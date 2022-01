Stempelsteuer: Start-ups würden profitieren, Badran kontert

Abstimmung «Es ist eine Realität, dass jeder Franken zählt»: Eine Start-up-Gründerin über den Ärger mit der Stempelsteuer Am 12. Februar kommt die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital an die Urne. Start-ups würden von einem Ja profitieren. Doch sie haben auch noch andere Probleme als die Stempelsteuer. Doris Kleck Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stempelsteuer ist für Start-ups ein Ärgernis. Bild: Key

Wer hat etwas gegen Start-ups? Niemand! Sie prägen das Image der Schweiz als innovatives Land und schaffen Arbeitsplätze, die Gründer glauben an eine Idee und ordnen ihr alles unter. Start-ups sind Sympathieträger und spielen auch deshalb eine Rolle im Abstimmungskampf um die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital.

Die Befürworter argumentieren, die Emissionsabgabe belaste Start-ups unnötig. Die Gegner finden: Die Emissionsabgabe falle nicht ins Gewicht.

Die Affiche hat auch eine persönliche Komponente. SP-Nationalrätin Jacqueline Badran ist Wortführerin gegen die Abschaffung der Emissionsabgabe. Die Unternehmerin – sie hat selbst zwei Firmen gegründet – ist so etwas wie die Gralshüterin der Start-ups im Parlament. Auch deshalb bringt die Zürcherin das Gründer-Argument der Befürworter in Rage. Sie sagt, Start-ups kämen bei den Bürgerlichen nur in Sonntagsreden vor.

Nicht nur die grossen Firmen sind betroffen

Esther Cahn hat ihre Firma Signifikant 2017 gegründet. Die Geschäftsidee: die Entwicklung einer Software, mit der Auftraggeber die Wirkung einer Werbekampagne messen können. Zwei Finanzierungsrunden sind geschafft, die nächste steht etwa in einem Jahr an, damit die Firma weiter wachsen kann. Finanzierungsrunde heisst: Cahn muss bei Investoren die Klinken putzen, sie von ihrer Geschäftsidee überzeugen. Eine Finanzierungsrunde dauert sechs bis neun Monate. Es sei intensiv, Cahn spricht von einem 50-Prozent-Job, den man zusätzlich zur täglichen Arbeit macht. «Ist das Geld zusammen, will man Vollgas geben, doch zuerst kommt die Rechnung vom Steueramt, das ist absurd.»

Esther Cahn, Unternehmerin Bild: zvg

Start-ups sind auf Eigenkapitalgeber angewiesen. In der Regel schreiben sie über Jahre hinweg keinen Gewinn. Und deshalb gewährt ihnen auch keine Bank Kredit. Doch bei der Aufnahme von Eigenkapital wird eben die Emissionsabgabe fällig. Ab einer Freigrenze von einer Million Franken beträgt die Abgabe ein Prozent. Die Gegner sagen, wegen dieser Freigrenze betreffe die Emissionsabgabe nur die grossen Firmen, sprechen vom KMU-Märchen der Befürworter.

Cahn ärgern diese Aussagen. Ihre Firma beschäftigt zehn Mitarbeitende. Sie sagt: «Man hat das Gefühl, wegen der Millionengrenze seien nur grössere Firmen betroffen, doch das stimmt nicht. Ein Start-up mit einem entwicklungsintensiven Produkt erreicht diese Grenze schnell.» Eine Million Franken reiche nicht weit, um die Löhne von 10 bis 20 Mitarbeitenden vorzufinanzieren.

SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. Bild: Key

Badran widerspricht. Die Emissionsabgabe sei im Vergleich mit anderen Kosten vernachlässigbar: «Die Emissionsabgabe ist nicht der Partykiller! Sie liegt im Promillebereich.» Start-ups sollen sich besser gegen hohe Bankgebühren wehren. Sie rechnet vor, dass bei einem Börsengang oder einer Privatplatzierung von Aktien die involvierte Bank eine Gebühr von drei bis sechs Prozent erhebt. Die Emissionsabgabe von einem Prozent sei gerechtfertigt, auch weil die Start-ups von einer tollen Infrastruktur und gut ausgebildeten Leuten profitieren.

Diese Sichtweise zeugt für Unternehmerin Cahn von einer mangelnden Wertschätzung: «Gründer sparen an ihren eigenen Löhnen, um jeden Franken in die Entwicklung zu stecken. Es ist eine Realität, dass jeder Franken zählt.» Firmen sollen Steuern zahlen, wenn sie Gewinne erzielen, aber nicht, weil sie investieren.

Weshalb sich Badran für steuerfreie Kapitalgewinne einsetzte

Badran hält den Standort Schweiz für Start-ups durchaus für attraktiv. Etwa, weil es hier keine Kapitalgewinnsteuer gibt und auch Agios steuerfrei ausgeschüttet werden können. Aber sie kennt auch die Sorgen der Szene – und diese seien grösser als die Emissionsabgabe. Etwa die Knebelverträge mit Risikokapitalgebern: Wenn Start-ups vereinbarte Ziele nicht erreichen, müssen sie Anteile abgeben. Dann fehle es an Risikokapitalfonds. Für die Wachstumsphase braucht es meist ausländische Investoren.

Zudem moniert Badran Probleme bei den Mitarbeiterbeteiligungen. Denn Angestellte in Start-ups arbeiten häufig zu tiefen Löhnen, als Kompensation bekommen sie dafür Anteile. Es ist eine Wette auf die Zukunft: Wenn das Start-up erfolgreich ist, steigt der Wert dieser Anteile. Wird das Unternehmen verkauft, streicht der Mitarbeitende einen Gewinn ein und muss diesen – im Gegensatz zu Kapitalgebern – als Einkommen versteuern. 2016 forderte Badran, dass diese Gewinne für Mitarbeitende steuerfrei werden. Sie lief damit im Parlament auf; die Bürgerlichen und Finanzminister Ueli Maurer lehnten den Vorstoss ab.

Inzwischen haben Bund und Kantone das Problem zumindest entschärft: Nachdem Mitarbeiterbeteiligungen fünf Jahre gehalten worden sind, können sie steuerfrei verkauft werden. Es ist also ein steuerfreier privater Kapitalgewinn, wie ihn einst Badran forderte. Kritiker werfen ihr deswegen eine widersprüchliche Haltung vor: Denn im Abstimmungskampf rede die SP das Kapital und deren steuerliche Entlastung schlecht.

Auch Start-ups leiden unter Abbruch der Verhandlungen mit der EU

Stefan Steiner, Co-Managing Director beim Start-up-Förderprogramm Venturelab, sagt, die Abschaffung der Emissionsabgabe wäre eine Erleichterung für Start-ups. Entscheidend für die Attraktivität des Standortes seien aber auch andere Themen. Ein grosses Problem sei der Ausschluss der Schweiz aus dem EU-Forschungsprogramm Horizon nach dem Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen.

Dabei geht es nicht nur um Geld. Der ganze Wettbewerb, um diese Gelder zu bekommen, sei sehr kompetitiv. Wer es schafft, bekommt ein Gütesiegel – das die Investorensuche erleichtert. Um den fehlenden Zugang zu EU-Geldern zu kompensieren, prüft der Bund die Schaffung eines staatlichen Innovationsfonds.

Zweites grosses Thema sei die Verfügbarkeit von hoch qualifizierten Mitarbeitern aus Nicht-EU-Ländern, sagt Steiner. Immerhin: Auf Druck des Parlaments hat der Bundesrat jüngst vorgeschlagen, dass in der Schweiz arbeiten darf, wer hier seinen Hochschulabschluss gemacht hat. Der definitive Entscheid steht noch aus.

Der Bundesrat prüft derzeit eine Reihe von weiteren Massnahmen, damit die Schweiz ihre gute Position im Start-up-Bereich nicht verliert. Denn auch andere Länder buhlen um die besten Talente – und Kapital.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen