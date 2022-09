Energie Aufschlag um durchschnittlich 27 Prozent – das sind die neuen Stromtarife für 2023 Der Bund hat die Stromtarife aller Schweizer Netzbetreiber ausgewertet: Der durchschnittliche Anstieg ist happig. Stefan Trachsel und Tim Naef 2 Kommentare 06.09.2022, 13.33 Uhr

Strom wird teurer. Das ist klar. Jetzt ist aber auch bekannt, wo es am teuersten wird. Die Elektrizitätskommission (Elcom) hat am Dienstag erstmals eine Übersicht aller Stromtarife in den rund 2150 Schweizer Gemeinden veröffentlicht. Diese Tarife gelten ab dem 1. Januar 2023 für Kunden, die den Strom in der sogenannten Grundversorgung beziehen – was die meisten Haushalte betrifft.

Über die ganze Schweiz gesehen, rechnet die Elcom mit einem mittleren Anstieg von 27 Prozent. Das ist happig. In den vergangenen Jahren schwankte der Preis von Jahr zu Jahr im tiefen einstelligen Prozentbereich, manchmal nach oben, manchmal auch nach unten.

Ein Musterhaushalt bezahlt im Schnitt jährliche Stromkosten von rund 1215 Franken - das sind 261 Franken mehr als im Vorjahr. Ein typischer Haushalt konsumiert jährlich rund 4500 Kilowattstunden Strom, was ungefähr dem Verbrauch einer 5-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd und Tumbler, aber ohne Elektroboiler entspricht.

Bis zu 2600 Franken

Doch die Preise unterscheiden sich gewaltig zwischen den Regionen (und teilweise sogar zwischen Nachbargemeinden). Neu sind die höchsten Preise in den st.gallischen Gemeinden Gaiserwald und Niederhelfenschwil sowie in Oberlunkhofen im Aargau zu finden: Für den Musterhaushalt kostet Strom in diesen Gemeinden nächstes Jahr rund 2600 Franken. Oberlunkhofen machte schweizweit Schlagzeilen wegen eines fehlgeleiteten Mails.

Dass sich die Preise so stark unterscheiden, hat mit den unterschiedlich aufgestellten Netzbetreibern zu tun. Die einen greifen auf selbst produzierten Strom zurück, andere beziehen den Strom am Markt. Dort steigen die Preise schon seit gut einem Jahr an, wobei sie seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar und dem Gaspreis-Anstieg erst recht zu einem Höhenflug ansetzten. Teurere Kohle, hohe CO2-Preise und der Ausfall französischer AKW hätten zusätzlich preistreibend gewirkt, schreibt die Elcom.

Da der Schweizer Strommarkt eng mit dem europäischen verbunden ist, wirken sich die Preiserhöhungen laut Elcom auch auf die Schweiz aus. Aufgrund der höheren Marktpreise hätten Stromversorgungsunternehmen nun höhere Energiebeschaffungskosten, die sie über höhere Tarife an die Kunden in der Grundversorgung weiterreichten.





Was die Elcom tut Die Betreiber des Stromnetzes müssen jeweils bis Ende August die Tarife fürs kommende Jahr veröffentlichen und der Elcom melden. Diese prüft diese Tarife, hat aber keine Genehmigungskompetenz. Sie schafft aber Transparenz, indem sie die Tarife auf einer eigenen Website veröffentlicht. Diese war am Dienstag häufig nicht erreichbar. Gibt es Anhaltspunkte, dass der gesetzliche Rahmen bei der Tarifsetzung nicht eingehalten wird, kann die Elcom eine Prüfung veranlassen und nachträglich eine Tarifanpassung durchsetzen.

Neuer Spitzenreiter unter den Kantonen

Heute ist der Strom im Kanton Zürich sowie den Halbkantonen Nidwalden und Appenzell Innerrhoden am günstigsten. Die Strompreis-Hölle liegt in Basel-Stadt, im Jura und im Kanton Bern. Im Jura sind heute die Preise mehr als 50 Prozent höher als in Zürich.

Fürs kommende Jahr übernimmt Nidwalden den Spitzenplatz als günstigster Stromkanton. Der dortige Medianpreis, also der mittlere Preis über alle Einwohner gesehen, ist im Halbkanton am tiefsten. Zürich bleibt mit Rang zwei günstig. Drittgünstigster Kanton ist neu der Thurgau.

Am teuersten ist neu Schwyz, gefolgt vom Kanton Waadt. Beide Kantone sind neu teurer als das diesjährige Schlusslicht Basel-Stadt, das neu an drittletzter Stelle steht.

So setzt sich der Strompreis zusammen

Die Energie hat in den vergangenen Jahren lediglich rund 40 Prozent des Strompreises ausgemacht, der grössere Teil des Strompreises waren ein Entgelt für die Netznutzung und Abgaben ans Gemeinwesen. Der unvergleichliche Energiepreisanstieg der vergangenen Monate hat nun aber dazu geführt, dass die eigentliche Energie fast die Hälfte der Stromrechnung ausmacht, nämlich 49 Prozent.

Nicht nur die Energie ist aber teurer geworden. Die Netzbetreiber verlangen auch mehr für die Netznutzung (+7%, von 9,9 Rp./kWh auf 10,5 Rp./kWh) und das Gemeinwesen schlägt ebenfalls auf bei den Abgaben (+11%, von 0,9 Rp./kWh auf 1,0 Rp./kWh).

Wie sich der Strompreis zusammensetzt Der Strompreis setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Es sind dies der Netznutzungstarif (Preis für den Stromtransport vom Kraftwerk bis ins Haus), der Energiepreis (Preis für die gelieferte elektrische Energie), die Abgaben an das Gemeinwesen (kommunale und kantonale Abgaben und Gebühren, wie beispielsweise Konzessionsabgaben oder lokalpolitische Energieabgaben) und der Netzzuschlag. Mit letzterem finanziert und fördert der Bund die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und Gewässersanierungen.

