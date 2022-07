Falsch abgerechnete Coronatests überschwemmen Krankenkassen

dubios Falsche Abrechnungen entdeckt: Millionen Coronatests müssen überprüft werden – Bund setzt Taskforce ein Viele Bürgerinnen und Bürger finden derzeit in ihren Krankenkassenabrechnungen zweifelhafte Abrechnungen von Ärzten, bei denen sie gar nie waren. Krankenkassen sprechen von Millionen von Abrechnungen, die geprüft werden müssen. Das BAG hat eine Taskforce ins Leben gerufen, die der Sache auf den Grund gehen soll. Raphael Rohner 1 Kommentar 10.07.2022, 12.00 Uhr

Tausende Coronatests wurden abgerechnet, ohne dass die Patienten bei einem Testcenter waren. Bild: Ralph Ribi

Normalerweise schaut Lena, die mit richtigem Namen anders heisst, nicht so genau auf ihre Krankenkassenabrechnungen. Normalerweise schaut sie nur genau darauf, wenn sie bei ihrem Arzt war und bezahlen soll. Dieses Mal kam der Lehrerin ihre Leistungsabrechnung aber spanisch vor: «Da waren Coronatests abgerechnet aus den vergangenen zwei Jahren bei mehreren Ärzten, die ich definitiv nicht kenne.»

Auch die Zeitpunkte der Tests stimmen nicht, denn Lena war an den verrechneten Daten nicht in einem Corona-Testcenter. Sie wird stutzig und beginnt zu googeln. Einer der Ärzte ist ein Spezialist für Tropenkrankheiten in Zürich, der andere gar Schönheitschirurg am Zürichsee. Lena ist verwirrt: «Da war ich gar nie! Wie kommen die auf meine Abrechnung?»

Lena überprüft auch ihre alten Krankenkassenabrechnungen und findet rund ein Dutzend verrechnete Tests, die sie nicht gemacht hat. Sie denkt an ein Versehen und ruft bei ihrer Krankenkasse an.

Krankenkassen müssten Millionen Rechnungen einzeln prüfen

Lena ist mit ihrem Problem nicht allein. Matthias Müller, Mediensprecher des Krankenkassenverbands Santésuisse bestätigt die aktuelle Situation: Die Krankenversicherer prüfen in jedem Fall, ob der Tarif korrekt angewendet wurde. Ist dem so, werden die Abrechnungen automatisch freigegeben.

«Derzeit melden sich Tausende Versicherte bei ihren Krankenversicherungen. Es wurden Coronatests verrechnet, die offenbar nicht zum jeweiligen Zeitpunkt gemacht wurden, oder gar mehrfach abgerechnet wurden. Unsere Mitglieder haben sich das genau angeschaut. Tatsächlich vermuten wir in gewissen Fällen betrügerische Absichten.» Gerade diese Fälle melden die Krankenversicherer sehr regelmässig der dafür zuständigen Stelle beim BAG, sagt Müller von Santésuisse.

«Es darf nicht sein, dass sich dubiose Zwischenhändler auf Kosten der Allgemeinheit bereichern.»

Bei den Krankenkassen wurden viele der Abrechnungen automatisch freigegeben, sofern alle Tarifinformationen stimmten. «Diese jetzt alle einzeln zu kontrollieren wird eine echte Mammut-Aufgabe, die so wohl nicht umsetzbar ist. Am einfachsten wäre es, wenn die Bevölkerung ihre Abrechnungen genau kontrolliert und Unstimmigkeiten meldet», sagt Müller.

Lena tut genau das, wird von ihrer Krankenkasse aber vertröstet: «Wir haben rund drei Millionen Abrechnungen zu überprüfen. Wir können im Moment einfach die Rechnungen stornieren, die nicht stimmen.» Lena hat von ihrer Krankenkasse alle Abrechnungen verlangt und Buch geführt:

«Von rund einem Dutzend der verrechneten Tests, stimmen acht sicher nicht.»

Das Gros der Versicherten kontrolliere die Abrechnungen nicht so genau und melde Unstimmigkeiten nicht, heisst es bei der Versicherung. Lena beginnt auch in ihrem Umfeld mit Nachforschungen und findet, wonach sie sucht: «Meine Kolleginnen und Kollegen haben auch unzählige Abrechnungen von denselben Ärzten. Sogar von Schönheitschirurgen aus Lausanne, bei denen sie ganz sicher nicht gewesen sein können.»

Versicherungen wollten Arzt sperren für falsche Abrechnungen

Die Ärzte auf Lenas Leistungsabrechnung sind keine Unbekannten. Bei einem davon handelt es sich um V*, einen Zürcher Schönheitschirurgen, der schon mehrmals wegen falsch abgerechneter Coronatests in die Schlagzeilen geraten war. Tausende Abrechnungen, die er den Krankenkassen in Rechnung gestellt hat, wurden vorab bereits bar bezahlt. Er beteuerte stets, dass es sich dabei um ein Versehen in der Abrechnungssoftware gehandelt habe, lieferte den Krankenkassen jedoch wiederholt falsche Abrechnungen.

Pikant: Sein Name taucht auch in einem Rundschreiben von Santésuisse an alle Krankenkassen auf, das dieser Zeitung vorliegt: «Herr Dr. V.* hat seit dem 11. Oktober 2021 eine grosse Anzahl falscher Rechnungen ausgestellt. Die betroffenen Krankenversicherer werden angehalten, die zu viel bezahlten Leistungen zurückzufordern.» Ebenso haben die Versicherer mehrfach vom Bundesamt für Gesundheit gefordert, die Verrechnungsnummer dieses Arztes sperren zu lassen.

Tausende Covidtests wurden zwar verrechnet, jedoch nicht gemacht – so die Vermutung. Bild: Sandra Ardizzone

Ein weiterer Arzt, der Lena Covidtests verrechnet hat, verweist auf der Homepage seiner Praxis gross auf die vielen falschen Rechnungen. Über eine eigens aufgeschaltete Webseite wird den verunsicherten Patientinnen und Patienten erklärt, warum ihr Name auf den Abrechnungen auftaucht.

Eine extra eingerichtete Hotline führt schliesslich wieder zum Testcenter bei der Klinik des Schönheitschirurgen V.*. Dort versichert eine junge Frau, dass die Abrechnungen grösstenteils stimmen würden und die Testcenter im Namen der Ärzte abgerechnet hätten. Die Frau zählt eine ganze Liste von Ärzten auf, die Leistungen abgerechnet haben.

Arzt erlebt böses Erwachen

Lena wundert sich dennoch, wie Zürcher Ärzte auf ihre Krankenkassenabrechnung kommen. Ein weiterer Arzt ist auf Lenas Krankenkassenrechnung aufgelistet. Es handelt sich dabei um M.*, einen Facharzt für Innere Medizin, der im Kanton St.Gallen zugelassen ist, aber eine Praxis in Zürich gemietet hat. Er nimmt gegenüber dieser Zeitung Stellung. Wie viele andere Kollegen sei er angefragt worden, ob er die fachliche Leitung eines Testcenters übernehmen würde.

Nun erlebt der Arzt ein böses Erwachen: «Ich habe lediglich die Verantwortung für ein Testcenter in Uznach im Kanton St.Gallen. Jetzt bekomme ich jedoch Anrufe und Mails von Patientinnen und Patienten aus der ganzen Schweiz, auf deren Abrechnungen mein Name steht. Das ist schon sehr seltsam und beunruhigt mich.» Denn: Die Ärzte tragen am Ende die Verantwortung für die verrechneten Leistungen – auch wenn diese nur in ihrem Namen ausgeführt wurden. Was der Arzt nicht weiss: In seinem Namen wurden auch Tests in anderen Testcentern gemacht und verrechnet – etwa in Rorschach, wo Lena mindestens einmal war.

Missbrauch der Patientendaten immer wahrscheinlicher

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Testcenters, wo auch der St.Galler Arzt M.* eigentlich als alleiniger abrechnender Arzt aufgelistet wäre, klärt auf: «Wir waren innert kürzester Zeit rund 1500 Mitarbeiter überall in der Schweiz. Da gab es überall ein riesiges Chaos mit den Listen und Abrechnungen, das können Sie sich gar nicht vorstellen!» Es könne sein, dass die Listen vertauscht wurden und so statt in Rorschach oder Zürich über Uznach abgerechnet wurde. Einen Missbrauch schliesst der Mann nicht aus:

«Eigentlich wäre es gar nicht schwierig, die Patientendaten einfach zu kopieren und mehrmals abzurechnen oder sogar weiterzugeben.»

Innert kurzer Zeit mussten viele Covid-19-Tests durchgeführt werden. Bild: Ralph Ribi

Auch eine Zürcher Anwaltskanzlei hat diesen Verdacht. Die Kanzlei vertritt nebst einem der bei Lena aufgelisteten Ärzte auch einen Geschäftsmann, der als Geldgeber zwischen den Ärzten und den Testcentern agierte. Dieser hat den Testcentern Geld im Voraus bezahlt. Wie viel Geld, wird in einem Schreiben der Kanzlei nicht genau erörtert, nur dass es um weit mehr als 100'000 Franken gehe.

Der Unternehmer hat die Abrechnungen quasi abgekauft und weiterverrechnet – mit einem kleinen Honorar. Das sogenannte Factoring ist in der Gesundheitsbranche gängig und überbrückt finanzielle Engpässe für Unternehmen im Medizinbereich. Nun beginnt das Kartenhaus jedoch in sich zusammenzufallen: «Die Betreiber der Testcenter können uns keine schlüssigen Erklärungen liefern, wie es zu den mangelhaften Abrechnungen gekommen ist. Es bleibt offen, ob die verrechneten Tests überhaupt stattgefunden haben», schreibt die Kanzlei. Man bereite nun strafrechtliche Schritte gegen die Betreiber der Testcenter vor.

Bund rechnet mit Testkosten von 4,3 Milliarden Franken

Unterdessen hat auch das Bundesamt für Gesundheit die falschen Abrechnungen der Coronatests auf dem Radar. Grégoire Gogniat, Pressesprecher vom BAG, kann jedoch keine Details dazu nennen: «Wir haben ein internes Team zusammengestellt, das sich um diese Zusammenhänge kümmert. Mehr kann ich dazu jedoch nicht sagen.» Der Bund hat errechnet, dass die Coronatests bis Ende Jahr rund 4,3 Milliarden Franken kosten werden. Wie viele der abgerechneten Coronatests davon gar nie stattgefunden haben, bleibt unklar.

Für Lena und ihr Umfeld ist das Vorgehen der Testcenter und der Machenschaften dahinter haarsträubend. Für sie wurde das Vertrauen zwischen ihr, den Testcentern und den Krankenkassen mehrfach gebrochen: «Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man so gierig sein kann und bei so einer ernsten Sache auf Profit aus ist.» Sie will nun Anzeige bei der Polizei erstatten und kontrolliert künftig jede ihrer Abrechnungen genauestens.

*= Namen der Redaktion bekannt

