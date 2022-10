Schweizer Gasverbrauch steigt wegen kühlem Wetter

Energiekrise Der Schweizer Gasverbrauch steigt deutlich – zeigt sich dennoch bereits ein Spareffekt? Innert weniger Tage hat der Gasverbrauch kräftig zugenommen. Das dürfte mit dem Temperatursturz zusammenhängen, wie unsere Auswertung zeigt. Mark Walther Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Datenanalyse von CH Media machte vergangene Woche erstmals deutlich, dass die Schweiz dieses Jahr bislang bedeutend weniger Gas als im Vorjahr verbraucht hat. Seit Mitte September ist jedoch ein markanter Anstieg zu verzeichnen. Der Gasverbrauch hat sich dem Durchschnitt der letzten Jahre angenähert.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die verwendeten Daten bilden den Gasverbrauch indirekt über die Import- und Exportstatistik ab. Mehr erfahren Sie in unserem Artikel der vergangenen Woche.

Die Grafik (oben) manifestiert, dass der Gasverbrauch Mitte Monat rasch anstieg, danach aber wieder abflachte. Die Zunahme ging mit dem kühleren Wetter einher, das in diesen Tagen einsetzte. Die Temperatur fiel beispielsweise in Aarau von 20,2 Grad am 14. September auf 11,3 Grad am 17. September.

Tiefe Temperaturen erhöhen den Heizbedarf, was sich unmittelbar im Gasverbrauch spiegelt. Denn fast 44 Prozent des Gases wird hierzulande in Haushalten zum Heizen und für Warmwasser verbraucht. In den Modellen, die das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) für die Verbrauchsprognosen verwendet, ist die Temperatur der wichtigste Faktor.

Heizungen laufen vergleichsweise früh

Die zweite Septemberhälfte geriet im Flachland kühler als üblich. Sie glich damit die erste Monatshälfte aus, die im Vergleich zur Klimanorm deutlich zu warm war. Wegen der früh einsetzenden Kälte dürften viele Menschen ihre Heizungen früher eingeschaltet haben als in anderen Jahren.

Der Einfluss des Wetters auf das Heizen lässt sich in einer Zahl ausdrücken: der akkumulierten Temperaturdifferenz (ATD). Sie leitet sich von der Temperatur eines Ortes ab und erlaubt Rückschlüsse auf den klimabedingten Heizenergieverbrauch. So lässt sich dieser wetterbereinigt über die Jahre vergleichen. Vergleicht man den Energieverbrauch zweier Winter, ist es schliesslich entscheidend, ob ein Winter deutlich kälter war als der andere.

So wird die akkumulierte Temperaturdifferenz berechnet Für die Berechnung der akkumulierten Temperaturdifferenzen (ATD) sind zwei Faktoren nötig: die Durchschnittstemperatur eines Tages und die Basistemperatur, auch Heizgrenze genannt. Während sich die Durchschnittstemperatur aus gemessenen Werten ergibt, basiert die Heizgrenze auf einer Annahme. Generell wird sie bei 12 Grad festgesetzt. Die Überlegung dahinter: Fällt die Aussentemperatur unter 12 Grad, schalten die Menschen die Heizungen ein, um ihre Räume warm zu halten. Je kälter es draussen ist, desto grösser ist die Differenz zur angenehmen Raumtemperatur. Die Rechnung geht so: Heizgrenze minus tägliche Durchschnittstemperatur ergibt die akkumulierte Temperaturdifferenz. An einem 10 Grad warmen Tag beträgt die akkumulierte Temperaturdifferenz 2. Ist es fünf Grad kalt, beträgt sie 7. Bei minus 10 Grad kommt eine ATD von 22 heraus. Ist es draussen 12 Grad oder wärmer, ist die ATD immer Null, weil die Heizungen gemäss der Annahme nicht laufen. In erhöhten Lagen ist es generell kühler, weshalb Orte in den Bergregionen höhere ATD aufweisen als das Flachland. In St.Gallen beträgt die jährliche Summe der ATD durchschnittlich 1920, in Zürich 1662 und in Basel 1402.

Im September 2022 lag die monatliche Summe der akkumulierten Temperaturdifferenz an der Messstation Buchs-Aarau bei 12,1. Das ist der dritthöchste Wert seit 2010.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Gasverbrauch trotz vergleichsweise hohem Heizbedarf unterdurchschnittlich geblieben ist. Inwiefern das auf eine Sparsamkeit beim Heizen zurückzuführen ist, ist unklar.

Deutschland verzeichnet hohen Konsum bei Haushalten

Der Verband der Schweizerischen Gasindustrie stellt aktuell die relevanten Daten zusammen, kann aber noch keine Einschätzung bezüglich eines Spareffekts bei Haushalten und KMU abgeben. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung greift für seine Beurteilung auf die Daten der Gasbranche zurück und konnte am Montag ebenfalls keine Angaben zu einem möglichen Spareffekt machen.

Sicher ist, dass die Industrie weniger Gas als im Vorjahr verbraucht. Viele Firmen mit Zweistoffanlagen sind bereits auf Heizöl umgestiegen.

In Deutschland liegt der Verbrauch von Haushalten und kleinen Firmen über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Das ergab eine Datenauswertung des «Spiegels». Das Heizverhalten sei etwa so wie bei ähnlichen Temperaturen in den Vorjahren, lautet das Fazit. Dieses ist allerdings nicht in Stein gemeisselt: Weil der Gasverbrauch zu Beginn der Heizperiode noch relativ tief ist, haben kurzfristige Schwankungen einen grösseren Einfluss, die einen allfälligen Spareffekt überlagern können.

Aktuelle Daten zum Gasverbrauch werden im Winter entscheidend sein im Kampf gegen eine Mangellage. Der Bund baut zurzeit ein Monitoring auf, um die Versorgungslage möglichst genau verfolgen zu können.

In den kommenden Tagen dürfte der Gasverbrauch wieder sinken, denn es sind höhere Temperaturen angesagt. Am Mittwoch wird es in Basel bis 24 Grad, in St.Gallen bis 21 Grad warm.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen