Drehscheibe Für Russland ist die Schweiz als Rohstoffhandelsplatz unverzichtbar – doch in diesem Bereich gibt es keine Sanktionen 80 Prozent der russischen Rohstoffe werden über die Schweiz gehandelt. Für die Wirtschaft Russlands ist diese Drehscheibe von grosser Bedeutung, und die Rohstoffbranche ist eng mit der Putin-Regierung verbandelt. Doch für Sanktionen sieht der Bundesrat keine Notwendigkeit.

Grundsteinlegung für die Nord-Stream-2-Pipeline nahe St.Petersburg (Archivbild 2010). Bild: Dmitry Lovetsky/AP

Der grossflächig ausgeführte Angriff russischer Truppen in der Ukraine auf Geheiss von Wladimir Putin hat Europa in Aufruhr versetzt. Auch der Bundesrat hat sich an seiner ausserordentlichen Sitzung am Donnerstag mit dem Thema Sanktionen befasst. Er entschied sich dafür, jene Strategie fortzusetzen, welche er bereits nach der Annexion der Krim-Halbinsel 2014 angewandt hatte: Die Schweiz will verhindern, dass die von der EU ergriffenen Sanktionen mit Hilfe der Schweiz umgangen werden können.

In Brüssel ist der Wille gross, Russland zumindest ökonomisch teuer für seinen Einmarsch in die Ukraine bezahlen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen etwa kündigte auf Twitter ein «Paket von massiven, gezielten Sanktionen» an. Wie stark die Sanktionen der Schweiz hinter jenen der EU zurückbleiben werden, ist noch offen.

Vier Fünftel von Russlands Rohstoffen werden hier gehandelt

Vor der russischen Invasion stapelte Staatssekretärin Livia Leu, die Nummer zwei im Aussendepartement EDA. Vor den Bundeshausmedien bezeichnete sie die Schweiz am Dienstag als «kleinen Akteur», für den es wenig sinnvoll wäre, unilateral Sanktionen zu ergreifen. Richtig ist: Die Schweiz ist bezüglich Handelsvolumen für Russland lediglich das 24. grösste Exportland und lag 2021 bei den Importen auf Platz 20.

Doch in einem Bereich ist die Schweiz aus russischer Perspektive durchaus kein «kleiner Akteur»: beim Rohstoffhandel. Gemäss einem Dokument aus der Feder der schweizerischen Botschaft in Moskau vom November 2021 erfolgen ungefähr 80 Prozent des russischen Rohstoffhandels über die Schweizer Finanzdienstleistungszentren Genf, Zug, Lugano und Zürich. Deshalb besitzen die bedeutendsten russischen Energie- und Rohstoffunternehmen eine Niederlassung in der Schweiz, hält die Botschaft fest.

Der Export von Rohstoffen ist für die russische Wirtschaft von überragender Wichtigkeit – die Exportstatistik wird von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas angeführt. Und in diesem Bereich wird rund ein Drittel des weltweiten Volumens gemäss Zahlen des Branchenverbandes STSA auf dem Rohstoffhandelsplatz Schweiz gehandelt.

«Dunkelkammer» Rohstoffhandelsplatz

Elisabeth Bürgi Bonanomi ist Rohstoffexpertin am Centre for Development and Environment (CDE) der Universität Bern. «Als Rohstoffhandelsplatz ist die Schweiz für die Exportwirtschaft von Ländern wie Russland sehr wichtig.» Sollte der Bundesrat das Ziel verfolgen, Russland mit Sanktionen ökonomisch schaden zu wollen, so wäre es «naheliegend», russischen Firmen den Rohstoffhandel über die Schweiz zu erschweren. Die Schweiz hat hier einen grossen Hebel in der Hand. Insbesondere, weil im Rohstoffhandel die Verbindungen zwischen Unternehmen und Regierungen besonders eng sind – auch im Falle von Russland.

Im Gegensatz zum Finanzplatz, wo die Behörden ein einigermassen klares Bild der Verhältnisse und der hier tätigen Firmen und politisch exponierten Personen aus dem Ausland hätten, ist der Rohstoffhandelsplatz noch immer sehr untransparent. Zwar sei in den letzten Jahren das Bewusstsein für die Reputationsrisiken, die mit dem stark gewachsenen Rohstoffhandelsplatz Schweiz verbunden seien, gewachsen. «Aber der Rohstoffhandel ist weiterhin eine Dunkelkammer», sagt Bürgi Bonanomi.

Der Rohstoffhandel ist aktuell nicht von den vom Bundesrat beschlossenen oder in Auftrag gegebenen Sanktionsmassnahmen betroffen, stellte Erwin Bollinger vom zuständigen Staatssekretariat für Wirtschaft am Donnerstag klar. Allerdings verwiesen sowohl Bollinger als auch Staatssekretärin Leu darauf, dass beispielsweise Schweizer Banken von sich aus die Geschäftsbeziehungen mit russischen Rohstofffirmen abbrechen könnten, wenn diese etwa von den USA mit Sanktionen belegt würden, womit teilweise zu rechnen ist.

