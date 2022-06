Ursula von der Leyen (links), die Präsidentin der EU-Kommission, hat am Wochenende Wolodimir Selenski einen Besuch in Kiew abgestattet, dem Präsidenten der Ukraine. EPA/Sergey Dolzhenko (Kiew, 11. Juni 2022)

Diplomatie Achtung: Noch nicht zum publizieren!!!! Es zeichnet sich ab: Die Präsidentin der EU-Kommission reist am 4./5. Juni in die Schweiz - für die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz. Sie hat vor, in Lugano ein Projekt zu präsentieren. Othmar von Matt und Stefan Bühler Jetzt kommentieren 16.06.2022, 06.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für die Ukraine geht es auf dem internationalen Parkett nun Schlag auf Schlag. Ende Woche könnte die EU-Kommission ihre Einschätzung abgeben zum Beitrittsantrag der Ukraine. Sie dürfte zustimmend ausfallen.

Noch am Wochenende hatte von der Leyen offene Fragen persönlich in Kiew geklärt. Den Status einer Beitrittskandidatin könnte die Ukraine schon am EU-Gipfel vom 23. und 24. Juni erlangen. Die Staats- und Regierungschefs der EU müssen aber einen einstimmigen Entscheid fällen.

Von der Leyen will eine Plattform für den Wiederaufbau vorstellen

Nur zehn Tage später findet in Lugano die sogenannte «Ukraine Recovery Conference» statt, die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz. Auch hier wird Ursula von der Leyen anwesend sein. Das bestätigen Quellen aus ukrainischen Kreisen und aus Kreisen ausländischer Botschaften in Bern.

Mit der Präsenz der Präsidentin der EU-Kommission erhält die Konferenz in Lugano starken Schub. Von der Leyen will dort eine Plattform für den Wiederaufbau vorstellen, welche die EU gemeinsam mit der Ukraine plant.

«Mit dieser Plattform», sagte von der Leyen bei ihrem Treffen vom 12. Juni mit Ukraines Präsident Wolodimir Selenski, «wollen wir eine gemeinsame Marschrichtung vorgeben und einen klaren Fahrplan erstellen, wie dieser Wiederaufbau in voller Transparenz und mit voller Rechenschaftspflicht durchgeführt werden soll.»

Das Abendessen von Bundespräsident Cassis mit von der Leyen

Über Transparenz und Rechenschaftspflicht beim Wiederaufbau der Ukraine hatte von der Leyen schon am World Economic Forum (WEF) mit Bundespräsident Ignazio Cassis diskutiert. Es zeigte sich, dass Transparenz darüber, wie die Gelder für die Ukraine verwendet werden, beiden sehr wichtig ist.

Aussenminister Ignazio Cassis (Mitte) und Justizministerin Karin Keller-Sutter (links) begrüssen am WEF 2020 EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen. Keystone (Davos, 20. Januar 2020)

Cassis sass am WEF ein Abendessen lang neben von der Leyen - und sprach mit ihr 90 Prozent der Zeit über den Wiederaufbau der Ukraine, wie der Bundespräsident später am Rande des WEF sagte.

Die EU unternehme viel, betonte Cassis. «Ihre Sorgen sind die unseren.» Es seien ein paar erste Schritte besprochen worden, die bereits vor der Wiederaufbaukonferenz im Juli im Tessin gemacht werden könnten.

«Ihr Kampf ist unser Kampf», sagte von der Leyen in Kiew

Für von der Leyen ist das Schicksal der Ukraine eine Herzensangelegenheit. Sie reiste im Krieg schon zweimal nach Kiew. Am 8. April überbrachte sie Präsident Selenski und dem ukrainischen Volk eine klare Botschaft der Solidarität: «Ihr Kampf ist unser Kampf», sagte sie. «Europa ist auf Ihrer Seite.» Und: «Die Ukraine gehört zur europäischen Familie.»

Am letzten Wochenende war von der Leyen dann unter grösstmöglicher Geheimhaltung per Nachtzug nach Kiew aufgebrochen. Sie wollte persönlich offene Fragen klären, die es noch gab im Zusammenhang mit dem EU-Beitrittsantrag der Ukraine.

Sie sei «zutiefst beeindruckt» von der Stärke und Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Bevölkerung, sagte sie in Kiew. Die Ukraine sei schon vor Russlands Invasion auf einem «guten Weg» gewesen, betonte sie.

Fortschritte machen muss die Ukraine in Sachen Korruption

Doch sie hielt auch fest, wo die Ukraine noch Fortschritte machen muss: «Sie haben zum Beispiel viel für die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit getan», sagte sie gegenüber Präsident Selenski. «Aber es müssen noch Reformen durchgeführt werden, um zum Beispiel die Korruption zu bekämpfen.»

Wie wichtig der EU die Ukraine ist, zeigt sich auch an den Zahlungen. Seit Beginn der russischen Invasion hat die EU rund 4,1 Milliarden Euro für die Ukraine mobilisiert – in Form von Makrofinanzhilfen, Budgethilfen, Soforthilfen, Krisenreaktionen und humanitäre Hilfe. Vorgesehen sind weitere 500 Millionen Euro.

Dazu kommt eine Milliarde Euro, welche die EU-Kommission an die weltweite Spendenaktion «Stand Up for Ukraine» vom 9. April beitrug. Auch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung kündigte eine Milliarde Euro als Darlehen an zur Versorgung der Menschen, die aus der Ukraine vertrieben wurden.

Im Mai hatte die EU-Kommission zudem beschlossen, der Ukraine 2022 eine zusätzliche Makrofinanzhilfe in Form von Darlehen von bis zu 9 Milliarden Euro zu gewähren.

Das Projekt der Plattform für den Wiederaufbau

Die EU will den Wiederaufbau der Ukraine aber auch technisch unterstützten. Geplant ist der Aufbau einer internationalen Koordinierungsplattform. Sie soll von der EU-Kommission und von der ukrainischen Regierung betrieben werden.

Geplant ist, dass die Plattform unterstützende Partner und Organisationen zusammenbringt, darunter die EU-Mitgliedstaaten sowie andere bilaterale und multilaterale Partner und internationale Finanzinstitute. Die EU verspricht dafür Verwaltungskapazität und technische Hilfe. Als Beobachter sollen das ukrainische Parlament und das Europäische Parlament fungieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen