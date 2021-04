Ein Jahr Leben mit Corona (7/10) Was ich im Pandemiejahr gelernt habe – Ludwig Hasler: «Ich bin mein eigener Lebensveranstalter» Die Pandemie hat unser aller Leben durcheinandergebracht. Was hat die Krise mit uns gemacht? Und wie können wir davon profitieren? In einer 10-teiligen Serie haben wir dies verschiedene Persönlich­keiten gefragt. Teil 7: Ludwig Hasler, Philosoph und Kolumnist. 03.04.2021, 05.00 Uhr

Ludwig Hasler ist Philosoph und Kolumnist. Michel Canonica

Bis März 2020 war ich jede Woche an Tagungen, Lesungen, Meetings. Die Agenda gab den Takt vor, sorgte für Anregung und Unterhaltung, interessante Leute, relevante Themen, inspirierende Gedanken, Apéros, Geselligkeit. Dann Corona, die Agenda blank.

Was ich seither lerne? Eine neue Rolle: ich als mein eigener Lebensveranstalter. Klingt einfach, kann mühsam werden. Ich hatte mich daran gewöhnt, als Glied einer Veranstaltungskette zu existieren. Das gab mir das Gefühl, gebraucht zu werden, so etwas wie Sinn. Nun steht die Kette still, ich auch, lese 3750 Seiten Dostojewski.

Toll, doch dann? Mir kommt die Welt abhanden, es bleibt einzig, was ich zuvor als «Basislager» betrieb, mein häusliches Leben, bisher ein Zwischendurch, zur Erholung, zur Präparation – fürs «wahre» Leben, und das fand draussen statt. Immerhin war so mein Lernziel rasch klar: Wie mache ich aus meinem «Basislager» meine Welt?

Die Idee tauchte zu Weihnachten 2020 auf. Ich schrieb einen Leitartikel fürs Lokalblatt. Puh, dachte ich, was gibt es in diesem Seuchenjahr Festliches zu sagen? Ich mischte die alten Krippenbilder (Stall, Hirten, Engel) mit akuten Erfahrungen (Stillstand, Abstand, Todesfurcht). Heraus sprang die Frage: Wie bringt man einen simplen Stall zum Glänzen?

Alle grossen Meister versuchten es – mit fabelhaftem Erfolg: Auf zahllosen Bildern glänzt der Stall, seine Ausstattung bleibt armselig, umso heller und wärmer wirkt er, so beseelt und geheimnisvoll, da möchte man gleich hineinschlüpfen. Okay, in Bethlehem waren höhere Kräfte im Spiel, der Vergleich ist nicht ganz fair. Dennoch denke ich seither: Das wäre wahre Lebenskunst – meinen Stall zum Fest verwandeln!

Vernachlässigte ich es, solange ich das Leben auswärts hatte? Wir Luxusnomaden ticken fluchtartig. Ist etwas freie Zeit in Sicht – nichts wie weg. Hauptsache, Tapetenwechsel. Als wären wir Komparsen auf wechselnden Bühnen. Und drinnen, kein Theater? Wäre jetzt dringend. Bloss wie?

Ideal wäre frisch verliebt, da schreiben wir unseren eigenen Roman. Als Kinder taten wir es auch. Tagelang lebten wir im Sommer im Garten,

am liebsten bei den Stangenbohnen. Was wir da trieben? Fast nichts. Oder stundenlang im Sand unter dem Balkon. Oder auf dem Bauch mit Farbstiften. Es genügte, was da war – Sand, Kieselsteine, Farbstifte – , daraus bauten wir eine Welt, unsere Welt. Dazumal nach Kreta zu fahren, wäre uns nie eingefallen.

Heute rettet mich kein Farbstift. Das kindliche Prinzip schon: Staunen. Staunen statt Neugier. Neugier führt mich hinaus, Staunen hinein in die Dinge. Neugier treibt mich um, Staunen belebt. Mit Staunen kann ich gleich beginnen – zum Himmel schauen, in die Galaxie, hallo, ihr Milliarden Sterne, von euch stammen meine Wasserstoffatome, wir gehören zusammen… Staunen macht autonom. Bringt mich in etwas, was bedeutender ist als mein Ich. In eine Erzählung, in der etwas passiert – mit mir.

Ja, da lerne ich dran. Höchste Zeit. Ich werde gleich 77. Da sollte man darin etwas Übung haben.