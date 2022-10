Witwerurteil: Kläger muss auf Geld warten

Diskriminierung Nach Rüffel aus Strassburg: Bund verspricht Witwer-Renten ab sofort – Kläger will 189'000 Franken und muss warten Der europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine Diskriminierung von Männern festgestellt. Wenn das jüngste Kind 18 Jahre alt wird, erhalten Witwer künftig weiterhin eine Rente. Der Bund verspricht ab sofort Leistungen. Aus den Kantonen ertönt Kritik. Kari Kälin Jetzt kommentieren 25.10.2022, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg. Bild: Keystone

Am Ursprung im Kampf um eine geschlechtergerechte Witwerrente steht ein Drama. Der Familienvater aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden ist 41 Jahre alt, als seine Ehefrau im August 1994 bei einer Wanderung im Alpstein tödlich verunglückt. Auf einen Schlag ist er allein für seine damals vier und knapp zwei Jahre alte Tochter verantwortlich. Zunächst gibt er seine Stelle als Versicherungsvertreter auf, nimmt aber den einen oder anderen Job an, wie der «Tages-Anzeiger» in einem Porträt schreibt.

Mit der 10. AHV-Revision, die 1997 in Kraft trat, erhielten neu auch Witwer eine Rente. Der Mann kümmerte sich ausschliesslich um seine Kinder. Zusammen mit Ergänzungsleistungen und den Halbwaisenrenten bedeutete das ein monatliches Einkommen von rund 5000 Franken. Per 30. November 2010 stellte ihm die Ausgleichskasse Appenzell Ausserrhoden die Witwerrente ein, weil die jüngere Tochter 18 Jahre alt wurde. Wäre er eine Frau gewesen, wäre die Rente weiterhin entrichtet worden.

Geschlechtergraben bei den Renten

Der Witwer aus Appenzell Ausserrhoden kämpfte von da an wie ein Winkelried gegen die Ungleichbehandlung. Zwölf Jahre später gab ihm die Grosse Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Strassburg recht. Die Schweizer Regelung ist menschenrechtswidrig. Der EGMR sprach dem Kläger jedoch keine Rente zu, sondern verwies ihn ans Bundesgericht. Dort kann er ein Revisionsgesuch einreichen. Das Bundesgericht muss es im Sinn des Strassburger Urteils entscheiden.

Aktuelle Zahlen illustrieren den Geschlechtergraben bei den Renten. Im Dezember 2021 erhielten 1900 Witwer Leistungen im Umfang von monatlich 2,3 Millionen Franken, 174’000 Witwerinnen bekamen 145 Millionen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) kündigte noch am Tag des Urteils Übergangsregelungen an. Vor wenigen Tagen schaltete es auf seiner Website die vorläufigen, ab dem 11. Oktober gültigen Bestimmungen auf:

Witwer erhalten die Rente künftig weiterhin ausbezahlt, wenn das jüngste Kind 18 Jahre alt wird.

Wird ein Ehemann jetzt Witwer, hat er Anspruch auf eine Witwerrente, auch wenn das jüngste Kind schon 18 Jahre alt ist.

Witwer, bei denen ein Rekurs gegen das Auslaufen der Witwerrente hängig ist, erhalten weiterhin eine Witwerrente. Wie viele das sind, weiss das BSV nicht.

Witwer mit rechtskräftiger Verfügung zur Rentenaufhebung gehen leer aus.

Die Übergangsbestimmungen werden laut dem BSV jährlich rund zwölf Millionen Franken kosten. Offen bleibt, ob das alles so bleibt oder ob das Bundesgericht und später das Parlament andere Vorgaben beschliessen. Erlässt der Bund unter Umgehung der Judikative und der Legislative voreilig Richtlinien mit Kosten in Millionenhöhe, die nachher vielleicht wieder umgestossen werden?

Kantonale Ausgleichskassen wünschen Klarheit vom Bundesgericht

Genau wegen solcher Fragen hätte es Andreas Dummermuth, Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen und Leiter der AHV/IV-Stelle Schwyz, bevorzugt, wenn das BSV auf den Entscheid des Bundesgerichts zum Revisionsgesuch gewartet hätte. «Das vom EGMR angeregte Bundesgerichtsurteil in einem derart wichtigen Fall hilft sehr bei der Umsetzung in einem Massengeschäft. Es schafft Sicherheit und Klarheit. Denn Entscheide der Ausgleichskassen zu Witwerrenten können ja wieder vor Bundesgericht angefochten werden», sagt er. Klar ist, dass auch das Parlament ein menschenrechtskonformes AHV-Gesetz ausarbeiten muss. Das sei für die Umsetzungspraxis wichtig, auch im Hinblick auf das heikle Thema der Rückwirkung, sagt Dummermuth.

Im Raum steht etwa die Frage, ob jetzt plötzlich der 60-jährige Witwer mit der 30-jährigen Tochter, der noch nie eine Witwerrente erhielt, neu Anspruch darauf hat. Gemäss der Übergangsweisung des BSV ist das nicht der Fall. Für den Zürcher Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Felix Uhlmann ist die Frage der Verjährung aber nicht so eindeutig – ebenso wenig die Frage, wer rückwirkend vom Entscheid des EGMR profitieren könne. Es sei auf jeden Fall richtig, dass das BSV für diese Fälle nicht einfach Nachzahlungen einleite.

Die Frage, ob die Behörden ein Verdikt aus Strassburg schon vor dem Entscheid des Bundesgerichts zum Revisionsgesucht umsetzen dürfen oder nicht, ist gesetzlich nicht geregelt. «Klares Recht – und das liegt hier sicher teilweise vor – sollten Verwaltungsbehörden aber sofort umsetzen können», sagt Uhlmann.

«Alles andere würde Hunderte von unnötigen Verfahren provozieren.»

Und: Bei einem Normenkonflikt zwischen einem Bundesgesetz und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) hat Letztere Vorrang.

Die Schweiz habe ab dem Zeitpunkt des Urteils dafür zu sorgen, dass sie die EMRK nicht mehr verletze, sagt denn auch das BSV. Eine Übergangsregelung sei notwendig, um Wiederholungen der gerügten ERMK-Verletzung zu vermeiden. Das sei in keiner Weise ein Präjudiz zu einem Entscheid des Gesetzgebers. In der Tat liegt es jetzt am Parlament, das Gesetz anzupassen. Diverse Vorstösse zur Beseitigung der Männerdiskriminierung sind hängig. Theoretisch kann es auch die Witwerinnenrenten auf das Niveau der Männer nach unten nivellieren, um Gleichstellung zu schaffen.

189'000 Franken verlangt

Der unterdessen 69-jährige Kläger, der seit einigen Jahren in Peru lebt, hat in der Beschwerde Nachzahlungen von 189’000 Franken verlangt, die ihm wegen des rechtswidrigen Auslaufens der Witwerrente entgangen seien. Eine Rente freilich hat ihm der EGMR nicht zugesprochen. Es hat ihn ausdrücklich an das Bundesgericht verwiesen. Anders als bei den Witwern, deren jüngstes Kind in diesen Tagen 18 Tagen wird, erhält der Kläger nicht sofort Geld. Denn: Formal hielt der EGMR nur fest, dass die Schweizer Regelung die Europäische Menschenrechtskonvention verletzt. Der Winkelried muss also vor Bundesgericht – die anderen Witwer werden schneller bedient.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen