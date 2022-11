Energiekrise Keine Lichter am Weihnachtsbaum im Bundeshaus – die «Tanne der Nation» bleibt dunkel Jedes Jahr während der Wintersession steht in der Eingangshalle des Bundeshauses ein prächtig geschmückter Weihnachtsbaum. Dieses Jahr strahlt er nicht wie üblich: Aufgrund der Energielage wird auf die Beleuchtung verzichtet. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 28.11.2022, 17.30 Uhr

Sieben Meter ist sie hoch und eine halbe Tonne schwer. Gefällt worden ist sie am vergangenen Dienstag in der Region Thun. Am Donnerstag wurde sie in die Bundesstadt transportiert. Jetzt begrüsst sie die Besucherinnen und Besucher des Bundeshauses in der Kuppelhalle, direkt unter der Statue der «Drei Eidgenossen».