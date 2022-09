Sturm auf die Alpen: Schon fast 20 grosse Solarparks geplant

Energiekrise Goldgräberstimmung in den Bergen: Über 18 Projekte für grosse Solaranlagen stehen am Start – Investoren drängen sich vor Öffentlich bekannt sind nur die Projekte Gondo und Grengiols im Wallis. Wenn sich aber am Donnerstag der Ständerat mit grossen Solaranlagen in den Bergen befasst, geht es um viel mehr: Jürg Rohrer, Professor für erneuerbare Energien, kennt mindestens 18 Projekte. Stefan Bühler 2 Kommentare 15.09.2022, 05.00 Uhr

Seit 2017 betreibt der Solarenergie-Experte Jürg Rohrer gemeinsam mit der ZHAW und weiteren Partnern auf der Davoser Totalp eine Versuchsanlage für Alpine Fotovoltaik. Bild: PD

Von einem «Goldrausch, der jetzt losgeht», sprach der Walliser Hotelier und SP-Doyen Peter Bodenmann. Auf der andern Seite empörte sich der Präsident der Landschaftsschützer und FDP-Nationalrat Kurt Fluri über einen «Tiefpunkt schweizerischer Natur- und Landschaftsschutzpolitik». Die Pläne der ständerätlichen Umwelt- und Energiekommission, in den Alpen so rasch als möglich grossflächige Solaranlagen zu bauen und dafür das Umweltrecht zu beschneiden, polarisieren. Am Donnerstag beugt sich der Ständerat über die umstrittenen Vorschläge.

Seit Wochen werden in den Medien stets die beiden Walliser Projekte in Gondo und Grengiols erwähnt. Jetzt zeigt sich aber, dass bereits deutlich mehr Projekte am Start sind. «Mir sind derzeit 18 Projekte für Freiflächen-Solaranlagen in den Bergen bekannt - und es dürfte noch mehr geben, von denen ich nichts weiss», sagt Professor Jürg Rohrer von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW). «Es herrscht derzeit geradezu eine Goldgräberstimmung.» Bei ihm meldeten sich nicht nur Projektverantwortliche, sondern auch Investoren auf der Suche nach vielversprechenden Vorhaben.

Rohrer ist Dozent für erneuerbare Energien und bezüglich Solarenergie einer der führenden Experten der Schweiz. Seit 2017 betreibt er mit der ZHAW und weiteren Partnern auf der Davoser Totalp eine Versuchsanlage für Alpine Fotovoltaik. In Gondo wird er als Projektpartner aufgeführt. Nun wenden sich interessierte Unternehmen und Organisationen für Gutachten an ihn. Zu den 18 Projekten äussert sich Rohrer im Einzelnen nicht, Angaben zu Ort und Umfang sind vertraulich. Aber er gewährt einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten.

Die Solar-Testanlage auf der Totalp mit Blick auf die Alpen im Südosten. Bild: ZHAW

Skigebiete wollen eigenen Strombedarf decken

«Bei den Hauptakteuren handelt es sich um Elektrizitätswerke und Skiliftbetreiber.» Die Energieunternehmen planten eher grössere Solarparks, «bei den Skigebieten ist der Umfang der möglichen Anlagen bescheidener». Dabei gehe es um Projekte in der Nähe der Liftanlagen, wo Infrastrukturen wie Trafostationen und Leitungen bereits bestehen. Die Solarpanels kämen an Hängen zu stehen, die nicht fürs Skifahren benutzt werden. Der Strom soll in erster Linie im Winter den Eigenbedarf decken.

Jürg Rohrer, Professor für erneuerbare Energien an der ZHAW. Bild: PD

Rohrer beobachtet die jüngsten Entwicklungen mit Interesse – und vorab aus wissenschaftlicher Warte. Die polarisierte Diskussion, wie sie die Zitate von Bodenmann und Fluri abbilden, hält er für falsch: «Es geht nicht um Ja oder Nein zu den alpinen Solaranlagen. Wir sollten jetzt vielmehr über die Rahmenbedingungen reden, wie diese realisiert werden können.»

Laut Rohrer spricht viel für Fotovoltaik-Anlagen in der Höhe: «Dank einer hohen solaren Einstrahlung, wenig Hochnebel, Reflexionen an der Schneeoberfläche und tiefen Temperaturen lässt sich im Gebirge auch im Winter viel Strom erzeugen.» Installationen in den Bergen liefern rund 1,5-mal mehr Strom als vergleichbare Anlagen im Mittelland. Und dies erst noch, wenn er besonders gebraucht wird: im Winter. «Alpine Freiflächenanlagen können einen wichtigen Beitrag leisten zum Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, wie wir sie beschlossen haben.»

Auch die Befürchtung, dass die Alpen mit Solarpanel-Feldern überzogen werden könnten, relativiert der Experte anhand von Zahlen. Je nach Neigung eines Hangs beansprucht eine Anlage mehr oder weniger Fläche: An Steilhängen können die Panels nahe beieinander aufgestellt werden. In der Fläche sind die Abstände grösser, wegen des Schattenwurfs der Panels. Die ständerätliche Kommission will mit Freiflächen-Anlagen insgesamt zwei Terawattstunden Leistung erzielen: «Das beansprucht in der ganzen Schweiz 10 bis 15 Quadratkilometer. Gemessen an den vegetationslosen Flächen von 4635 Quadratkilometern oder der unproduktiven Vegetation von 2915 Quadratkilometern ist das verkraftbar.»

Kare Rahmenbedingungen für alpine Grossanlagen festlegen

Gleichwohl begegnet Rohrer dem sich abzeichnenden Sturm auf die Alpen durchaus kritisch. Die von der ständerätlichen Kommission beantragten Lockerungen des Umweltrechts gehen ihm zu weit. Er plädiert für klare Bedingungen für den Bau alpiner Grossanlagen:

«Wie viel Winterstrom kann eine Anlage liefern? Das ist in jedem Fall ein zentrales Kriterium.»

«Wie ist der Untergrund beschaffen? Die grössten Kosten verursacht die Montage der Solarpanels am Berg; ohne gründliche Abklärungen drohen teuere Überraschungen.»

Wie aufwendig sind Bau und Betrieb? Besteht die Gefahr von Lawinen im Winter oder Steinschlag im Sommer? «Trotz der herrschenden Aufbruchsstimmung lohnt es sich, jedes Projekt genau zu prüfen.»

«Wie hoch ist der Treibhausgasausstoss auf die Betriebsdauer? Wird jedes Solarpanel einzeln mit dem Heli in die Höhe geflogen, macht das keinen Sinn.»

Die Biodiversität darf nicht leiden: «Im Flachland konnte man nachweisen, dass die Artenvielfalt in Freiflächen-Anlagen profitieren kann; dies sollte man auch in den Bergen anstreben.»

«Ein Vorteil der Freiflächen-Solaranlagen besteht darin, dass sie vollständig abgebaut werden können. Dieser Rückbau muss von Anfang an eingeplant und finanziell einkalkuliert werden.» Im Fall Gondos gibt es zwei Rechnungen: Eine, die auf 30 Jahre ausgelegt ist. Und eine auf 60 Jahre, bei der die Solarpanels nach 30 Jahren – das entspricht ihrer zu erwartenden Lebensdauer – ersetzt werden.

«Die lokale Bevölkerung muss einbezogen werden und könnte zum Beispiel von einem Solarzins, analog zum Wasserzins, profitieren. Einheimische Investorinnen und Investoren sind zu privilegieren.»

Die Beeinflussung des Landschaftsbildes und die Verletzung von allfälligen Schutzgebieten sollte ebenfalls in die Bewertung der Projekte einfliessen.

«Der Ausbau der Solarkraft in der Bergregion soll nicht auf Kosten der Natur gehen», sagt Rohrer mit Blick auf die Debatte im Ständerat. Er schlägt vor, möglichst bald mit einigen grossen Freiflächen-Solaranlagen im Gebirge an unterschiedlichen Standorten Erfahrungen zu sammeln, «damit wir Aussagen zu den Einflüssen auf die Natur sowie zur Wirtschaftlichkeit von unterschiedlichen Bauweisen machen können».

