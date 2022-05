Diskussion Die Schweiz ringt um Neutralität – SP-Politiker: «Wenn wir Waffen in die Ukraine liefern, müssen wir auch Waffen nach Russland liefern» Die Schweiz soll Munition in die Ukraine liefern dürfen, fordert FDP-Politiker Hans-Peter Portmann. Morgen berät die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats darüber. Nina Fargahi 7 Kommentare 02.05.2022, 05.00 Uhr

Alle sprechen darüber, die Schweizer Neutralität neu zu definieren. Auch die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats (APK) möchte heute darüber beraten. Sie hat bereits verschiedene Expertinnen und Experten für eine Anhörung eruiert.

Das Ringen darum, was die Schweizer Neutralität in diesen Tagen bedeutet, geht also in die nächste Runde. Rechtlich gesehen darf die Schweiz keine Munition oder Waffen an einen Krieg führenden Staat liefern. Doch wie zeitgemäss ist das Neutralitätsrecht heute noch?

GLP-Nationalrat Beat Flach. Keystone

Gänzlich eine Abkehr von der heutigen Neutralität fordern die Grünliberalen. Konkret schlägt GLP-Nationalrat Beat Flach vor, dass Waffen künftig an Demokratien geliefert werden dürfen, wenn sie Opfer eines Angriffskrieges werden. «Ich will Rüstungsexporte zulassen, wenn sich eine Demokratie auf dem eigenen Territorium verteidigen muss.» Nichtdemokratische Staaten sollen aber auch in Friedenszeiten keine Waffen erhalten, sagte Flach in der «NZZ am Sonntag».

FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann. Keystone

Auch FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann, Vizepräsident der APK, will die politische Neutralität neu verankern und strebt eine Lockerung der Waffenexporte an. «Es könnte zum Beispiel möglich gemacht werden, Ersatzteile und Munition in Staaten zu liefern, welche bereits Schweizerische Waffensysteme zur Verteidigung besitzen.»

Also konkret: In die Ukraine. Kiew hat von Deutschland 50 Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard erhalten, welche aus Schweizer Technik bestehen. Berlin wollte zusätzlich Schweizer Munition für den Gepard ausliefern, was der Bund aufgrund der Kriegsmaterialverordnung untersagte.

Mitte-Chef Gerhard Pfister bezeichnet es als unterlassene Hilfe, dass der Bundesrat den Deutschen verboten hat, Schweizer Munition an die Ukrainer weiterzugeben.

Mitte-Chef Gerhard Pfister. Keystone

Portmann geht jetzt noch einen Schritt weiter als Pfister, in dem er direkte Lieferungen von Munition und Ersatzteilen an die Ukraine in Erwägung zieht. Für den FDP-Politiker ist ein eigenes Neutralitätsgesetz vorstellbar, welches regeln würde, wie sich die Schweiz international in Konfliktsituationen zu verhalten habe.

«Eine andere Variante ist, dass verschiedene bestehende Gesetze überarbeitet werden, wie zum Beispiel das Embargogesetz, das Aussenwirtschaftsgesetz, das Waffenexportgesetz.» Jedenfalls müsse die Schweiz ihre Position in der internationalen Gemeinschaft neu finden, der Ukraine-Krieg zwinge sie dazu.

«Das Ausland respektiert unsere Neutralität nicht mehr, so wie wir sie heute umsetzen, darum brauchen unsere Gesetze ein Update.»

Ein Beispiel? «Als die Schweiz die EU-Sanktionen nicht sofort übernahm, bestand die Gefahr, dass die EU bestimmte Importe und Exporte einschränken oder einstellen würde.»

Für Portmann ein klares Zeichen dafür, dass die Schweizer Neutralität nach «altem Verständnis» ausgedient habe. «Selenski hat die Schweiz nicht um Waffen gebeten» Jedenfalls beschäftigt die Neutralität die Politikerinnen und Politiker von link bis rechts.

Der ehemalige SVP-Bundesrat Christoph Blocher fordert eine integrale Neutralität, welche sämtliche Teilnahmen an bewaffneten Konflikten – also auch wirtschaftliche Sanktionen – verhindern soll. Der Altbundesrat will hierfür eine Initiative lancieren.

«Wenn wir Waffen in die Ukraine liefern, müssen wir auch Waffen nach Russland liefern»

Und die SP strebt eine Verteidigungsallianz mit der EU an. So verweist Fraktionspräsident Roger Nordmann auf das Neutralitätsrecht in den Haager Abkommen, welches die Schweiz unterzeichnet hat. Es besagt, dass alle Kriegsparteien im Hinblick auf den Export von Rüstungsgütern gleich zu behandeln sind. Nordmann: «Wenn wir Waffen in die Ukraine liefern, müssen wir auch Waffen nach Russland liefern.»

Er kritisiert den Mitte-Chef Pfister und sagt: «Er stiftet Verwirrung, seine Forderung ist rechtlich gar nicht umsetzbar.» Zudem habe der ukrainische Präsident Selenski die Schweiz nie nach Waffen gebeten. «Er weiss, dass der Schweiz die Hände gebunden sind, er bat uns um andere Formen der Unterstützung, wie zum Beispiel Hilfslieferungen und humanitäre Dienste vor Ort.»

Auch SP-Nationalrat Fabian Molina sagt: «Waffenlieferungen sind heute verboten – auch an die Ukraine. Ich rate dazu, dass wir die Diskussion in der richtigen Reihenfolge führen: Bevor wir darüber diskutieren, mehr Kriegsmaterial zu exportieren, soll die Schweiz zuerst ihre Hausaufgaben überall dort machen, wo sie heute noch Menschenrechtsverletzungen unterstützt.».

7 Kommentare Alex Schneider vor etwa 8 Stunden 3 Empfehlungen Rüstungsgüter auf Abwegen: Verzicht auf Waffenexporte!„Die Ukraine und Russland kauften hierzulande Kriegsmaterial in Millionenhöhe. Jetzt zeigt ein Bericht des Bundes, wie Schweizer Maschinenpistolen ausgerechnet in die Zone der Separatisten gelangten.“ (BaZ vom 25.2.2022) Für mich passen Waffenexporte mit humanitären Traditionen nicht zusammen. Es genügt nicht, das IKRK auf Schlachtfelder zu schicken und die von den Waffen angerichteten Schäden zu lindern. Darum wäre es nötig, systematisch auf Waffenexporte zu verzichten. 3 Empfehlungen Peter Lauber vor etwa 6 Stunden 2 Empfehlungen Absolut Ihrer Meinung Herr Schneider. Auch Munition sollte nicht mehr exportiert werden. Man hat es ja nicht im Griff, wo die Waffen schlussendlich landen. 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen