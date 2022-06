«Sie stinkt»: Mitten in Appenzell Ausserrhoden wächst eine spezielle Pflanze

In Herisau liegt ein beissender Geruch nach Verwesung in der Luft. Schuld daran ist die Gemeine Drachenwurz von Hanspeter Näf. Dabei dürfte die aussergewöhnliche Pflanze gar nicht in unseren Breitengraden wachsen.