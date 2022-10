Energie Jede vierte Person in der Schweiz heizt mit Gas Eine neue Statistik zeigt: Ein Viertel der Bevölkerung in der Schweiz lebt in einer Wohnung mit Gasheizung. Hauptsächlich in den Städten ist das teuer gewordene Gas die häufigste Energiequelle. Stefan Trachsel und Mark Walther Jetzt kommentieren 06.10.2022, 09.57 Uhr

Der Anteil Gasheizungen hat in den letzten 20 Jahren zugenommen. (Symbolbild) Christian Beutler / Keystone

Für manche war es bis vor kurzem eine Nebensächlichkeit. Viele wussten vermutlich nicht mal, mit welchem Energieträger ihre Wohnung geheizt wird. Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist und einen Energiekrieg gegen Europa führt, ist die Frage aber akut geworden: Die stark gestiegenen Gaspreise machen sich im Portemonnaie bemerkbar.

Dank neuer Methoden hat das Bundesamt für Statistik nun ermittelt, wie viele Menschen in der Schweiz in Häusern oder Wohnungen leben, die ein Heizungssystem mit Gas als Energiequellen haben. Es sind rund 25 Prozent der Bevölkerung, was über zwei Millionen Menschen entspricht. Noch häufiger kommt einzig Heizöl als Energieträger vor (40 Prozent).

Jedes dritte Stadtgebäude

In den Städten wird häufiger mit Gas geheizt, nämlich in fast jedem dritten Gebäude. Das führte dazu, dass teilweise mehr als die Hälfte der Stadtbevölkerung in Gebäuden mit Gasheizung wohnt (siehe Tabelle unten).

Dagegen werden auf dem Land nur vier Prozent der Gebäude mit Gas beheizt. Das ist nicht überraschend: Gas kommt nur dort als Heizsystem zum Einsatz, wo es auch Gasleitungen gibt. Historisch bedingt ist das in den Städten der Fall. Mehrfamilienhäuser werden zudem häufiger mit Gas beheizt als Einfamilienhäuser.

Regional betrachtet, ist die Westschweiz die Gas-Hochburg: Genf, Waadt und Neuenburg sind die Kantone, in denen Gasheizungen am weitesten verbreitet sind. Dort heizt zwischen 36 und 38 Prozent der Bevölkerung auf diese Weise.

Auf dem vierten Platz folgt Basel-Landschaft mit 33 Prozent. In Basel-Stadt beträgt der Anteil 31 Prozent. Aber auch im Grossraum Zürich, in Zug sowie in St. Gallen und im Thurgau wird fast jedes dritte Gebäude mit Gas beheizt.

Wärmepumpen auf dem Vormarsch

Gasheizungen sind in den vergangenen 20 Jahren wichtiger geworden: Im Jahr 2000 nutzten erst rund 18 Prozent der Bevölkerung Gas als Energieträger zum Heizen. Heute sind es 25 Prozent. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil des Heizöls von über 60 auf noch rund 40 Prozent gesunken.

Allerdings wird in der Statistik auch die Energiewende sichtbar: Der Anteil der Gebäude mit einer Wärmepumpe hat sich seit 2000 auf 17 Prozent vervierfacht. 2021 lag er für Objekte, die in den letzten zehn Jahren erbaut wurden, bei drei Vierteln. Einfamilienhäuser verfügten zu 21 Prozent über eine Wärmepumpe.

Haushalte sollen weniger heizen

Europa droht im Winter eine Gasknappheit, was auch die Schweiz betrifft, da sie Gas aus Europa bezieht. Ein bedeutender Teil des Gases für Europa kam bislang aus Russland. Der Gasfluss ist seit der russischen Invasion in der Ukraine aber zurückgegangenen, was sich angesichts der Sprengung der Nord-Stream-Gaspiplines kaum ändern wird.

Haushalte in der Schweiz nutzten im vergangenen Jahr 43,5 Prozent des Gases, das in die Schweiz kam. Wird das Gas tatsächlich knapp, droht eine Kontingentierung. Diese betrifft vor allem Industrie- und Dienstleistungs-Unternehmen (58 Prozent). Haushalte sollen nach dem Plan des Bundesrats weniger heizen, um eine Knappheit verhindern zu helfen.

Erstmals seit 2015 wieder Energiedaten Das Bundesamt für Statistik hat die Aktualität der Energiedaten in seinem Gebäude- und Wohnungsregister verbessert, indem es neu zusätzliche Informationsquellen nutzt. Statt sich wie bislang beispielsweise auf Informationen aus der Baubewilligung zu verlassen, werden neu unter anderem auch Angaben aus der Feuerungskontrolle, der Versorgungswerke und dem Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) herangezogen. Dank dieser Nachführarbeiten könnten die Energiemerkmale erstmals seit 2015 wieder im Rahmen der jährlichen Gebäude- und Wohnungsstatistik publiziert werden, schreibt das Amt.

