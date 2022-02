Diskretes Treffen: Schweizer Botschafter empfängt US-Gouverneure

Diskretes Stelldichein: US-Gouverneure besuchen Schweizer Botschaft Die Chefs der Bundesstaaten zählen zu den einflussreichsten Politikern der USA. Nun richtete der Schweizer Botschafter in Washington einen Empfang für die versammelten Gouverneure aus. Dass das Treffen publik wird, war nicht geplant. Stefan Bühler 01.02.2022, 09.55 Uhr

Die Schweizer Botschaft in Washington. Keystone

Auf dem Bild sieht man den Schweizer Botschafter Jacques Pitteloud im Gespräch mit dem Gouverneur von Arizona, dem Republikaner Doug Ducey. Aufgenommen wurde es in der Schweizer Botschaft in Washington letzten Samstag. Ein zweites Bild zeigt eine Gästeschar von 40 Personen, darunter Gouverneure mehrerer Staaten. Veröffentlicht wurden die Fotos auf Duceys Twitter-Kanal mit dem Dank an Pitteloud, die National Governors Association empfangen zu haben.

Der Tweet dokumentiert, was man in Bern als «diplomatischen Coup» bezeichnet: Dem umtriebigen Pitteloud ist es gelungen, die National Governors Association, die Vereinigung der US-Gouverneure, auf die Schweizer Botschaft einzuladen. Ein Unterfangen, das über Monate vorbereitet worden war. Der Empfang war Teil des traditionellen Winter Meetings der Chefs der amerikanischen Bundesstaaten, die sich nach zwei Jahren pandemiebedingtem Unterbruch am Wochenende in Washington trafen.

Zur Eindordnung: Als Regierungschefs der Bundesstaaten zählen die Gouverneure in den föderalistisch organisierten USA zu den wichtigsten und einflussreichsten Politikern. Manche von ihnen geniessen nationale Ausstrahlung. Aus ihren Reihen stammten zahlreiche spätere Präsidenten, darunter etwa Thomas Jefferson, Ronald Reagan oder Bill Clinton.

Entsprechend hohes Gewicht mass das Aussendepartement dem Anlass in der Schweizer Botschaft bei. Via Bildschirmübertragung wandte sich Bundespräsident Ignazio Cassis persönlich an die Gästeschar. In seiner Grussbotschaft erinnerte er an Gemeinsamkeiten der beiden Länder: «Wie die Kantone in der Schweiz spielen die Staaten in den USA eine wichtige Rolle, wie das Land regiert wird.» Er erwähnte den kürzlich beschlossenen Kauf amerikanischer F-35 Kampfjets und zählte verschiedene wirtschaftliche Engagements von Schweizer Unternehmen in den USA auf. Der Hinweis auf den Gipfel zwischen Ronald Reagan und Michal Gorbatschow 1985 in Genf fehlte in der kurzen Ansprache so wenig, wie die Erinnerung an das Meeting vom Juni 2021 zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Amtskollegen ebenda.

Auf Nachfrage erklärte Pitteloud am Montag, der Empfang sei eine einmalige Gelegenheit gewesen, die solide gegenseitige Beziehung zwischen der Schweiz, den US-Gouverneuren sowie privaten Akteuren zu stärken und zugleich die wirtschaftliche, politische und kulturelle Bedeutung der Schweiz in den USA zu hervorzuheben.

All diese Informationen über den Anlass hatte das Aussendepartement freilich erst auf Nachfragen herausgegeben. Offenbar war der Tweet des Gouverneurs aus Arizona nicht vorgesehen gewesen. Zurückhaltung übt Cassis’ Departement denn auch bei näheren Angaben über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Weder die genaue Zahl der anwesenden Politprominenz noch die Namen der Vertreter privater Organisationen werden genannt. Immerhin: Hinweise lassen den Schluss zu, dass von den 30 Gouverneuren, die am Winter Meeting teilnahmen, mehr als die Hälfte der Schweizer Einladung gefolgt sind.