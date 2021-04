Ein Jahr Leben mit Corona (6/10) Was ich im Pandemiejahr gelernt habe – Yonni Moreno Meyer: «Wertschätzung, Dankbarkeit und Demut» Die Pandemie hat unser aller Leben durcheinandergebracht. Was hat die Krise mit uns gemacht? Und wie können wir davon profitieren? In einer 10-teiligen Serie haben wir dies verschiedene Persönlich­keiten gefragt. Teil 6: Yonni Meyer, Bloggerin und Comedian «Pony M». 03.04.2021, 05.00 Uhr

Yonni Moreno Meyer ist als Bloggerin und Comedian unter dem Namen «Pony M» bekannt. Keystone

Ich könnte hier vieles nennen. Zum Beispiel, dass Trainerhosen sehr wohl als Arbeitsuniform gelten.

Im Ernst: Ich will mich hier bewusst auf Positives konzentrieren – negative Seiten hat das alles zur Genüge. Was ich am meisten mitnehme, sind Wertschätzung, Dankbarkeit und Demut.

Wertschätzung jenen gegenüber, die alle anderen an vorderster Front durch die irre Zeit führten und noch führen.

Dankbarkeit für das, was uns früher alltäglich schien – Berührungen, Nähe, Vertrautheit und Geselligkeit.

Und Demut im ganz ursprünglichen Sinn: sich einer Tatsache ergeben und begreifen, dass ich/wir nicht alles unter Kontrolle haben. So war denn dieses Jahr eine Rosskur in Sachen Aushalten– etwas, was mir, wie vielen, die ich kenne, bisweilen sehr schwerfällt.

Und zum Schluss wäre da noch etwas Letztes: Unbändige Vorfreude auf Umarmungen, gemeinsames Essen, Tanzen und darauf, endlich wieder mit all meinen Liebsten ein Glas gen Himmel zu heben und – frei nach Patent Ochsner – zu sagen: Für immer auf uns!