Wahlen 2023: Das sind die Prognosen der Politologen

Eidgenössische Wahlen Rechtsrutsch, Rösti-Effekt und grüner Bundesratssitz: Antworten auf die sieben dringendsten Fragen zum Wahljahr Die beiden Politexperten Claude Longchamp und Michael Hermann sagen, warum die GLP sich Hoffnungen auf einen guten Herbst machen darf und ob die FDP die SP überholen kann. Benjamin Rosch 09.01.2023, 05.00 Uhr

Blackbox Bundeshaus: Wer zieht nächsten Herbst hier ein? Bild von einer Kunstinstallation 2011. Bild: Pius Amrein

Die Schweizer Parteien sind in ein Wahljahr unter besonderen Vorzeichen gestartet. Man kann es sich heute kaum mehr vorstellen, aber beim letzten nationalen Urnengang war Corona noch in weiter Ferne und Russland ein Wachstumsmarkt für die Schweizer Wirtschaft. Was davon beeinflusst den Stichtag vom 22. Oktober 2023?

Auch die Parteienlandschaft hat sich ein bisschen verändert: Bei allen grossen Parteien sind im Vergleich zu 2019 neue Gesichter am Werk – ausser bei der Mitte, einer Partei, die es streng genommen damals noch gar nicht gegeben hat.

Im Februar wählen die Kantone Zürich und Baselland. Traditionell werden diese beiden Gesamterneuerungswahlen zu einem letzten Gradmesser für den Formstand der Parteien genommen. «CH Media» wagt schon davor eine Prognose für den Ausgang des Wahlherbstes: Die beiden Politologen Claude Longchamp und Michael Hermann geben Antwort auf die dringendsten Fragen zum Wahljahr.

Für den Freisinn ist es seit langem das erklärte Ziel und immer auch ein bisschen Wahlkampfmotivation: Den zweiten Platz in der Wählergunst hinter der SVP zu erobern. Keine zwei Prozentpunkte trennen die FDP von der SP. 2019 notierte die SP bei 16,84 Prozent (-2 gegenüber 2015) der Wählerstimmen, die FDP bei 15,11 (-1,29). Rechtzeitig zum Wahljahr scheint die FDP ihre Baisse zu überwinden, während die Genossinnen und Genossen zuletzt in kantonalen Wahlen schwächelten – trotz einiger Siege in nationalen Abstimmungen.

Weder Claude Longchamp noch Michael Hermann halten es für ausgeschlossen, dass die FDP 2023 an der Urne Gewinne einfährt. Vor allem im Ständerat könnte die FDP zulegen, sagt Longchamp – nicht zuletzt auf Kosten der SP. Etwas rosiger malt Hermann die Zukunft der Sozialdemokratie, was die Wähleranteile angeht: «Ich gehe davon aus, dass die SP die Talsohle erreicht hat. Thematisch ist sie gut aufgestellt.»

2019 standen die Eidgenössischen Wahlen nicht nur unter dem Zeichen der Klimakrise, es war auch das Jahr des Frauenstreiks. Um zehn Prozentpunkte auf 42 Prozent steigerte sich daraufhin der Frauenanteil im Nationalrat. Das Thema Gleichstellung hat seither die Schlagzeilen nie verlassen, wie zuletzt die AHV-Abstimmung bewies. Wird 2023 nun zu jenem Jahr, in dem die Hälfte des Nationalrats von Frauen besetzt wird?

Nein, sind sich die Politologen sicher. «Repräsentanz hat nicht mehr die gleiche Bedeutung wie 2019», sagt Hermann, die Gleichstellung sei inzwischen mehr ein sozialpolitisches Thema. «Die Frauen können nochmals zulegen, wie in allen Kantonen seit 2019 ausser Aargau, Schwyz und Obwalden», glaubt zwar Longchamp. Parität sei aber unwahrscheinlich.

In diesen Tagen schwören die Parteien ihre Gefolgschaft auf die Wahlkampfthemen ein. Zu viel genannten Themen gehören Klima, Kaufkraft und Zuwanderung. Aber welches davon hat das Potenzial, die Wählerscharen am besten zu mobilisieren? Weder Longchamp noch Hermann glauben, dass die Diskussionen wie in den vergangenen Wahljahren hauptsächlich entlang eines Themas verlaufen werden. Obwohl dies die Parteien dennoch versuchen dürften.

«Die SVP wird voll auf die Migration setzen, aber damit Stimmen zu holen, wird nicht so einfach wie 2015 inmitten einer Flüchtlingskrise», sagt Hermann. Auch Longchamp glaubt, dass sich die Wahlen nicht von einer einzigen Agenda beeinflussen lassen: «Am Ende waren es immer grosse globale Probleme, die den Wahlen ihren Stempel aufgedrückt haben.»

Politologe Claude Longchamp: «Am Ende waren es immer grosse globale Probleme, die den Wahlen ihren Stempel aufgedrückt haben.» Bild: Keystone

Die grüne Partei war 2019 die Wahlsiegerin schlechthin: Plus 17 Sitze im Nationalrat bedeuteten den grössten Zuwachs einer Schweizer Partei seit Einführung der Proporzwahl 1919. So gross waren ihre Sitzgewinne, dass noch am Wahlsonntag Rufe nach einem grünen Bundesratssitz laut wurden. 2023 segelt die Partei ganz unter dieser Flagge: Einsitz in der Landesregierung ist das erklärte Ziel. Nötig ist dafür mindestens eine Bestätigung der ausserordentlichen Resultate von 2019.

Erschwerend kommt aber hinzu: Im Ranking der Parteien haben die Grünen einen Platz eingebüsst. Durch die Fusion von CVP und BDP zur Mittepartei liegen sie rein rechnerisch an fünfter Stelle. An dieser vorbeizuziehen, werde für die Grünen wohl schwierig, meint Longchamp. Noch schärfer formuliert es Hermann: «Selbst bei leichten Sitzgewinnen verfügen die Grünen derzeit über kein Blockadepotenzial.»

Hermann spielt damit unter anderem auf die SVP an, die mehrere Wahlen gewann – aber erst als sie auch in Abstimmungen zur dominanten Gruppierung wurde, erstritt sie sich einen zusätzlichen Sitz im Bundesrat, der die Mehrheitsverhältnisse besser abbildete. Davon seien die Grünen weit entfernt. «Für die bestehenden Bundesratsparteien gibt es deshalb keinen Grund, das Kartell aufzubrechen.»

«Die Grünen verfügen derzeit über kein Blockadepotenzial», sagt Politologe Michael Hermann. Bild: Andrea Zahler

In dieser Frage sind sich die beiden Politologen einigermassen uneins. Longchamp geht allgemein nicht von grossen Verschiebungen aus. Ihm zufolge könnte auch erst nach den Wahlen feststehen, wer denn jetzt zu den Siegern gehört: «Den Gesamteindruck werden die Bundesratswahlen ausmachen. Mit oder ohne grüner Bundesrat wird man ganz verschieden urteilen.»

Anders sieht es Michael Hermann. Stand jetzt sei Rot-Grün eindeutig in der Defensive, «vor allem im Ständerat». Speziell die SP muss dort um ihren Einfluss fürchten, weil gleich mehrere Schwergewichte nicht zur Wiederwahl antreten und deshalb ihre Sitze wackeln. In Solothurn Roberto Zanetti etwa, in St. Gallen Paul Rechsteiner. Es sei gut möglich, dass davon letztlich die SVP profitiere, sagt Hermann.

Als Grund nennt er unter anderem den «Rösti-Effekt». «Der neu gewählte Energieminister steht für eine im Ton anständige Partei», sagt Hermann. Das könne bei Personenwahlen ein entscheidender Faktor sein.

Das Stöckli: Ungebrochen dominant ist dort vor allem die Mitte. Dabei gab es diese Partei streng genommen bei den vergangenen Wahlen gar noch nicht. Aus der Fusion von CVP und BDP am 1. Januar 2021 entstanden, steht sie für einen Zusammenschluss im Zentrum der Schweizer Parteienlandschaft – eine junge Partei mit grosser Tradition, sozusagen. Inhaltlich war sie dabei nicht immer gleich greifbar. Wer glaubte, der eher konservative Präsident Gerhard Pfister schlage einen stramm bürgerlichen Kurs ein, sah sich spätestens mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs getäuscht.

Plötzlich redete Pfister vom Aufweichen der Schweizer Neutralität und auch in der Gesundheits- und Alterspolitik knüpfte er zarte Bande zur SP. Pfisters Problem: Nicht immer konnte oder wollte die Fraktion seinen Überlegungen ganz folgen. Für die Wahlen muss das keinen Nachteil bedeuten, sagt Hermann, im Gegenteil: «Vielleicht ist eine fehlende klare Linie gar nicht schlecht, das schafft Raum zur Erschliessung neuer Milieus.»

Man kann sich die Schweizer Wahlbevölkerung gut als Pendel vorstellen: Mal schwingt sie etwas nach links, mal nach rechts aus. Aufgrund des verschachtelten Zweikammer-Systems und einer relativ grossen Parteienlandschaft sind starke Verschiebungen aber eine Seltenheit. 2019 stellte diesbezüglich eine Ausnahme dar, mit grossen Gewinnen nicht nur für die Grünen, sondern auch die Grünliberalen – bei vergleichsweise kleineren Verlusten der SP.

Sowohl Longchamp als auch Hermann erwarten für 2023 entsprechend eine Korrektur. Allerdings gehen die beiden Politologen nicht von einer Rückkehr zu den Verhältnissen von 2015 aus, als die SVP-Fraktion zusammen mit der FDP eine Mehrheit im Nationalrat darstellte. «Die Mehrheitsverhältnisse werden wohl irgendwo zwischen 2015 und 2019 zu liegen kommen», sagt Hermann.

Longchamp sieht dabei insbesondere das Zentrum im Aufwind: Vor allem die Grünliberalen dürften nach zuletzt guten Resultaten in den Kantonen mit einer weiteren Stärkung der Bundesratsfraktion rechnen. Zumindest im Nationalrat. «Im Ständerat wird die GLP auch in Zukunft kaum eine Rolle spielen.»

