Nagra-Entscheid im Liveticker: Hier kommen nukleare Abfälle hin

08:00 Uhr

Wo lagert die Schweiz seinen radioaktiven Abfall aktuell?

Die Schweiz lagert den radioaktiven Abfall aktuell in gesicherten Hallen an der Erdoberfläche. Sie stehen bei den Kernkraftwerken und in zwei zentralen Zwischenlagern im Kanton Aargau. Künftig soll der Abfall unter die Erde.

Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle Zwilag: In Würenlingen. Lagerung von hochradioaktiven, abgebrannten Brennelementen und anderen hochaktiven Abfällen. Zwibez: Beim Kernkraftwerk Beznau. Lagerung von hochradioaktiven, abgebrannten Brennelemente sowie schwachaktive Abfälle. Beim Kernkraftwerk Gösgen ist ein Nasslager für abgebrannte Brennelemente in Betrieb. Bereits verpacktes schwach- und mittelradioaktive Abfälle werden im Zwilag (Abfälle aus Kernkraftwerken) und im Bundeszwischenlager (Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung) in Würenlingen sowie bei den Kernkraftwerken verwahrt.

Zwischenlager Zwilag in Würenlingen. Hier wird hochradioaktiver Abfall gelagert. KEYSTONE

Die Sünden der Vergangenheit: Bis 1982 hat die Schweiz radioaktiven Abfall im Nordatlantik versenkt, wo sie sich selbst überlassen wurden. Es sollen insgesamt 5321 Tonnen gewesen sein. Aus den Augen aus dem Sinn? Niemand weiss, was sich in der Tiefe des Meeres seither abgespielt hat. In welchem Zustand sind die Fässer?