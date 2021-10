Parteien Auf Schloss Lenzburg: Wie Thierry Burkart die «Outlaws» im Freisinn wieder einbindet Auf dem FDP-Fraktionsausflug im Aargau war Ständerat Thierry Burkart für die meisten wie selbstverständlich schon neuer FDP-Präsident. Überall tauchte er mit den Bundesräten auf - und gab schon klare Zeichen. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Ständerat Thierry Burkart mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Keystone (Villigen AG, 29. September 2021)

In seiner Ansprache am Paul-Scherrer-Institut (PSI) begrüsste Bundesrat ­Ignazio Cassis auch FDP-Präsidentin Petra Gössi. Sie sass beim FDP-Fraktionsausflug mit den Ehrengästen in der ersten Reihe. Wie auch Ständerat Thierry Burkart.