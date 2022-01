Diplomatie Olympische Winterspiele in China: Fliegt Ueli Maurer nach Peking? Oder alternativ Guy Parmelin? Es ist ein diplomatischer Eiertanz im Bundesrat: Reist ein Regierungsmitglied an die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in zwei Wochen oder nicht? Am Mittwoch dürfte der Bundesrat entscheiden. Othmar von Matt 22.01.2022, 05.00 Uhr

Ueli Maurer (links) und Guy Parmelin stehen offenbar im Vordergrund, wenn es um die Vertretung der Schweiz an den Olympischen Spielen in Peking geht. Keystone

Am Freitag, zwei Wochen vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele, flog Ralph Stöckli nach Peking. Dort wurde der Chef der Mission von Swiss Olympic vom Gesundheitspersonal in Schutzanzügen empfangen. Es testete ihn auf Covid-19. Und eine FFP2-Maske ist Pflicht.

Ob in zwei Wochen ein Bundesratsmitglied diese Prozedur über sich ergehen lassen muss, ist unklar. Noch hat die Regierung keinen Entscheid gefällt, ob sie jemanden nach Peking delegiert. Mit hoher Wahrscheinlichkeit tut sie dies am Mittwoch, neun Tage vor der Feier.

Die Entscheidfindung gleicht einem diplomatischen Eiertanz. Die Situation ist politisch delikat: Einerseits pflegt die Schweiz beste Beziehungen zu China. Andererseits hat ein Block westlicher Staaten um die USA und Grossbritannien zum Boykott der Winterspiele in Peking aufgerufen - wegen Verletzungen der Menschenrechte.

Weder Cassis noch Amherd wollen nach China

Klar ist: Bundespräsident Ignazio Cassis will nicht nach Peking reisen. Das bestätigen mehrere Quellen. Er denke schon an die Wahlen 2023 und wolle dafür keine unnötige Angriffsfläche bieten, sagen die einen. Die anderen betonen, Cassis würde dem Besuch zu viel Gewicht geben, wenn er als Bundespräsident nach Peking fliege.

Auch Sportministerin Viola Amherd will nicht nach Peking reisen. Das bestätigen ebenfalls mehrere Quellen. Zwar habe sie zunächst Bereitschaft dafür signalisiert, dann aber ihre Meinung geändert. Auch hier existieren zwei möglich Begründungen. Die einen Quellen sagen: Bei Viola Amherd überwiege die Vorsicht vor einer Ansteckung. Sie trägt seit geraumer Zeit FFP2-Masken. Zudem sagte sie ihre Teilnahme an den Lauberhorn-Rennen wegen der Pandemie ab. So kurzfristig, dass kein Bundesrats-Ersatz mehr gefunden werden konnte.

Andere Quellen glauben, Amherd habe sich aus politischen Gründen umentschieden. Sie habe realisiert: Ein Besuch kann auf heftige Kritik stossen.

Berset, Sommaruga und Keller-Sutter kommen kaum in Frage

Für einen Auftritt an der Eröffnungsfeier kaum in Frage kommt Gesundheitsminister und Vizepräsident Alain Berset. Die Öffentlichkeit würde es nicht verstehen, wenn der Krisenmanager der Pandemie ausgerechnet auf dem Höhepunkt der fünften Welle nach Peking flöge.

Inhaltlich wenig Sinn machen würde eine China-Reise auch für Umweltministerin Simonetta Sommaruga und Justizministerin Karin Keller-Sutter. Umso mehr, als die beiden Frauen bisher keine besonderen Affinitäten zum Sport zeigten.

Maurer und Parmelin waren beide Sportminister

Anders sieht das bei Finanzminister Ueli Maurer und Wirtschaftsminister Guy Parmelin aus. Beide waren Sportminister, Maurer von 2009 bis 2015, Parmelin von 2016 bis 2019. Zudem ist Ueli Maurer begeisterter Langläufer. Er hat in Schweden mehrfach den 90 Kilometer langen Vasalauf absolviert, 2012 mit einer persönlichen Rekordzeit von 7:27 Stunden.

Maurer wie Parmelin haben auch inhaltliche Anknüpfungspunkte mit China. 2019 weilte Maurer als Bundespräsident mit einer Finanz- und Wirtschaftsdelegation eine Woche dort und wurde vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping zum Staatsbesuch empfangen. Für den Finanzplatz ist China wichtig.

Parmelin wiederum möchte das Freihandelsabkommen mit China erneuern - und ist als Wirtschaftsminister generell an guten Beziehungen interessiert.

Wenn ein Bundesrat nach Peking fliegt, dürfte das am ehesten Ueli Maurer sein - oder alternativ Guy Parmelin. Das sagen zwei voneinander unabhängige, hochrangige Quellen. Wobei eine stark auf Maurer setzt.

Wird die Schweiz in Peking überhaupt präsent sein?

Noch ist unklar, ob überhaupt ein Bundesrat an der Eröffnungsfeier präsent sein wird. Bundesratssprecher André Simonazzi hatte das am 12. Januar von der Entwicklung der Pandemie in der Schweiz und der Welt abhängig gemacht. Es könnte nötig werden, dass der Bundesrat in der Schweiz präsent sei.

Eine zentrale Frage ist, was eine solche Reise auf dem Höhepunkt der fünfte Welle bringt. Der entsprechende Bundesrat kann in Peking keine Sportler treffen. Wie das mit Ministerkollegen aussieht, ist unklar.

China ist deutlich strikter als Japan

China geht äusserst rigide vor. «Die pandemischen Vorkehrungen in Tokio waren streng», sagt Ruth Wipfli Steinegger, Vizepräsidentin von Swiss Olympic. «Doch ich gehe davon aus, dass sie in China noch deutlich strikter sind.»

Wipfli selbst bleibt in der Schweiz. Für Swiss Olympic reisen - neben Delegationsleiter Stöckli - nur Präsident Jürg Stahl und Direktor Roger Schnegg nach Peking. Die drei sollen sich, im Falle einer Infektion, immerhin gegenseitig ersetzen können.