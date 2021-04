Ein Jahr Leben mit Corona (1/10) Was ich im Pandemiejahr gelernt habe – Simonetta Sommaruga: «Ein Service public, der ‹verhebt› und unser Land zusammenhält» Die Pandemie hat unser aller Leben durcheinandergebracht. Was hat die Krise mit uns gemacht? Und wie können wir davon profitieren? In einer 10-teiligen Serie haben wir dies verschiedene Persönlich­keiten gefragt. Teil 1: Bundesrätin Simonetta Sommaruga. 03.04.2021, 05.00 Uhr

Bundesrätin und Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga. Während des ersten Coronajahres war sie die Bundespräsidentin der Schweiz. Keystone

Die letzten Monate haben meinen Blick für unser Land geschärft. Mir ist noch stärker bewusst geworden, wie wichtig vermeintlich selbstverständliche Dinge für die Schweiz sind. Dass der Pöstler Briefe und Pakete bringt, dass wir genügend Strom haben, dass unsere Spitäler für alle da sind.

Stellen wir uns vor, wir hätten in den letzten Monaten keine starke Post gehabt. Kein leistungsfähiges Gesundheitssystem. Keine stabilen Internetverbindungen. Keinen zuverlässigen öffentlichen Verkehr und keine sicheren Sozialwerke. Das vergangene Jahr wäre ganz anders verlaufen.

Die letzten Monate haben uns unsere Schwächen aufgezeigt. Aber, und das ist genauso wichtig, auch unsere Stärken. Grundversorgung und Service public funktionieren, von Genf bis nach Zernez, in den Städten genauso wie auf dem Land. Sie halten unser Land zusammen, und sie halten die Schweiz am Laufen. Die Post kommt in jede Gemeinde, die Züge halten nicht nur in den grossen Zentren, und die medizinische Versorgung klappt auch in den Randregionen.

Deshalb will ich die Grundversorgung weiter stärken. Ich will die Versorgungssicherheit beim Strom erhöhen, ein schnelles Internet im ganzen Land fördern und die Post auf eine gesunde Basis stellen. Keine Region darf abgehängt werden.

Wir haben in der Pandemie nicht ­alles richtig gemacht. Wir haben aber vor der Pandemie oft richtige Entscheide getroffen. Wir haben Schulen, Spitäler, Stromversorger und Verkehrsnetze aufgebaut, die für die ganze Bevölkerung da sind, wenn es darauf ankommt. Wir haben in der Schweiz einen Service public, der «verhebt». Zu diesem Erbe müssen wir über die Pandemie hinaus Sorge tragen. Denn es hält unser Land zusammen.