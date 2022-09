Energie Kommt nun der Energie-Krisenstab? Der Ruf danach wird lauter – auch wegen Corona Wirtschaft und Kantone fordern einen nationalen Krisenstab. Sonst werde die Krise verwaltet, statt aktiv angegangen, sagt Economiesuisse. Die Frage der Organisation ist auch im Bundesrat Thema. Maja Briner 1 Kommentar 02.09.2022, 11.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie stehen wegen der Energiekrise im Fokus: Bundesrat Guy Parmelin und Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Keystone

Der Walliser Regierungsrat Roberto Schmidt platzierte die Forderung zwar nur in einem kurzen Nebensatz, aber an einem prominenten Ort: bei der Lancierung der Energiesparkampagne, neben den Bundesräten Simonetta Sommaruga und Guy Parmelin, wo ansonsten die grosse Einigkeit demonstriert wurde.

Roberto Schmidt (CSPO). Keystone

Schmidt, erst seit einigen Tagen Präsident der kantonalen Energiedirektorenkonferenz (EnDK), erzählte vor den Medien, die meisten Kantone hätten Krisenstäbe oder Taskforces aktiviert, die departementsübergreifend arbeiten, «was die EnDK im Übrigen auch auf Bundesebene fordert».

Ein nationaler Krisenstab also: Mit dieser Forderung ist Schmidt in guter Gesellschaft. Rudolf Minsch vom Wirtschaftsdachverband Economiesuisse sagt: «Es braucht einen nationalen, überdepartementalen Krisenstab, der direkt an den Bundesrat rapportiert. Das ist eine zentrale Lehre aus der Pandemie. Sonst wird die Krise verwaltet, statt aktiv angegangen.» Wichtig werde das insbesondere im Winter. Auch Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt und Michael Frank, Direktor des Verbands der Elektrizitätsunternehmen, äusserten sich kürzlich in diese Richtung.

«Bundesrat diskutiert Frage regelmässig»

Die Forderungen verhallen nicht ungehört. Dem Vernehmen nach laufen beim Bund derzeit Diskussionen, verschiedene Varianten stünden zur Debatte.

Bundesratssprecher André Simonazzi äussert sich nicht näher dazu. Er bestätigt lediglich, der Bundesrat habe schon mehrfach «über die Krisenstrukturen für die mögliche Energie-Mangellage» entschieden und Anpassungen vorgenommen. «Er diskutiert diese Frage regelmässig. Letztmals an seiner Sitzung vom vergangenen Mittwoch», so Simonazzi. Die Regierung werde das Thema auf der Agenda behalten «und die Strukturen an die Entwicklungen anpassen».

Denn der Bundesrat hat durchaus schon reagiert: Energieministerin Sommaruga setzte bereits im Dezember eine Taskforce ein, als der Stromkonzern Alpiq um Finanzhilfe bat. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs wurde ein Steuerungsausschuss geschaffen, der von Sommaruga und Parmelin geleitet wird. Darin vertreten sind unter anderen auch die Verbände der Gasindustrie und der Elektrizitätsunternehmen sowie die Kantone.

Im Fall der Fälle wechselt die Verantwortung

Da stellt sich die Frage: Warum genügt das nicht? Der Walliser Energiedirektor Schmidt nennt mehrere Gründe: Erstens kümmere sich der Steuerungsausschuss primär um die Sicherstellung der Energieversorgung, nicht aber um Themen wie etwa die innere Sicherheit im Falle von temporären Netzabschaltungen oder den Einfluss von möglichen Stromausfällen auf Gesundheitsinstitutionen.

Ein zweiter Grund: Tritt tatsächlich eine Mangellage ein, würde die Federführung von Sommarugas Energiedepartement in Parmelins Wirtschaftsdepartement übergehen. «Aber bevor die Mangellage ausgerufen wird, gibt es bereits einen Graubereich», so Schmidt. «Der Übergang muss hier sauber funktionieren.» Zudem seien die Kantone auf einen sogenannten «Single Point of Contact» angewiesen - eine Stelle also, an der alle relevanten Informationen zusammenkommen.

Parmelin tauschte sich mit Bündner Krisenstab aus

Eigentlich hatte der Bundesrat 2018 entschieden, dass im Krisenfall der sogenannte Bundesstab Bevölkerungsschutz zum Zug käme. Während der Pandemie wurde dieser jedoch nicht so wie vorgesehen eingesetzt. Gerade die Erfahrungen aus der Coronakrise befeuern indes die Rufe nach einem überdepartementalen Krisenstab: Eine Analyse der Bundeskanzlei kam zum Schluss, dass bei der Organisation Mängel bestanden, von «Silodenken» war auch die Rede.

Anders als während der Pandemie zeige der Bundesrat nun zumindest eine gewisse Offenheit für die Forderung nach einem Krisenstab, berichten mehrere Akteure. Darauf, dass sich der Bundesrat dafür interessiert, deutet auch ein Besuch von Parmelin hin: Er traf sich kürzlich für einen Austausch mit dem Krisenstab des Kantons Graubünden.

«Wir haben ihm vorgestellt, wie wir arbeiten und was uns umtreibt», sagte der Bündner Krisenstabschef Martin Bühler, der während der Pandemie mit seiner Massentest-Strategie national Schlagzeilen machte.

Martin Bühler, Leiter des Kantonalen Führungsstabs Graubünden, im Januar 2021. Severin Bigler

Bühler will dem Bund keine Ratschläge erteilen, wie dieser sich organisieren soll. Für ihn zählen die Resultate: «Für uns ist wichtig, dass es eine klar definierte Organisation gibt, die uns im richtigen Moment miteinbezieht und die gesamtheitlich - also über alle Departemente hinweg - abgestimmt ist.» In einem Punkt aber hat er doch einen Ratschlag: «Wenn man immer erst eine ad-hoc-Organisation schaffen muss, wenn eine Krise ausbricht, verliert man Zeit.»

1 Kommentar Thomas Bodmer vor 36 Minuten 1 Empfehlung Corona-Politik und Energiewende sind gescheitert. Sommaruga und Berset sollten zurücktreten. Wir sollten Neuwahlen durchführen und den Bundesrat ohne SP neu besetzen. Wenn das nicht geht, sollte sich die einzige Partei, die immer darauf aufmerksam gemacht hat, wohin die Energiestrategie führen wird, die SVP, in die Opposition gehen. Von der heutigen Konkordanz profitieren nur die Linksparteien. Die Staatsquote steigt unter diesen immer weiter an und die staatlichen Leistungen werden ständig schlechter. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen