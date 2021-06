Triumph der Nati gegen Frankreich - der EM-Talk

CH Media

EM-Talk #10 «Hugentobler-Schweizer bekommen bei Penaltys weiche Knie, jetzt haben die Secondos den Nati-Fluch besiegt!» Im EM-Talk erklärt François Schmid-Bechtel, was der entscheidende Punkt war, dass die Schweizer Nati nach dem 1:3-Rückstand wiederauferstanden ist. Patrik Müller mag nicht nur jubeln – er übt Kritik an Xhakas «Dummheiten», deretwegen er im Viertelfinal fehlt. Patrik Müller, François Schmid-Bechtel 29.06.2021, 15.01 Uhr

Am Tag nach dem grössten Triumph der Schweizer Fussballgeschichte diskutieren Chefredaktor Müller und Sportchef Schmid-Bechtel über Petkovics konsequenten Weg, der ihn jetzt in den Geschichtsbüchern eine Stufe höher als Köbi Kuhn, Ottmar Hitzfeld & Co. stellt. Dass ein solcher Effort der Nati möglich wurde, liege stark an Petkovics eigenwilliger Art zu führen, und die wiederum habe mit seinem Lebensweg zu tun, sagt Schmid.