Ein Jahr Leben mit Corona (3/10) Was ich im Pandemiejahr gelernt habe – Irene Gassmann: «Begegnungen mit Menschen sind bereichernd und wichtig» Die Pandemie hat unser aller Leben durcheinandergebracht. Was hat die Krise mit uns gemacht? Und wie können wir davon profitieren? In einer 10-teiligen Serie haben wir dies verschiedene Persönlich­keiten gefragt. Teil 3: Irene Gassmann, Priorin Kloster Fahr. 03.04.2021, 05.00 Uhr

Irene Gassmann, Priorin des Kloster Fahr. Severin Bigler

In den ersten Wochen der Pandemie und des Lockdowns habe ich die Ruhe genossen. Keine Veranstaltungen, keine Führungen, Klosterladen geschlossen. Die Entschleunigung war im Kloster spürbar. Wir Schwestern vermissten nichts. Wir leben in Gemeinschaft, haben einen klar strukturierten Tag, einen grossen Garten und können unsere vielfältigen Arbeiten zu Hause verrichten – wir arbeiten immer im Homeoffice!

Die anspruchsvollen Wochen im April 2020, als mehrere Schwestern gleichzeitig an Covid-19 erkrankt waren und wir in Quarantäne lebten, haben wir miteinander gut gemeistert.

Mit der Zeit jedoch spürte ich, dass etwas fehlt: die Gäste. Unser Ordensvater, der heilige Benedikt, schreibt in seiner Regel: «Dem Kloster fehlt es nie an Gästen.» In diesen Monaten der Pandemie stellte ich fest, dass wir einen wichtigen Wert unserer benediktinischen Spiritualität nicht leben können: die Gastfreundschaft.

Auch wenn unsere klösterliche Lebensform ein Rückzug aus der Welt ist, so erfahre ich nun, wie bereichernd und wichtig die Begegnungen mit Menschen sind, die zu uns ins Kloster kommen. Der Austausch mit Gästen inspiriert uns, wir bleiben am Puls der Zeit. Die Gäste fordern uns in gutem Sinn heraus, dran- und wach zu bleiben für das Geschehen um uns herum.

Und so habe ich erkannt: Die Ruhe ist wohltuend und wichtig, aber sie birgt die Gefahr in sich, stehen zu bleiben. Lebendigkeit – auch im Kloster – braucht eine gesunde Mischung von Rückzug und Begegnung mit der Welt. Ich hoffe, dass wir die Pforte bald wieder für die Gäste öffnen dürfen!