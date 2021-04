Ein Jahr Leben mit Corona (10/10) Was ich im Pandemiejahr gelernt habe – Margrit Stamm: «Corona rehabilitiert alte Tugenden» Die Pandemie hat unser aller Leben durcheinandergebracht. Was hat die Krise mit uns gemacht? Und wie können wir davon profitieren? In einer 10-teiligen Serie haben wir dies verschiedene Persönlich­keiten gefragt. Teil 10: Margrit Stamm, Emeritierte Professorin für Pädagogik und Erziehungswissenschaft. 03.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Margrit Stamm ist emeritierte Professorin für Pädagogik und Erziehungswissenschaft. Keystone

Disziplin und Selbstkontrolle. Sind das nicht belächelte Tugenden unserer Kindheit? Oder sind sie entscheidend, ob junge Menschen vom coronabedingten Fernunterricht profitieren konnten?

Im März 2020 ist alles anders geworden. Das bisherige Leben verschwand. Die Schweiz ging in den Lockdown, Bildungsinstitutionen stellten auf Fernunterricht um. Im Sommer schien klar, dass die Pandemie Schwächen offenlegt. Vor allem fehlende Laptops, schwaches W-LAN und abgehängte Schülerinnen und Schüler, deren Eltern nicht wie Aushilfslehrer funktionierten.

Heute wissen wir, dass das Problem auch anderswo liegt. Dies belegt eine neue deutsche Studie. Junge Menschen verlieren den Anschluss nicht nur aufgrund ihrer bescheidenen Herkunft und der fehlenden IT-Ausstattung, sondern auch wegen etwas anderem: der Fähigkeit, sich im Fernunterricht aus eigenem Antrieb zu motivieren und sich nicht durch andere Dinge ablenken zu lassen.

Solche Kompetenzen sind wichtiger als ein grosser Bildschirm oder Eltern als Stresscoachs. Selbstständig dranzubleiben, wenn etwas nicht wie erhofft vorwärtsgeht, lernt man nicht per se in einer Familie, in der Kinder wie Porzellanpuppen behandelt werden, sondern durch Erziehung zur Selbstorganisation.

Dass die Coronakrise solche Tugenden rehabilitiert und sie deshalb eher zu Lebenskompetenzen macht, habe ich im Pandemiejahr gelernt. Doch wir haben sie vernachlässigt. Nach dem ersten Lockdown hätten wir erkennen können, wie sehr die äussere Orientierung der jungen Menschen an Stundenplänen und am physischen Austausch mit Lehrkräften, Freunden und Trainerinnen gebremst wurde und die innere Orientierung stecken blieb.

Lebenskompetenzen sind deshalb das tragfähige Fundament für erfolgreiche Bildungslaufbahnen in der unsicheren Zukunft.