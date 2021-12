Direkte Demokratie Unterschriftensammler sind in Quarantäne oder Selbstisolation – kippt Omikron drei Referenden? Was offizielle Stellen für kritische Infrastrukturen befürchten, zeigt sich bereits in der direkten Demokratie: Omikron erschwert das Sammeln von Unterschriften für Referenden massiv - auch weil das Personal fehlt. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 29.12.2021, 17.00 Uhr

In Quarantäne und Selbstisolation: Unterschriftensammlerinnen und -sammler sind direkt oder indirekt von Omikron betroffen. Getty Images

In den letzten Telefon-Updates zum «Lex-Netflix»-Referendum sah sich der Jungfreisinn mit einem neuen Phänomen konfrontiert: Die Unterschriftensammlerinnen und -sammler brechen weg. Entweder stecken sie in Quarantäne, weil sie engen Kontakt zu Infizierten hatten. Oder sie sind selbst infiziert und damit in Selbstisolation.

Junge Erwachsene zwischen 20 und 40 Jahren sind zurzeit besonders stark von Omikron betroffen. Das bestätigte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung des Bundesamts für Gesundheit (BAG), am Dienstag. Und das zeigt sich bei den Jungparteien von FDP, SVP und GLP, die Unterschriften sammeln gegen das revidierte Kulturfördergesetz. Es will, dass künftig nicht nur TV-Stationen vier Prozent ihrer Einnahmen in Schweizer Filme investieren – sondern auch Streamingdienste wie Netflix.

30’000 Unterschriften haben die Jungparteien bisher gesammelt. Zu wenig. 55'000 müssen es sein, soll das Referendum sicher zustandekommen. Die Zeit dafür wird eng. Es bleiben nur noch 23 Tage bis zur Einfreichefrist vom 20. Januar.

«Omikron erschwert die Sammlung massiv»

Unterschriftensammlerinnen und -sammler seien das Herzstück bei einem Referendum, sagt Matthias Müller, Präsident des Jungfreisinns. «Doch sie brechen uns immer mehr weg.» Dazu kommt, dass die Jungparteien auch schlechter an die jungen Erwachsenen herankommen. Doch es sind genau diese Altersgruppen, die das Referendum unterzeichnen. Sie befürchten, dass die Streamingdienste teurer werden mit der Filmsteuer. Weil die jungen Menschen selber stark von Omikron betroffen sind, bleiben sie aber vermehrt zuhause und meiden auch Clubs und Bars, seit es dort trotz 2G eine Testpflicht gibt.

«Es gibt im Moment nur Omikron. Das beschäftigt die Leute sehr», sagt Müller. «Dagegen hat ein Referendum zum Filmgesetz natürlich einen schweren Stand.»

Jungfreisinn fordert ein Einfrieren der Sammelfristen

Müller fordert nun ein Einfrieren der Sammelfristen wie schon im Frühling 2020, als die Pandemie einen ersten Höhepunkt erreichte. «Das braucht es jetzt», betont er. Die Sammel- und Behandlungsfristen von Referenden und Initiativen waren vom 31. März bis 31. Mai 2020 stillgelegt worden. In dieser Zeit durften auch keine Unterschriften gesammelt werden. Ein weitgehender Eingriff in die direkte Demokratie.

Matthias Müller (rechts), Präsident der Jungfreisinnigen, will ein Einfrieren der Sammelfristen. Hier ist er im Gespräch mit Juso-Präsidentin Ronja Jansen. Annette Boutellier

(Bern, 29. September 2021)

Zurzeit sammeln auch die Komitees des Frontex-Referendums und des Organspende-Referendums Unterschriften. Auch für sie gilt der 20. Januar als Frist - und sie kämpfen mit ähnlichen Problemen. «Sollten alle drei Referenden scheitern», sagt Müller, «wäre der Schaden an der Demokratie gross.»

20'000 und 33'000 Unterschriften bei zwei weiteren Referenden

Für das Frontex-Referendum sind bisher etwas über 20’000 Unterschriften gesammelt worden. Es will verhindern, dass die Schweiz die Europäische Grenzschutzagentur Frontex zusätzlich mit 61 Millionen Franken jährlich unterstützt. «Wir gehen davon aus, bis Neujahr 25’000 Unterschriften zu haben», schreibt das Komitee.

Gut 33’000 Unterschriften kamen bisher zusammen gegen die Organspende-Regelung. Mit ihr würde man davon ausgehen, dass ein Mensch seine Organe nach dem Tod grundsätzlich spenden möchte. Wer das nicht will, müsste sich neu in ein Register eintragen.

Mit Omikron ist es zwischen Weihnachten und Neujahr «doppelt schwer»

Auch diese beiden zwei Referenden drohen an der neuen Virusmutation Omikron zu scheitern, die sich rasend schnell in der Schweiz verbreitet. «Ein Referendum über Weihnachten und Neujahr zu sammeln, ist per se schwer», sagt Daniel Graf, Gründer der Sammelplattform Wecollect, die das Frontex-Referendum unterstützt. «Mit Omikron wird es doppelt schwer.»

Auch das überparteiliche Komitee des Organspende-Referendums kämpft mit Omikron-Widrigkeiten. «Es ist schwierig, die Leute für ein anderes Thema zu erreichen», sagt Mediensprecher Alex Frei, ein Arzt. «Wir haben mehrere 100’000 Unterschriftenbogen im Umlauf, insbesondere über K-Tipp, Gesundheitstipp und Saldo. Der Rücklauf ist gemäss den Verantwortlichen dieser Zeitschriften tiefer als üblich.»

Ständerat Thomas Minder verschaffte den Komitees mehr Luft

Die drei Referendumskomitees haben immerhin Glück, dass es Ständerat Thomas Minder in der Dezembersession gelang, die Beglaubigung der Unterschriften für Referenden und Initiativen vorläufig bei der Bundeskanzlei zu belassen. Artikel 2 Absatz 1 im Covid-Gesetz regelt dies. Der Bundesrat wollte die Regelung Ende 2021 auslaufen lassen, doch Minder erreichte mit seinem Einzelantrag eine Verlängerung.

Damit gewinnen die Komitees Zeit: Sie können über die vollen 100 Tage Unterschriften sammeln und müssen nicht eine oder sogar zwei Wochen abzwacken für die Beglaubigung. «Ohne Ständerat Thomas Minder», sagt Daniel Graf, «hätte das Frontex-Referendum keine Chance mehr.»

Das Frontex-Komitee bleibt zuversichtlich, trotz aller Schwierigkeiten. «Es lohnt sich dranzubleiben», schreibt es. «Täglich treffen mehr Unterschriften bei uns ein. Viele Organisationen haben erneut dazu aufgerufen zu unterschreiben. Wenn wir in diesem Rhythmus weitermachen, schaffen wir es.»

Nach einem «zähen Start» habe das Frontex-Referendum «gute Chancen auf einen starken Schlussspurt», sagt auch Graf. «Das Thema der Asyl-Mittelmeerkatastrophe ist sehr präsent.»

An Zuversicht gewonnen hat auch das Komitee des Organspende-Referendums. «Die Verfassungsfreunde und die SVP unterstützen uns nun ebenfalls», sagt Mediensprecher Frei. «Wenn sie einen Beitrag leisten können, sind wir zuversichtlich, dass wir das Referendum zustande bringen.»

Ein Referendumsboom in den zwei Jahren Pandemie

Es wäre keine riesige Überraschung, kämen alle drei Referenden trotz misslicher Umstände zustande. Die Pandemie hat nämlich einen eigentlichen Referendumsboom ausgelöst. Kamen zwischen 2000 und 2019 nur gerade 2,8 Referenden pro Jahr zustande, waren es in den Coronajahren 2020 und 2021 6,5 pro Jahr.

Sieben Referenden waren es alleine im pandemiemässig schwierigen Jahr 2021. Das ist der höchste Wert seit 1992, als es zehn Referenden gab. Die sieben Referenden wurden mit über 800'000 Unterschriften eingereicht, was 114'000 Unterschriften pro Referendum ausmacht. Alleine für das zweite Covid-Referendum sammelten die Massnahmenkritiker 187'000 Unterschriften in 23 Tagen. Das sind sehr hohe Zahlen. Offiziell braucht es für ein Referendum 50'000 gültige Unterschriften.

187'000 Unterschriften in 23 Tagen: Das zweite Covid-Referendum der Massnahmenkritiker wurde mit einer Rekordzahl eingereicht. Keystone (Bern, 8. Juli 2021)

Und wie beurteilt man die Chancen beim Jungfreisinn, dass das Referendum doch noch zustande kommt? «Nach unserer Einschätzung werden wir zwischen 45’000 und 55’000 Unterschriften sammeln können», glaubt Präsident Müller. Für ihn ist aber klar, dass es eine Zitterpartie wird. «Leiden bis zum Schluss», weiss er, ist angesagt.

