdiplom, ein Führungsnachdiplom an der Uni Freiburg, dazu kamen Weiterbildungen im Bereich der öffentlichen Finanzen sowie Staats- und Verwaltungsrecht. Und der Schritt in die Politik: mit 28, die Wahl in den Gemeinderat in Krattigen, bald der Aufstieg zum Gemeindepräsidenten. Als Parteiloser.

Der folgenreiche Beitritt zur SVP – der Berner SVP

Selbst als sich Luginbühl 1994 für die Stelle als Parteisekretär der Berner SVP bewarb, gehörte er der Partei noch nicht an. Der Beitritt folgte erst, als er die Stelle erhielt. Ein Schritt, der seiner politischen Karriere zweifellos förderlich war. Der ihm Jahre später aber auch seinen wohl schwierigsten Entscheid und seine härtesten dreieinhalb Jahre bescheren sollte.

Dass er sich zur SVP hingezogen fühle, sei vor seinem bäuerlichen Hintergrund naheliegend, sagte Luginbühl einmal in einem der wenigen Porträts, die in all den Jahren über ihn erschienen sind. «Und das war damals noch die Berner SVP», betont er heute: jene Partei, die auf dem Land im Kanton praktisch die Alleinherrschaft ausübte, «in der auch Leute Platz hatten, die heute bei den Grünen sein könnten».

Aus heutiger Sicht eine nahezu unpolitische Partei – zu welcher der diskrete Technokrat bestens passte. «Nein», diese Bezeichnung beleidige ihn nicht, «es trifft wohl ein Stück weit zu». Er hat auch schon eingeräumt, manche hielten ihn für «ein bisschen langweilig».

Vier Jahre führte Luginbühl als Sekretär die kantonalen SVP. Sie dankte es ihm mit der Nomination für die Kandidatur zum Regierungsrat, was zu jener Zeit der Wahl gleichkam. Von 1998 bis 2007 führte er die Justiz- und Gemeindedirektion, brachte etwa eine Justizreform über die Bühne, trug zur Sanierung der Kantonsfinanzen bei – und hielt sich tunlichst aus den Streitereien zwischen der Zürcher und der Berner SVP heraus.

Verräter: Loyalitätskonflikt bei der geheimen Gründung der BDP

Doch dann kam die Abwahl Christoph Blochers aus dem Bundesrat Ende 2007. Und im Frühjahr 2008 die geheime «Operation Bubenberg», in der dissidente Berner SVP-Grössen um Nationalrat Hans Grunder die Abspaltung von der SVP und die Gründung der BDP aufgleisten. Luginbühl war in die Pläne eingeweiht.

Die Eskalation kam für ihn im denkbar schlechtesten Moment: Noch im Herbst hatte er dank der Unterstützung der SVP die Wahl in den Ständerat geschafft. «Es war ein ungeheurer Loyalitätskonflikt», sagt Luginbühl: Seine politischen Erfolge verdankte er nicht zuletzt der SVP. Zugleich passte er immer weniger zum zunehmend populistischen Stil der nationalen Partei.

Parteiaustritt kurz nach der Wahl: Ständerat Luginbühl bei der Gründung der BDP Bern.

(Münsingen, 21. Juni 2008) Uz

Er entschied sich für die BDP. Das trug ihm Beschimpfungen und Drohungen aus der SVP ein, man nannte ihn Verräter. Manche grollen ihm bis heute. Die erste Legislatur im Ständerat, in der er, gewählt als SVPler, über drei Jahre die BDP vertrat, «war meine schwierigste Zeit». Und seine Wiederwahl 2011 vor diesem Hintergrund alles andere als sicher. Zumal Luginbühl die Arena, dieses TV-Format, bei dem Schlagfertigkeit und Lautstärke dem differenzierten Argument vorgehen, möglichst mied und ihm auch der Wahlkampf auf der Strasse zutiefst zuwider ist.

Das ist vielleicht das Ungewöhnlichste an dem 1,86 Meter grossen Berufspolitiker: dass er sich nie in den Vordergrund drängte und es bis heute geradezu liebt, nicht aufzufallen. Das wirkte schon vor zehn Jahren, wie aus der Zeit gefallen, mitunter weltfremd. Doch beim Volk kam es an: 2011 erzielte Luginbühl als BDP-Kandidat ein Glanzresultat. Nun war seine Wahl legitimiert. «Von da an perlte die Kritik aus der SVP an mir ab.»

Überrascht von den Schlagzeilen

Im Ständerat engagierte er sich fortan in der Kommissionsarbeit, etwa bei der Revision des CO 2 -Gesetzes. Wahrgenommen wurde sein Engagement für das Freilichtmuseum Ballenberg, zu reden gab mitunter sein Mandat als Public-Relations-Chef der Mobiliar-Versicherung.

Nachdem er 2019 aus dem Ständerat zurückgetreten war, wählte ihn der Bundesrat zum Elcom-Präsidenten. Als Verwaltungsratspräsident der Kraftwerke Oberhasli und langjähriger Energiepolitiker brachte er hierfür die gewünschten Qualifikationen mit. Bei alldem blieb es stets ruhig um Luginbühl.

Bis letzten Sonntag. Bis zum Interview über mögliche Stromlücken, die Kerzen, Brennholzreserven, seine Taschenlampe. Den Text hat er autorisiert. Dass er damit so grosses Aufsehen erregen würde, hat er aber offensichtlich nicht erwartet. Und es sich ganz sicher nicht gewünscht. Das wird im Gespräch deutlich.

Fürchtet er, dass man ihm Panikmache vorwirft, sollte es im Winter doch nicht so schlimm kommen? «Nein», sagt Luginbühl, «bewahrheiten sich die Worst-Case-Szenarien nicht, bin ich vor allem erleichtert. Dann kann ich mit solcher Kritik gut leben.»

