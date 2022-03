Biogas aus der Schweiz statt Putins Erdgas

Energie Schweizer Biogas statt Putins Erdgas? Das Potenzial wäre da Alle reden über den Verzicht auf russisches Erdgas. Es gäbe auch eine Alternative: Biogas. Dies macht jedoch bislang nur 2 Prozent des Gasverbrauchs aus. Warum eigentlich? Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 28.03.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Biogasanlage in Ittigen. Aus Gülle, Mist und weiteren organischen Abfällen wird Biogas gewonnen. Im Blockheizkraftwerk wird aus dem anfallenden Biogas Strom und Wärme produziert. Branko De Lang

Nicht erst seit dem Angriff Putins auf die Ukraine und den explodierenden Erdgas-Preisen ist klar, dass man vom fossilen Erdgas wegkommen muss. Die Schweizer Gaswirtschaft will bis 2050 komplett CO 2 -neutral werden und ganz auf Erdgas verzichten. Da drängt sich auch das Biogas auf: CO 2 -neutrales Gas aus der Gärung von Biomasse, aus Pflanzen und Bioabfall.

Doch der Haken dran: Im Jahr 2020 betrug der Anteil Biogas am Endenergieverbrauch lediglich 0,2 Prozent. Der direkte Verbrauch von Biogas am gesamten Gasverbrauch beträgt im Moment 2 Prozent, wie das Bundesamt für Energie (BFE) berechnet hat. In absoluten Zahlen sind das 1840 Terajoule (TJ) Biogas. Aber schon heute mischen einige Schweizer Städte dem Erdgas-Standardprodukt 30 Prozent erneuerbare Gase zu. Rund 40 Biogasanlagen in der Schweiz speisen direkt Biogas ins Netz, weitere sind geplant oder im Bau.

1500 Biogasanlagen auf Bauernhöfen wären nötig

Könnte also der Biogasanteil erhöht werden? «Ja, aber nicht so schnell. Das Maximum wäre 23-mal mehr Biogas als heute», sagt Brigitte Mader vom BFE. Allerdings entstehen dann von dieser Biogasmenge nur 30 Prozent in der Schweiz, rund 70 Prozent des Biogas soll 2050 importiert werden wie das BFE in seinen Energieperspektiven 2050+ festhält.

Das Potenzial von Biogas sei hoch, sagt auch Christian Bach von der Forschungsanstalt Empa in Dübendorf und verweist auf eine Studie des Forschungsinstituts WSL und der ETH Zürich aus dem Jahr 2019. Das Potenzial liegt demnach bei 20'000 Terajoule. Bach sagt:

«Um dieses Potenzial zu nutzen, wären 1500 landwirtschaftliche Biogasanlagen notwendig; 15-mal mehr als heute.»

Unendlich viel pflanzliches Abfallmaterial für die Produktion von Biogas gibt es aber nicht, irgendwann sind die Grüntonnen voll. Deshalb hält auch Mader vom BFE fest, dass der Rohstoff Biomasse für die Herstellung von Biogas beschränkt sei. Geplant ist Biogas vor allem für Wärme und die gekoppelte Produktion von Wärme und Strom zu nutzen. Zum Beispiel in Fernwärmenetzen. Für die Wärmenetze für ganze Quartiere wird in den Energieperspektiven bis 2050 ein vollständiger Ersatz des importierten Erdgases durch Biogas erwartet, wie Mader erklärt.

Grosses Potenzial in der Landwirtschaft

Die Schweizer Gaswirtschaft will bis 2030 den Anteil der erneuerbaren Gase im gasversorgten Wärmemarkt auf 30 Prozent erhöhen, heute sind es beim Heizen nur 7 Prozent. Ein grosses Potenzial für Biogas gibt es dabei in der Landwirtschaft, das aber noch viel zu wenig genutzt wird: «In der Landwirtschaft gibt es im Bereich der Hofdünger ein nachhaltiges Biogaspotenzial von über 4 Terawattstunden, von dem heute nicht einmal 5 Prozent energetisch genutzt wird», sagt Nadine Baumgartner von der Winterthurer Firma Ökostrom. Aus landwirtschaftlichem Biogas wird zurzeit vor allem Strom produziert zur Einspeisung ins Netz.

Die Einspeisung als Biogas-Brennstoff ins Gasnetz stecke erst in den Kinderschuhen. «Es gibt einzelne umgesetzte Projekte, bei denen die Biogasanlage mit einer Aufbereitungsinstallation und einer eigenen Biogastankstelle oder einem Anschluss an das Gasleitungsnetz versehen ist», sagt Baumgartner. Das zusätzliche Potenzial Biogas ins Gasnetz einzuspeisen, sei aber erkannt und werde in den nächsten Jahren weiter ausgeschöpft.

In diese Kerbe schlägt auch die Luzerner Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder, die in einer aktuellen Motion einen Investitionsbeitrag für Biogasanlagen fordert, welche ihr Biogas für die Nutzung als Brenn- oder Treibstoff aufbereiten. Erneuerbares Gas soll als Biomethan zum Heizen genutzt werden.

Axpo braucht Biogas noch hauptsächlich für die Stromerzeugung

Einer der grössten Biogasproduzenten in der Schweiz ist die Axpo. Die Axpo betreibt 15 Trockenvergärungsanlagen und eine Nassvergärungsanlage. Bei den vier Anlagen Volketswil, Winterthur, Uzwil und Bachenbülach wird dabei Biogas produziert und ins Erdgasnetz eingespeist. Der grössere Rest wird für die Stromproduktion genutzt, das sind insgesamt 43 Gigawattstunden pro Jahr, wie Jeanette Schranz von der Axpo erklärt:

«Grundsätzlich kann die Biogasproduktion hochgefahren werden, sofern Gasleitungen in der Nähe unserer Anlagen sind. Für die Planung und Bewilligungen für die Umstellung von Strom- auf Biogaseinspeisung braucht es rund ein Jahr und für den Bau etwa ein halbes Jahr.»

Die Axpo plant nun weitere fünf Anlagen von Stromproduktion auf Biogaseinspeisung umzustellen. «Im Vergleich zum Erdgasverbrauch der Schweiz von 32 Terawattstunden pro Jahr sprechen wir hier von kleinen Mengen», betont Schranz.

Autofahren mit Biogas

Statt in Strom umgewandelt, kann das Biogas auch als Treibstoff für Autos verwendet werden. Gasautos haben jahrelang die Umweltliste angeführt, zum Verkaufsrenner sind sie trotz ihrer Umweltfreundlichkeit aber nicht geworden. Heute werden dem Erdgas an der Gas-Tankstelle 10 bis 20 Prozent Biogas beigemischt. Schon bis 2023 will die Schweizer Gaswirtschaft gemäss ihren «Thesen 2020» den Anteil von Biogas im Fahrzeug-Treibstoff auf 30 Prozent erhöhen.

Ein Auto würde auch mit 100 Biogas und somit völlig CO 2 -neutral und russlandunabhängig fahren. «Wir sehen insbesondere bei Firmen- und Flottenanwendungen von Personenwagen und bei den Lastwagen ein Potenzial für Biogasantriebe. In diesen Anwendungen ist oftmals ein 100 %-iger Biogasbetrieb das Ziel», sagt dazu Christian Bach von der Empa Dübendorf. «Zum Vergleich: Die heutigen knapp 15'000 Gasfahrzeuge in der Schweiz verbrauchen rund 500 Terajoule an Treibstoff», sagt Bach. Heute wird in der Schweiz 1800 Terajoule Biogas produziert

Für das Heizen neuer gut gedämmter Häuser sollte nach Bach aber nicht Biogas eingesetzt werden, sondern Wärmepumpen. Obwohl es dafür noch offene Fragen zur Stromversorgung der Wärmepumpen im Winter gebe.

Biogas wird nur ein kleinerer Teil des erneuerbaren Gasmixes bleiben

Generell werde das einheimische Biogas aber auch dann nicht reichen, um fossiles Erdgas zu ersetzen. Deshalb ist das Biogas auch nur ein Teil des zukünftigen Gasmixes, in dem 2050 kein fossiles Erdgas mehr dabei sein soll. Der Mix wird neben dem Biogas aus der Grüntonne und der Landwirtschaft vor allem aus synthetisch hergestellten Treibstoffen entstehen. Aus synthetischem Methan und aus Wasserstoff, die mit erneuerbaren Energieträgern erstellt werden.

Untersucht wird zum Beispiel zurzeit, wie künstliches Methan aus Sonnenenergie in Wüstenregionen im grossen Stil produziert und von dort in die Schweiz importiert werden kann. Für synthetische Gase steht aber nicht das Autofahren, sondern die industrielle Nutzung im Vordergrund, zum Beispiel bei der Stahlherstellung. Für solche industrielle Hochtemperaturprozesse wird zurzeit weltweit am drittmeisten Gas verwendet, nach dem Heizen und der Mobilität.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen