Iran: Schweiz stoppte Ermittlungen gegen mutmasslichen Spion

Diplomatie Man wollte den Iran nicht verärgern: Warum die Schweiz einen mutmasslichen Spion laufen liess Jetzt wird klar, weshalb der Bundesrat Ermittlungen gegen mutmassliche Geheimagenten im Auftrag des Irans stoppte: Er wollte die diplomatischen Beziehungen mit dem Mullah-Regime nicht gefährden. Kari Kälin 09.11.2022, 05.00 Uhr

Gute Dienste: Die Schweiz vertritt im Iran die Interessen der USA. Getty

Es war ein Zufallstreffer: Als der Schweizer Nachrichtendienst am 14. Dezember 2007 an einem Flughafen einen mutmasslichen Geheimagenten verhaftet, fällt dem Nachrichtendienst eine Speicherkarte für ein Sprachaufnahmegerät in die Hände. Dieser Fund war ein wichtiges Beweisstück. Es floss in zwei Berichte ein, in denen der Nachrichtendienst vier Personen vorwarf, auf Schweizer Boden für den Iran politischen Nachrichtendienst zu betreiben. Bei den Verdächtigen handelte es sich um einen Iraner und drei Personen mit anderer Staatsbürgerschaft.