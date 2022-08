Wenn nötig Subventionen: So will FDP die AKW länger laufen lassen

Energiekrise Die Atomkraft ist tot – lang leben die Atomkraftwerke: So will die FDP die Laufzeit von Gösgen & Co. verlängern Atomkraftwerke dürfen in der Schweiz laufen, solange sie sicher sind. Nun präsentiert die FDP Ideen, wie Unterhalt und Nachrüstungen finanziert werden könnten, um die Lebensdauer der bestehenden AKW zu verlängern. Auch staatliche Subventionen sind nicht tabu. Stefan Bühler 1 Kommentar 29.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nachrüsten lohnte sich nicht: Am 20. Dezember 2019 drückt ein Operateur in der Schaltzentrale die Knöpfe, um das AKW Mühleberg auszuschalten. Keystone

Die Atomkraft in der Schweiz wird aussterben. Das hat das Volk 2017 mit dem Verbot neuer AKW beschlossen. Offen ist noch, wann die Abdankung stattfindet: Die bestehenden Anlagen dürfen laufen, solange sie sicher sind. Beurteilt wird ihre Sicherheit von der Nuklear-Aufsichtsbehörde des Bundes, Ensi. Sie kann Vorschriften für die Nachrüstung der AKW erlassen.

Für die Stromkonzerne ist die Lebensdauer ihrer AKW folglich eine Frage der Rentabilität: Lohnen sich die Kosten einer Nachrüstung, gemessen an der zusätzlichen Laufzeit? Im Fall Mühleberg taten sie das nicht. Der Meiler wurde im Dezember 2019 aus ökonomischen Gründen abgestellt.

Für viele war das ein Freudentag. Andere bedauern den Entscheid bis heute. So sagte jüngst Werner Luginbühl, Präsident der für die Überwachung der Versorgungssicherheit zuständigen Behörde des Bundes, Elcom: «Im Hinblick auf den nächsten Winter wäre ich deutlich beruhigter, wenn wir das Kernkraftwerk Mühleberg noch hätten.»

Einen zweiten Fall Mühleberg verhindern

Hier setzt nun Thierry Burkart an, FDP-Präsident und der Atomkraft zugeneigter Aargauer Ständerat. Dass ein Kernkraftwerk wie in Mühleberg nur aus Gründen der Rentabilität endgültig vom Netz genommen werde, «können wir uns in der jetzigen Ausgangslage nicht mehr erlauben», sagt er. Die FDP habe sich deshalb Gedanken gemacht zur Verbesserung der Rahmenbedingungen, «die einen längeren Erhalt der bestehenden Kernkraftwerk-Kapazitäten erleichtern würden».

In Fachkreisen wird meist eine Laufzeit von 60 Jahren als realistisch bezeichnet. Danach würden Sanierungsarbeiten notwendig – oder die Abschaltung. Beznau I nahm den Betrieb 1969 auf, hier wäre es 2029 so weit. Beznau II ist 2032 60-jährig, Gösgen 2039 und Leibstadt 2044.

Schlägt Subventionen für AKW im Interesse der Versorgungssicherheit vor:

FDP-Präsident Thierry Burkart. Valentin Hehli

Burkart unterstreicht, dass ein Langzeitbetrieb von bestehenden AKW «nur möglich ist, wenn deren Sicherheit gewährleistet wird». Dies erfordere aber womöglich grössere Investitionen für Nachrüstungen, «die je nach den Bedingungen im Strommarkt nicht amortisierbar sind». Gefragt sind folglich Wege, um zwingend nötige Nachrüstungen eines AKW so zu finanzieren, dass der Weiterbetrieb für die Betreiberfirma rentabel bleibt. Dafür sieht der FDP-Präsident zwei Stossrichtungen.

Weniger in den Rückbau- und Entsorgungsfonds der AKW einzahlen

In Frage käme demnach zunächst eine finanzielle Entlastung der AKW-Betreiber. So schlägt die FDP vor, zuletzt verschärfte Vorschriften zur Finanzierung des Stilllegungs- und Entsorgungsfonds rückgängig zu machen. Der Fonds wird von den Betreibern gespiesen, um dereinst den Rückbau der AKW sowie die Endlagerung der radioaktiven Abfälle zu finanzieren. «Aufgrund der genügend hohen Deckung dieser Fonds wäre es überlegenswert, hier Lockerungen vorzuschlagen», argumentiert Burkart. «Damit würden Mittel frei, die in die Nachrüstungen investiert werden könnten und somit eine längere Betriebszeit ermöglichen.»

Die andere Stossrichtung läuft auf eine finanzielle Unterstützung hinaus. Auch Subventionen kommen also für die FDP in Frage. Dabei sei es keinesfalls die Absicht, die gesamten Investitionen zu decken, sagt Burkart, «sondern lediglich einen Deckungsbeitrag zu Gunsten des Langzeitbetriebs zu leisten». Wie eine solche Unterstützung laufen soll, lässt die FDP vorerst offen. Burkart nennt drei Optionen.

Gelder für den Zubau neuer Stromkapazitäten für AKW abzweigen

Die erste greift auf den sogenannten «Winterzuschlag» zu. Mit dieser zusätzlichen Abgabe auf die Kosten des Übertragungsnetzes will der Bundesrat den Zubau neuer Stromkapazitäten unterstützen. Energiekonzerne sollen sich mit konkreten Projekten für solche Beiträge bewerben können. Der FDP-Präsident schlägt nun vor, diesen Topf auch für die Nachrüstung der AKW zu öffnen, auch wenn es hierbei nicht um einen Zubau neuer Stromkapazitäten gehe.

Als zweite Option: «Betreiber, die Investitionen in Sicherheitsmassnahmen tätigen müssen, könnten eine Versicherung abschliessen.» Diese käme nur zum Tragen, falls ein Kernkraftwerk aus politischen oder anderen Rahmenbedingungen vom Netz gehen muss, obwohl es aufgrund der Nachrüstung noch sicher betreibbar wäre. «Je nach Prämienhöhe könnte der Bund die Ausfallrisiken decken und Teile davon übernehmen.»

Und schliesslich kommt als dritte Variante nochmals der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds ins Spiel: Die darin angehäuften Mittel könnten unter gewissen Bedingungen für Nachrüstungen zugänglich gemacht werden. Laut Burkart wäre damit «eine verursachergerechte Finanzierung möglich, weil wegen längerer Laufzeiten auch mehr Mittel zur Verfügung stehen».

Zugleich den Ausbau der erneuerbaren Energien forcieren

Aus Sicht des FDP-Präsidenten sind solche Ideen noch zu wenig in die politische Diskussion eingeflossen. Dabei sei es für die FDP klar, «dass bei den heutigen Strompreisen und den mittelfristigen Projektionen die angesprochenen Unterstützungsmassnahmen womöglich nicht notwendig sein werden». In der Tat: Die Strompreise sind derzeit so hoch wie kaum jemals zuvor, die Stromkonzerne gehören zu den Profiteuren. Doch Burkart warnt: «Wie damals bei der Diskussion über die Energiestrategie 2050 und den Atomausstieg wird es auch in Zukunft kaum absehbar sein, wie sich der Strommarkt oder etwa Sicherheitsanforderungen an die Kernkraftwerke entwickeln.» Deshalb sei es wichtig, sich auf alle Szenarien vorzubereiten: «Der Erhalt der bestehenden Kernkraftwerke in einer längeren Übergangsphase soll einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten», sagt Burkart und fügt an: «Diese Zeit muss zwingend für den massiven Ausbau der Erneuerbaren genutzt werden.»

1 Kommentar Alex Schneider vor 31 Minuten Der Strombedarf kann offensichtlich nicht ausschliesslich durch den Zubau erneuerbarer Erzeugung gedeckt werden. Es braucht ¬– neben viel zusätzlicher Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen, die den Ausbau von Speicherung und Netz erfordert – auch neue Kernkraftwerke. Es gibt kein Entweder-oder, wenn die Energiewende und das Netto-null-Ziel erreicht werden sollen. Die weitere Nutzung der Kernenergie ist für die Versorgungssicherheit, die Wirtschaftlichkeit und den Klimaschutz unabdingbar, auch wenn dies vielen nicht passt. Alle Kommentare anzeigen