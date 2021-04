Ein Jahr Leben mit Corona (4/10) Was ich im Pandemiejahr gelernt habe – Peter Wanner: «In einer Krise ist Leadership entscheidend – das fehlte in der Schweiz während der zweiten Welle» Die Pandemie hat unser aller Leben durcheinandergebracht. Was hat die Krise mit uns gemacht? Und wie können wir davon profitieren? In einer 10-teiligen Serie haben wir dies verschiedene Persönlich­keiten gefragt. Teil 4: Peter Wanner, Verleger CH Media. 03.04.2021, 05.00 Uhr

CH Media-Verleger Peter Wanner. Keystone

Noch wissen wir nicht, ob wir den Wettlauf gegen Covid-19 mit einer genügenden Anzahl an Impfstoffen gewinnen oder ob das Virus dank hoher Ansteckungsrate sich reproduziert und eine neue Mutante entwickelt. Wahrscheinlich müssen wir uns in den nächsten Wochen weiter einschränken, um die dritte Welle abzufedern.

Wir sind in der vorteilhaften Lage, dass keine Wahlen anstehen wie in Deutschland. Dort wird jetzt abgerechnet, und die Bundesregierung mit Kanzlerin Angela Merkel kommt schlecht weg. Hauptvorwurf: Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hätten nicht dafür gesorgt, dass rechtzeitig genügend Impfstoff bestellt und beschafft worden sei. Mangel an Leadership.

In der Schweiz kommen wir wahrscheinlich mit einem blauen Auge davon. Auch wir haben zwar bei der Impfstoffbestellung und -beschaffung gepatzt. Das BAG war zu langsam, verhandelte zu lange wegen der Haftungsfrage und wollte sich von den Impfstoffherstellern nicht über den Tisch ziehen lassen.

Immerhin hat das BAG nach einigem Zaudern auf die richtigen Impfstoffe mit der mRNA-Technologie gesetzt, insbesondere auf Moderna, dank der Erfahrung auch des früheren Leiters der Novartis-Vakzinsparte. Andererseits wurden die 3 Millionen Dosen von Pfizer-Biontech erst Anfang Dezember bestellt. Zu spät und zu wenig, denn in einer Pandemie muss man Risiken in Kauf nehmen, und es darf nicht am falschen Ort gespart werden.

Es rächt sich jetzt, dass der Bundesrat und Alain Berset als Gesundheitsminister die Impfstoffbestellung an eine Vizedirektorin im BAG delegiert und nicht zur Chefsache erklärt haben. Denn Bestellung und Beschaffung ist mit Abstand die wichtigste Aufgabe, wenn wir aus der Pandemie herauskommen wollen.

Doch Berset und das BAG haben gelernt: Im Februar wurde eine Bestellung von weiteren 3 Millionen Dosen Pfizer-Biontech verhandelt und erst noch erreicht, dass sie früher geliefert werden. Damit sollte die Schweiz den Rückstand bei der Impfung von etwa zwei Monaten auf einen Monat verkürzen können. Vor allem dann, wenn der Impfstoff von Astrazeneca endlich von Swissmedic zugelassen wird.

Warum haben das Israel, die USA und Grossbritannien besser hingekriegt? Zum einen haben diese Länder in der ersten Welle gänzlich versagt, Hunderttausende von Toten zu verantworten, weil ihre Staatschefs das Virus verharmlost und die davon ausgehenden Gefahren zu wenig ernst genommen haben. Als Reaktion dürften sie sich geschworen haben, dafür bei der Impfstoffherstellung, Bestellung und Beschaffung die ersten zu sein. Zudem standen in den USA und in Israel Wahlen an, während Boris Johnson unbedingt einen Erfolg brauchte, um von der Wirtschaftskrise, ausgelöst durch den Brexit, abzulenken.

Trump, obwohl ein notorischer Lügner und Gauner, hat hier instinktiv vieles richtig gemacht – auch dank der Beratung des Epidemiologen Anthony Fauci - und schon im Juli 600 Millionen. Impfdosen von allen möglichen Herstellern bestellt. Gauner sind eben häufig schlau, sonst wären sie mit ihrer kriminellen Energie nicht so erfolgreich. Gott sei Dank setzte die Lieferung der Impfstoffe aber erst nach den Wahlen ein – zu spät für eine Wiederwahl.

Fazit: Die Schweiz ist in der ersten Phase gut durch die Krise gekommen, in der zweiten Phase hätte mehr Leadership bei der Impfstoffbestellung und -beschaffung sowie bei der Chance einer Impfstoffproduktion enorm geholfen. Wir sind wieder einmal der eidgenössischen Unart der Missgunst, der Kleinkrämerei und des Zerredens von Problemen verfallen.

