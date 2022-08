Abkommen steht: Bern soll Interessen Kiews in Moskau vertreten

Diplomatie Schutzmacht in Moskau: Schweiz und Ukraine einigen sich über gute Dienste Die Regierung von Wolodimir Selenski wünscht, dass der Bund die Interessen der Ukraine in Moskau vertritt. Das Abkommen ist fertig ausgehandelt. Nun muss Russland sein Einverständnis geben. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 09.08.2022, 18.05 Uhr

Diskutierten am WEF in Davos über ein Schutzmachtmandat: Bundespräsident Ignazio Cassis (rechts) und der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba. (24. Mai 2022). Laurent Gillieron/Keystone

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat die Regierung von Wolodimir Selenski im Februar die diplomatischen Beziehungen mit Russland abgebrochen. Nun soll die Schweiz einen minimalen diplomatischen Kontakt wiederherstellen und für die Ukrainerinnen und Ukrainer in Russland die guten Dienste erbringen.

Wie das Aussendepartement von Bundespräsident Ignazio Cassis auf Anfrage bestätigt, haben Bern und Kiew ein entsprechendes Abkommen fertig ausgehandelt: «Die Ukraine hat gewünscht, dass die Schweiz ein Schutzmachtmandat für sie in Russland übernimmt», teilt das Departement mit. «Entsprechende Verhandlungen sind abgeschlossen.» Damit das Schutzmachtmandat in Kraft treten kann, muss nun noch Russland sein Einverständnis geben. Bisher äusserte sich Moskau nicht.

Der genaue Inhalt der Vereinbarung zwischen dem Bund und der Ukraine ist vertraulich. Üblicherweise wird in solchen Abkommen festgelegt, welche Dienstleistungen zu erbringen sind und wie viel Personal die Schweiz beziehungsweise der Partnerstaat dafür zur Verfügung stellt. Dies kann sehr unterschiedlich sein. So leistet der Bund die guten Dienste für die USA in Iran ausschliesslich mit Schweizer Personal und lokalen iranischen Angestellten; kein US-Bürger arbeitet in der Schweizer Botschaft in Teheran. Im Fall der Schutzmachtmandate für Russland in Georgien und für Georgien in Russland übt der Bund indes eine rein formelle Funktion aus: Die Dienstleistungen werden von Beamtinnen und Beamten der beiden Staaten erledigt, die Schweiz gewährleistet als Schutzmacht lediglich die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen. Das Schutzmachtmandat für die Ukraine dürfte weiter gehen als das russisch-georgische Modell, jedoch nicht so weit wie jenes für die USA in Teheran.

Hinter der Initiative stehen Cassis und Selenski persönlich

Im Zentrum der guten Dienste steht zumeist die Erbringung konsularischer Dienstleistungen. Im aktuellen Fall geht es dabei um rund zwei Millionen ukrainische Staatsangehörige, die in Russland leben und nicht in die Ukraine zurückkehren wollen oder können. Für sie könnte die ukrainische Interessensektion auf der Schweizer Botschaft in Moskau in Zukunft etwa neue Pässe ausstellen. Zu typischen konsularischen Aufgaben gehört auch der Besuch von Häftlingen in Gefängnissen.

Das Aussendepartement schreibt bezüglich der Schutzmachtmandate auf seiner Website von einer «Briefträgerfunktion». In der täglichen Arbeit dürfte dies zutreffen, aussenpolitisch ist diese Beschreibung freilich eine Untertreibung. Welche Bedeutung das Aussendepartement dem angestrebten Schutzmachtmandat für die Ukraine beimisst, zeigt sich an dessen Entstehungsgeschichte, die auf einen direkten Kontakt zwischen Bundespräsident Cassis und Präsident Selenski zurückgeht.

Der Bund hat auch Russland seine guten Dienste angeboten

Die beiden führten am 30. April ein Telefongespräch. Danach veröffentlichten beide Tweets, in denen sie das Thema andeuteten: Man habe die Möglichkeit diskutiert, dass die Schweiz konsularische Dienste für Ukrainerinnen und Ukrainer in Russland erbringen könnte, schrieb Selenski. Cassis äusserte die Hoffnung, die Schweiz könnte mit ihren Guten Diensten zur Rückkehr zum Frieden beitragen. Später, beim Treffen Cassis' mit dem ukrainischen Aussenminister Dmytro Kuleba am WEF in Davos Ende Mai, war das Schutzmachtmandat erneut Thema. Und auch an der Ukraine-Konferenz in Lugano im Juni. Im Aussendepartement geniesst das Projekt hohe Priorität: Als Schutzmacht brächte sich die Schweiz als potenzielle Vermittlerin in eine gute Ausgangslage, zudem öffnet ein solches Mandat erfahrungsgemäss Türen zu hohen Regierungsvertretern.

Allerdings liegt der Ball nun in Moskau. Ob die Regierung von Wladimir Putin ihr Einverständnis geben wird, ist offen. Dagegen spricht, dass Moskau die Schweiz wegen der Übernahme der EU-Sanktionen nicht mehr als neutral ansieht. Dafür spricht hingegen, dass auch in der Ukraine russische Bürgerinnen und Bürger leben und über die Grenze hinweg trotz des Krieges zahlreiche familiäre Verbindungen bestehen. So könnte die Schweiz auch für Russland als Schutzmacht in der Ukraine auftreten. Sie hat das Moskau schon kurz nach Kriegsausbruch angeboten.

