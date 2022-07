Wartelisten für lesbische Paare mit Kinderwunsch

Ehe für alle Samenspende für Lesben jetzt erlaubt: Erste Kliniken berichten von Wartelisten - und Jungpolitiker wollen die Möglichkeit wieder abschaffen Nach dem Ja zur «Ehe für alle» haben in der Schweiz auch lesbische Paare Zugang zur Fortpflanzungsmedizin. Das Interesse ist gross, doch konservative Jungpolitiker planen eine Initiative, mit der sie die Samenspende vielleicht ganz verbieten wollen. Kari Kälin Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Doppeltes Mutterglück: Jetzt auch in der Schweiz möglich. Jamie Grill

Die «Ehe für alle» macht es möglich: Seit Anfang Juli dürfen in der Schweiz auch lesbische Paare dank einer Samenspende schwanger werden. Dutzende Frauenpaare befassen sich bereits sehr konkret mit dem Thema, wie eine Umfrage bei mehreren Reproduktionskliniken zeigt. Am Universitätsspital Basel zum Beispiel haben in den letzten Monaten 15 Paare via E-Mail oder in einer Konsultation Interesse signalisiert, schreibt Alexander Quaas, leitender Arzt der Reproduktionsmedizin, auf Anfrage.

Bei der Klinik Fertisuisse in Olten haben sich mehr als 20 Frauenpaare nach einer Samenspende erkundigt. Voraussichtlich im August werde die erste lesbische Frau eine Behandlung beginnen, sagt Ärztin und Fertisuisse-Gründerin Anna Raggi.

Gesunde junge Männer mit guter Spermienqualität

Das Kinderwunschzentrum OVA IVF in Zürich hat bis jetzt 20 Frauenpaare mit definitivem Kinderwunsch beraten. Peter Fehr, Facharzt für Gynäkologie geht davon aus, dass die ersten lesbischen Frauen im kommenden Monat behandelt werden.

Weitere 50 Paare interessieren sich für eine Samenspende oder haben bereits einen Beratungstermin vereinbart. Wegen des grossen Andrangs – auch von heterosexuellen Paaren – gibt es beim Kinderwunschzentrum OVA IFV momentan Wartelisten. Das Durchschnittsalter bei heterosexuellen Frauen betrage rund 36 Jahre betrage, sagt Fehr. Die lesbischen Frauen mit Kinderwunsch seien oft jünger.

Kinder, die dank einer Samenspende geboren werden, haben ab 18 Jahren das Recht, die Identität ihres biologischen Vaters zu erfahren. Als Samenspender kommen gesunde Männer im Alter von 20 bis 40 Jahren mit guter Spermienqualität infrage.

Gemäss dem Gesetz über die medizinische Fortpflanzung dürfen nur die Blutgruppe und äusserliche Merkmale wie Augen- und Haarfarbe oder Grösse bei der Wahl der Samenzellen berücksichtigt werden. Das bedeutet: Der behandelnde Arzt achtet bei heterosexuellen Paaren darauf, dass sich der Spender und der rechtliche Vater ähneln.

Auch lesbische Paare können sich dafür entscheiden, äusserliche Merkmale mit der Co-Mutter abzugleichen. In jedem Fall unzulässig bleibt es, den Samengeber nach dessen Intellekt zu bestimmen. Während erste lesbische Paare an den Pforten von Reproduktionskliniken anklopfen, bleiben Kinder für gleichgeschlechtliche Eheleute ein Politikum.

Die Schwulenorganisation Pink Cross verlangt in einem kürzlich veröffentlichten Familienpapier die Leihmutterschaft in der Schweiz zu legalisieren – mit ethischen Leitplanken, um die Leihmütter vor Ausbeutung und der Verletzung ihrer Menschenwürde zu bewahren. Pikant: Noch im letzten August sagte Pink-Cross-Geschäftsführer Roman Heggli dem «Tages-Anzeiger», die Schwulenverbände würden nach der Abstimmung nicht die Leihmutterschaft fordern.

Aktionsgruppe Jugend für Ehe und Familie will neue Abstimmung

Gesellschaftspolitisch genau in die umgekehrte Richtung zielt ein Vorhaben, das die Nachfolgeorganisation des Jugendkomitees gegen die Ehe für alle, die Aktionsgruppe Jugend für Ehe und Familie, vorantreibt. Bis jetzt zählt sie mehr als 30 Mitglieder, zur Trägerschaft gehören die Junge EDU Schweiz sowie mehrere Kantonalsektionen der JSVP.

Die Aktionsgruppe will mit einigen ihrer Mitglieder ein neues Initiativkomitee gründen, das die Samenspende in der Schweiz ins Visier nimmt – für heterosexuelle und lesbische Paare. Es gebe kein Recht auf ein Kind, sagte ein Mitglied bereits unmittelbar nach der Abstimmung zur «Ehe für alle» im vergangenen September. Mit der Samenspende werde ein Kind zur Ware degradiert.

Als Co-Präsident der Aktionsgruppe wirkt Wilhelm Wyss, Mitglied der JSVP Baselland. Er argumentiert unter anderem mit dem Kindswohl: Die Präsenz eines Vaters sei zentral für die kindliche Entwicklung.

Im Herbst wollen die Mitglieder des Initiativkomitees entscheiden, welchen politischen Weg sie beschreiten wollen. Zur Debatte stehen mehrere Varianten, unter anderem eine Volksinitiative mit einem vollständigen Verbot. Auch Mitglieder des eidgenössischen Parlaments hätten Interesse gezeigt, beim Kampf gegen die Samenspende mitzutun, sagt Wyss.

Lesbenorganisation reagiert gelassen

Wyss ist zuversichtlich, die nötigen 100’000 Unterschriften zusammenzubringen. Bloss: Ist es nicht eine Zwängerei, so kurz nach einem so deutlichen Verdikt des Volks Letzteres schon wieder zum gleichen Thema an die Urne zu beordern? «Eine Initiative zu lancieren, ist ein demokratisches Recht», sagt er. Und die Linken hätten nach dem Ja zum Kampfjetkauf auch umgehend eine Initiative gegen den F35 gestartet.

Der Angriff auf die Samenspende überrascht Muriel Waeger nicht. «Es werden immer wieder rückwärtsgewandte Initiativen lanciert, wie etwa bei der Abtreibung», sagt die Co-Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation LOS. Einer allfälligen Abstimmung blickt sie gelassen entgegen. «Das Volk hat seinem Willen im letzten Herbst klar ausgedrückt.» Und so wünscht Waeger dem Jugendkomitee viel Glück beim Unterschriftensammeln.

