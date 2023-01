Corona-Leaks: Nun greift Karin Keller-Sutter ein

Email-Flut Corona-Leaks: Weshalb nun auch noch Finanzministerin Karin Keller-Sutter eingreift Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation hat dem Sonderermittler den gesamten E-Mail-Verkehr von Bersets Ex-Kommunikationschef übergeben – mehr als Peter Marti verlangt hatte. Weshalb? Die zuständige Bundesrätin lässt die Praxis überprüfen. Doris Kleck 1 Kommentar 31.01.2023, 17.40 Uhr

Neue Wendung bei den Corona-Leaks: Sonderermittler Peter Marti, Alain Berset und Karin Keller-Sutter. Bilder: Annick Ramp/NZZ und Keystone

Die Affäre um die Corona-Leaks wird immer verworrener. Und darum gibt es jetzt eine Untersuchung mehr: Dieses Mal geht es um das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT), angesiedelt im Finanzdepartement (EFD) von Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP). Der Rechtsdienst ihres Generalsekretariats überprüft die Praxis des BIT zur Herausgabe von Daten in Strafverfahren. Das EFD bestätigt einen Bericht der Tamedia-Zeitungen. Zudem hat auch das BIT selbst den Auftrag erhalten, seine Prozesse zu überprüfen und allenfalls anzupassen.

Mit der Untersuchung reagiert Bundesrätin Keller-Sutter auf einen Bericht der «Wochenzeitung». Diese machte Woche publik, dass das BIT dem Sonderermittler Peter Marti den gesamten E-Mail-Verkehr von Alain Bersets Ex-Kommunikationschef Peter Lauener zugestellt hatte. Marti, der ursprünglich wegen Crypto-Leaks untersuchte, hatte aber nur die E-Mails vom 7. Oktober 2020 bis zum 15. November 2020 angefordert. In diesen sechs Wochen waren Informationen aus dem vertraulichen Crypto-Bericht an die NZZ und an Tamedia gelangt. Marti verdächtigt unter anderem Lauener, für die Indiskretion verantwortlich zu sein.

Selbst der Sonderermittler wunderte sich

Gemäss Berichten von Tamedia und dem «Blick» war Marti selbst erstaunt über die Fülle an E-Mails, die er erhielt – und machte das BIT darauf aufmerksam. Er werde sorgfältig damit umgehen, versprach er und informierte, dass die Verantwortung für den Vorgang beim BIT liege.

Marti durchforstete die elektronische Post und fand den regen E-Mail-Verkehr zwischen Lauener und Ringier-CEO Marc Walder, den die «Schweiz am Wochenende» publik gemacht hat. In der Folge weitete Marti – mit dem Segen der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft AB-BA – das Verfahren auf Corona-Indiskretionen aus.

Lauener selbst erfuhr erst bei seiner Einvernahme, dass Marti im Besitz sämtlicher E-Mails ist. Er verlangte in der Folge die Versiegelung.

Die Erklärung des Bundesamtes

Doch weshalb gab das BIT überhaupt sämtliche E-Mails an Marti heraus? «Das BIT ist bislang davon ausgegangen, es sei nicht berechtigt, Einblick in die Daten aus Mailboxen zu nehmen und nach einzelnen Elementen zu filtern. Typischerweise fordern die Strafverfolgungsbehörden die gesamte Mailbox an, welche das BIT danach vollständig herausgibt», schreibt das Finanzdepartement. Diese Praxis überprüft nun das Generalsekretariat.

Eine ähnliche Praxis verfolgt auch die Swisscom. Auch der bundeseigene Telekomanbieter übergab Sonderermittler Marti den gesamten privaten E-Mail-Verkehr von Peter Lauener. Gegenüber den Tamedia-Zeitungen hielt die Swisscom fest, es sei üblich, den Strafverfolgungsbehörden die vollständige Mailbox auszuhändigen.

Die Swisscom nehme keine Einsicht und filtere keine Inhalte nach bestimmten Kriterien heraus. Die Swisscom verweist auf die Verantwortung der Strafverfolgungsbehörden, die Auswertung der Mailbox auf zulässige und relevante Beweismittel zu beschränken. Ob Marti seiner Verantwortung gerecht worden ist, wird ein anderer Sonderermittler klären. Stephan Zimmerli führt ein Strafverfahren gegen Marti. Lauener hatte eine Anzeige wegen Amtsmissbrauch erstattet.

Das Aussendepartement macht es anders

Dass es in der Bundesverwaltung keine einheitliche Praxis gibt, beweist das Aussendepartement. Marti hatte nämlich auch die Herausgabe der E-Mails von Markus Seiler verlangt. Er ist Generalsekretär im Aussendepartement von Ignazio Cassis. Auch gegen Seiler läuft ein Verfahren wegen Amtsgeheimnisverletzung im Zusammenhang mit den Crypto-Leaks. Die Informatikabteilung des Aussendepartements gab Marti jedoch nur die E-Mails für die verlangte Zeitspanne heraus, wie die Tamedia-Zeitungen schreiben.

Agnes Schlapbach vor 15 Minuten
Genau so wird es kommen. Nur Herausrücken was unbedingt nötig ist. Man muss sich doch Gegenseitig schützen. Nur so kann man alle Skandale aussitzen. Was erwarten wir eigentlich von unserer Regierung und der Bundesverwaltung. Schon um gewisse Positionen zu erreichen braucht es Methoden die nicht immer sauber sind.