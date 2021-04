Ein Jahr Leben mit Corona (9/10) Was ich im Pandemiejahr gelernt habe – Gardi Hutter: «Es tut gut, nichts verpassen zu können» Die Pandemie hat unser aller Leben durcheinandergebracht. Was hat die Krise mit uns gemacht? Und wie können wir davon profitieren? In einer 10-teiligen Serie haben wir dies verschiedene Persönlich­keiten gefragt. Teil 9: Gardi Hutter, Clown-Komödiantin. 03.04.2021, 05.00 Uhr

Clown-Komödiantin Gardi Hutter. Keystone

Ordnung war in meiner Erziehung das Domestizierungsmittel an und für sich. Ein braves, sauberes und ordentliches Mädchen war das Ziel. Der Weg dahin qualvoll und ungemütlich. Richtig gemein war die Feststellung, dass die äussere Ordnung die innere widerspiegele: Unordnung gleich schlechter Charakter gleich schlechtes Mädchen.

Die 1970er-Jahre warfen «die» Ordnung durcheinander. Aus Verspieltheit, Verletztheit, Verruchtheit erfanden wir viele Varianten an Unordnung. Ordnung war bieder und langweilig. Unordnung spontan und lustvoll.

Und dann kamen die Kinder: ein täglicher Kampf gegen das totale Chaos. Ordnung wurde eine Überlebensstrategie. Funktionale Notwendigkeit.

Jetzt kam Corona: viel Zeit zu Hause. Viel Zeit zum Ordnen. Ich hatte noch nie so ein aufgeräumtes Haus. Dieses Haus habe ich vor fast vierzig Jahren so billig kaufen können, weil es so gross war. Uns gefiel es, grad weil es so gross war. Viel Raum zu haben, empfinde ich immer noch als wohltuenden Luxus.

Die Gefahr eines grossen Hauses ist, dass sich überall Stauflächen bilden. In Ecken türmt sich Angeschwemmtes. Erworbenes aus aller Welt mischt sich farbenfroh und fängt hiesigen Staub. Seit Jahren verbiete ich mir, irgendetwas zu kaufen und die Haufen zu vergrössern. Doch öfters beschlich mich das Gefühl: Alles in meinem Haus ist zu viel und zu voll.

Dank Corona hatte ich plötzlich Zeit. Ich habe geordnet und schätzungsweise die Hälfte ausgemistet. Nicht immer hatte ich gute Laune dabei. Es war eher so, dass ich mir sagte, wenn ich schlechte Laune hatte: Ich kann noch schlechtere Laune bekommen, indem ich mich ans Aufräumen mache. Die Stimmung sank, aber bei fertiger Arbeit wartete ein Gefühl von Glück. Staunend stelle ich fest, was die Ordnung jetzt in mir auslöst: Klarheit, Ruhe, Weite, Übersicht, Entspannung.

Und etwas widerspiegelt sich in meinem Leben, das seit vierzig Jahren randvoll mit Ereignissen ist. Intensiv, spannend und dauernd überladen. Als plötzlich alle Kunstorte geschlossen wurden, staunte ich, wie entspannend es sich auf einmal anfühlte, nichts mehr verpassen zu können. Das ist im Katastrophendunkel ein feiner Lichtschimmer.