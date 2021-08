Diplomatische Beziehungen Angela Merkel reiste nicht immer gerne in die Schweiz - das beweist ein Dialog im deutschen Bundeskanzleramt Die deutsche Bundeskanzlerin hat die Schweiz privat und offiziell öfter besucht als jeder andere Bundeskanzler, auch als Schweiz-Freund Helmut Kohl. Politisch war die Schweiz für sie aber ein Nebenschauplatz. Sie nutzte sie als internationale Bühne. Othmar von Matt 30.08.2021, 05.00 Uhr

Ein Unbekannter macht 2015 in Bern ein Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (vorne) und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Keystone (Bern, 3. September 2015)

Wenn auf Pontresinas Loipen ein Mann mit violettem Stirnband auftaucht, wissen alle: Jetzt kommt gleich auch Angela Merkel. Der Mann mit Stirnband ist Joachim Sauer – ihr Ehemann.

Mit violettem Stirnband: Joachim Sauer und Angela Merkel (hinten) in Pontresina. Dukas/Actionpress (Pontresina, 2007)

Merkel macht dort seit zwei Jahrzehnten Vorweihnachtsurlaub im Hotel Schweizerhof. Fast genauso treu wie Pontresina bleibt die Kanzlerin dem Hotel. Nur kurz – als das Viersternehotel einen Stern verlor – wechselte sie in ein Hotel mit Grand-Hotel-Charme. Und kehrte später wieder zurück.

Bemerkenswert an Merkels Pontresina-Urlaub ist, wie diskret Einheimische, Feriengäste und Personal bleiben. Niemand spricht sie an, selbst ein «Grüezi» wäre zu viel. Das gehört sich nicht. Merkels Aura signalisiert auf der Loipe wie beim Einkauf: «Ich will in Ruhe gelassen werden.»

Die absolute Diskretion lässt Merkel immer zurückkommen

Neben der schönsten Alpenkulisse der Welt ist es diese absolute Diskretion, die Angela Merkel immer wieder nach Pontresina zurückkehren lässt. Alleine mit dieser Ferienpräsenz ist sie jene deutsche Bundeskanzlerin, die mit Abstand am meisten in der Schweiz weilt. Merkel hat aber auch zwölfmal das World Economic Forum (WEF) in Davos besucht. Zweimal weilte sie an Jahrestreffen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf – und dreimal kam sie für einen offiziellen Bundesratsbesuch nach Bern.

Mit dieser Reisedichte schlägt sie ihren Vorgänger Helmut Kohl, der als grosser Schweiz-Freund gilt, um Längen. Kohl, Kanzler von 1982 bis 1998, machte vier offizielle Visiten – in Bern und Zürich. Zehnmal weilte er zudem halboffiziell im Land. Auch Konrad Adenauer hatte wochenlang Ferien in der Schweiz gemacht - und sogar aus der Schweiz regiert.

Einer von vier offiziellen Besuchen: Der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl trifft am Flughafen Bern-Belp ein und wird von Bundesrat Flavio Cotti begrüsst. Keystone (Bern, 18. Oktober 1993)

In Angela Merkels Schweiz-Beziehung ist ein Riss spürbar

Dennoch ist in Angela Merkels Schweiz-Beziehung ein deutlicher Riss spürbar. Die Kanzlerin geniesst zwar die Schweiz, wenn es um ihre Erholung geht. Und sie nutzt die internationale Bühne, die ihr das Land mit dem WEF in Davos und mit Genf bietet. Geht es aber um offizielle bilaterale Treffen in Bern, wird bei ihr Gleichgültigkeit spürbar. Die Schweiz ist dann definitiv nur noch ein Nebenschauplatz für sie.

Nach ihrer Wahl 2005 zur Bundeskanzlerin dauerte es drei Jahre, bis sie der Schweiz einen offiziellen Besuch abstattete. Es war einer mit Schlagseite – denn er kam einem diplomatischen Eklat nahe. Die politische Situation war angespannt. Der Steuerstreit zwischen Deutschland und der Schweiz steuerte dem Höhepunkt entgegen. Auch der Lärmstreit um den Flughafen Zürich schwelte. Gleich vier Bundesräte warteten in Bern-Belp auf Merkel.

Pascal Couchepin erinnert sich an «ein Problem»

Die Bundeskanzlerin wollte in der Nähe des Flughafens bleiben, um möglichst schnell wieder wegfliegen zu können. Insider erzählen, sie habe zudem am Treffen die vier Bundesräte im Fluglärmstreit gegeneinander ausgespielt.

Aus einer Distanz von 13 Jahren hält Pascal Couchepin, der damalige Bundesrat, heute fest: «Ich erinnere mich vage an diesen Besuch und dass es ein Problem gab.» Er sei, betont er, «weder beleidigt noch geschockt» gewesen.

«Es gab ein Problem»: Der damalige Bundespräsident Pascal Couchepin über den Besuch von Angela Merkel 2008, der einem diplomatischen Eklat nahe kam. Keystone (Bern, 29. April 2008)

Der Besuch war «am unteren Ende der politischen Höflichkeit», wie ein Insider sagt. Immerhin vereinbarten Merkel und Couchepin Lärmmessungen am Zürcher Flughafen. Das Problem ist allerdings bis heute nicht gelöst.

Die offiziellen Besuche von deutschen Bundeskanzlern 1951: Konrad Adenauer, Höflichkeitsbesuch

1985: Helmut Kohl, Höflichkeitsbesuch

1989: Helmut Kohl, offizieller Besuch

1993: Helmut Kohl, offizieller Besuch

1994: Helmut Kohl, Treffen in Zürich (Delamuraz, Cotti, Ogi)

2003: Gerhard Schröder, offizieller Arbeitsbesuch



2008: Angela Merkel, offizieller Arbeitsbesuch



2015: Angela Merkel, offizieller Besuch



2016: Angela Merkel, Eröffnung Gotthard-Basistunnel

Couchepin bricht auch sonst nicht gerade in Begeisterungsstürme aus, wenn er von Merkel spricht. «Ich sass an einem Abendessen mit ihr am Tisch», erzählt er. «Doch sie hatte kein grosses Inte­resse an einer gemeinsamen Diskussion.» Merkel sei zwar «korrekt» gewesen. Aber an der Schweiz habe sie eben «kein besonderes Interesse» gehabt.

Das war auch 2015 spürbar. Wieder sollte Merkel in offizieller Mission nach Bern reisen. Sie sollte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga treffen – und an der Uni Bern den Ehrendoktor in Empfang nehmen.

Eine Dialog im Berliner Kanzleramt zeigt Merkels Unlust

Wieder war ihre Lust gering. Im Kanzleramt spielte sich folgender Dialog ab, der im Sachbuch «Die Getriebenen: Merkel und die Flüchtlingspolitik» von Robin Alexander beschrieben ist.

Angela Merkel: Warum konnten Sie den Besuch nicht streichen? Ich brauche keinen Ehrendoktor.

Beate Baumann (Merkels Büroleiterin): Keine Chance. Die Uni Bern wartet seit drei Jahren auf Sie. Und die Schweizer Bundespräsidentin kommt auch.

Ein Mitarbeiter: Die Lage in Budapest scheint sich zu entspannen.

Merkel hatte schon zehn Ehrendoktortitel. Dazu warf die Flüchtlingskrise hohe Wellen. Der Schweiz-Besuch lag quer. Und doch – oder vielleicht gerade deswegen – war er bemerkenswert.

Die Polizei sperrte das Hauptgebäude der Uni Bern ab, Jungsozialisten demonstrierten gegen die «stupide Sparpolitik Europas». Das Auditorium Maximum mit seinen 274 Plätzen war überfüllt, als Angela Merkel den Titel verdankte und sich den Fragen der Studierenden stellte. Sie hielt ein engagiertes Plädoyer für Menschlichkeit im Umgang mit Flüchtlingen von Bürgerkriegen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel verdankt in ihrer Rede den Ehrendoktortitel, den sie von der Uni Bern erhalten hat. Keystone (Bern, 3. September 2015)

Rund 800000 werde Deutschland 2015 aufnehmen, sagte sie. Und: «Wir schaffen das.» Dann setzte sie zu einer Menschenrechtsrede an: «Ausschreitungen gegen Flüchtlinge sind inakzeptabel. Straftaten müssen wir mit aller Härte ahnden. Es gibt Grundprinzipien im Umgang mit Menschen untereinander.»

«Es gab eine Zeit nach dem Weltkrieg, da haben uns viele geholfen»

Sie verwies auf den Zweiten Weltkrieg und damit implizit auf die Schuld Deutschlands. «Es gab eine Zeit nach dem Weltkrieg, da haben uns viele Länder geholfen – ohne Angst vor einem grösseren Deutschland», sagte sie. «Jetzt sind wir an der Reihe zu helfen.»

Zuvor hatte Merkel Sommaruga getroffen. Die beiden Frauen verstanden sich auf Anhieb gut. Sie hatten 2015 Kontakte, als Terroranschläge Europa erschütterten. An internationalen Treffen waren sie zudem oft die einzigen Frauen. Am Gipfel zu Migrationsfragen in Malta etwa standen Sommaruga und Merkel beim Gruppenfoto ganz links aussen nebeneinander, ihre Blazer – weiss und hellrot – hoben sich ab von den dunkelblauen und schwarzen Anzügen der vielen Männer.

Verstanden sich auf Anhieb gut: Bundeskanzlerin Angela Merkel (links) und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Keystone (Bern, 3. September 2015)

Sommaruga erlebte Merkel als herzlich und unkompliziert

Sommaruga erlebte Merkel als herzliche, humorvolle und unkomplizierte Politikerin. Sie schätze ihre Verbindlichkeit und verlässliche Art, heisst es im Umweltdepartement. Man habe bei ihr und ihrem Umfeld immer gewusst, woran man sei. Merkel habe Verständnis gehabt für die Anliegen der Schweiz. Aber sie habe selbstverständlich die Interessen Deutschlands und der EU vertreten.

2016 reiste Merkel ein drittes Mal in offizieller Mission in die Schweiz: Zur Eröffnung des Gotthard-Basistunnels am 1. Juni 2016. Merkel fand freundliche, ja sogar herzliche Worte. Sie sprach von «einem wahren Wunderwerk der Technik, einem Bauwerk der Superlative». Es schaffe eine neue Dimension der Freizügigkeit in Europa, weil es das Tempo erhöhe, mit dem Menschen und Waren quer durch Europa gelangten.

Es sind die Schweizer Bundesräte, die stets nach Berlin schielen

Bern stand für sie aber nicht im Zen­trum, wenn es um wichtige politische Fragen ging. Obwohl sie die Schweizer Asylpolitik als Vorbild lobte. Es war umgekehrt: Die Bundesrätinnen und Bundesräte in Bern schielten stets mit einem Auge nach Berlin. Für sie war wichtig, welche Akzente Angela Merkel setzt. Wie etwa beim Atomausstieg.

Das bestätigt alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey. «Deutschland ist eine Art grosser Bruder der Schweiz», sagt sie. Der schnelle Atomausstieg Deutschlands habe atmosphärisch «eine wichtige Rolle für den Bundesrat» gespielt. Obwohl das offiziell natürlich kein Thema gewesen sei.

Staatsbesuche von deutschen Bundespräsidenten in der Schweiz 1950: Theodor Heuss, Höflichkeitsbesuch (Neuenburg)

1957: Theodor Heuss, Höflichkeitsbesuch



1961: Heinrich Lübke, Staatsbesuch

1972: Gustav Heinemann, Staatsbesuch

1977: Walter Scheel, Staatsbesuch



1982: Karl Carstens, Staatsbesuch



1987: Richard von Weizsäcker, Staatsbesuch

1995: Roman Herzog, Staatsbesuch

2000: Johannes Rau, Staatsbesuch

2010: Christian Wulff, Staatsbesuch

2014: Joachim Gauck, offizieller Besuch



2018: Frank-Walter Steinmeier, Staatsbesuch

Dass Merkel mit Unerschütterlichkeit seit 2005 alle Stürme überstand, beeindruckte die Bundesratsmitglieder. «Frau Merkel ist für mich eine Konstante», sagte Doris Leuthard 2017. Sie selbst hatte 2010 als Bundespräsidentin bange Momente erlebt, als sie vor dem Kanzleramt alleine auf dem roten Teppich wartete. Merkel kam zu spät. Sie war im Lift stecken geblieben.

Bundespräsidentin Doris Leutard erlebt bange Sekunden auf dem roten Teppich vor dem Kanzleramt in Berlin: Angela Merkel kommt einfach nicht. Sie war im Lift stecken geblieben. AP (Berlin, 28. April 2010)

Eines attestiert der deutschen Bundeskanzlerin auch Kritiker Couchepin. «Wenn sie helfen kann, tut sie es», sagt er. «Wohin gingen die Schweizer in Afghanistan? Zu den Deutschen.»

Davon profitierte auch ein Schweizer Bundespräsident. 2016 sass Johann Schneider-Ammann in Ulan-Bator (Mongolei) fest. Ein Putsch in der Türkei verhinderte seinen Rückflug mit Turkish Airlines. Die Bundeskanzlerin half ihm aus der Patsche und liess ihn im Airbus der deutschen Regierung nach Berlin mitfliegen. Ohne Dünkel.

Kanzlerin Angela Merkel begrüsst in Berlin Bundespräsident Johann Schneider-Ammann. AP (Berlin, 2. November 2016)

Schneider-Ammans Fazit nach 7,5 Stunden Flug mit Merkel: «Man hat das Gefühl, sie sei die ältere Schwester.»