KI-Experte Jürgen Schmidhuber verlässt die Schweiz

KI-Experte Eine Koryphäe der künstlichen Intelligenz verlässt die Schweiz Jürgen Schmidhuber hat über 25 Jahre in Lugano die Forschung weitergetrieben und erntete dafür weltweite Beachtung. Seit kurzem arbeitet er in Saudi Arabien, wo im grossen Stil investiert wird. Gerhard Lob 10.01.2022

Der Deutsche Jürgen Schmidhuber gilt als Vater der künstlichen Intelligenz. Keystone

«Wenn Computer wirklich einmal denken können», so schrieb die «New York Times», dann «werden sie Jürgen Schmidhuber ‹Vater› nennen.» An Lobeshymnen mangelt es dem Informatik-Professor nicht. Seit 1995 ist der gebürtige Münchner wissenschaftlicher Direktor des Forschungsinstituts für Künstliche Intelligenz Idsia in Lugano, das mittlerweile der Universität der italienischen Schweiz (USI) und der Fachhochschule der italienischen Schweiz (Supsi) angegliedert ist.

Firmen wie Apple, Google, Microsoft, Facebook oder Amazon nutzen heute alle die von Schmidhubers Team entwickelten Methoden des maschinellen Lernens. Künstliche Intelligenz (KI) hat bereits zu zahlreichen, aufsehenerregenden Anwendungen geführt, beispielsweise in der Bilderkennung, der medizinischen Diagnostik, der Sprachübersetzung oder der Mobilität. Besonders bekannt sind die Spracherkennungsprogramme auf dem Handy, für deren Entwicklung Schmidhuber mit dem «Long short-term memory» (LSTM) die wissenschaftliche Grundlage lieferte. Seine Meinung ist weltweit gefragt.

Kaum bekannt ist bisher, dass Jürgen Schmidhuber einen neuen Job gefasst hat: Er leitet seit kurzem die KI-Initiative an der saudischen Kaust-Universität am Roten Meer. Wie Schmidhuber im Gespräch mit CH Media erklärt, war die Annahme dieser Position die traumhafte finanzielle und personelle Ausstattung der Stelle. Saudi-Arabien investiert gigantische Beträge in die KI. Die dortige Fakultät hat jetzt schon einen sehr wichtigen Einfluss auf die weltweite KI-Forschung. «Viele exzellente Forscher sind dort schon tätig, und wir werden weitere anstellen», so der bald 59-jährige Professor. Auf der Kaust-Internetseite sind etliche Positionen ausgeschrieben.

Nördlich von Kaust ist die futuristische Stadt Neom geplant, welche Anfangsinvestitionen von 500 Milliarden Dollar und etliche Anwendungsfälle von KI vorsieht. Europa investiert da vergleichsweise wenig. Stellt er eine Schlüsseltechnologie der Zukunft in die Dienste eines autokratischen Staates? Schmidhuber winkt ab:

«Wissenschaft kennt keine Grenzen. Was irgendwo erfunden wird, gibt es bald an vielen anderen Orten.»

Tut die Schweiz genug für die KI-Forschung?

Auch der Bundesrat hat erkannt, dass die Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz in den letzten Jahren weit vorangeschritten sind. KI wurde als ein zentrales Thema der Strategie «Digitale Schweiz» definiert. In einem Bericht unter Federführung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation war der Bundesrat zum Schluss gekommen, dass die Schweiz für die Herausforderungen der künstlichen Intelligenz insgesamt gut aufgestellt ist.

Doch tut die Schweiz genug in Sachen KI? Schmidhuber sagt: «Weder die Schweiz noch Deutschland hängen sich bei der KI-Forschung so rein, wie es der unglaublichen Bedeutung des weltverändernden Themas angemessen wäre.» Gleichwohl präzisiert er:

«Pro Person hat die Schweiz in der KI-Forschung nach wie vor den grössten Einfluss aller Länder, weit vor China, den USA und anderen Nationen.»

Doch es sei fraglich, wie lange dies angesichts der wachsenden weltweiten Konkurrenz so bleiben werde. Trotz seines neuen Engagements in Saudi-Arabien geht Schmidhuber der Schweiz nicht verloren. So bleibt er Chefwissenschafter der in Lugano angesiedelten und von ihm mitgegründeten KI-Start-up-Firma Nnaisense. Auch dem Idsia bleibt er als wissenschaftlicher Direktor erhalten, genauso wie der Uni Lugano als «professore aggregato».

Ein neues goldenes Zeitalter für den Islam?

Seinem neuen Arbeitsort scheint Schmidhuber aber besonders zugeneigt zu sein. In seinem Blog zeigt er Bilder der Uni direkt am Roten Meer, modernste Glaspaläste und glitzernde Strände. Und in der Sache scheint er mehr als zuversichtlich: «Wir hoffen, dass die neue KI-Initiative einen Beitrag zu einem neuen goldenen Zeitalter für die Wissenschaften leistet, in Analogie zum Goldenen Zeitalter des Islam, als vor mehr als tausend Jahren der Mittlere Osten die Welt zu Wissenschaft und Technologie führte.»

Schmidhuber war in seiner langen Karriere nie unbescheiden. Die Idee, Maschinen und Roboter zu bauen, die selbst hinzulernen und sich verbessern, verfolgt er seit langem. Schon als junger Mann erklärte er, eines Tages eine KI konstruieren zu wollen, die klüger ist als er selbst, damit er dereinst in den Ruhestand gehen könne. Nun hofft er, diesem Punkt nähergekommen zu sein: «Sonst würde ich mich in meinem Alter nicht mehr so hinter diese Sache klemmen.»

