Diplomatie Exklusiv: Präsident Selenski hat die neue Botschafterin in der Schweiz offiziell ernannt – sie soll mehr Druck auf Bern ausüben Am Donnerstag hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski nach langem Warten das Dekret unterzeichnet für die neue Botschafterin in der Schweiz: die ehemalige Generalstaatsanwältin Irina Wenediktowa. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 17.11.2022, 19.45 Uhr

Präsident Wolodimir Selenski (Mitte) hat Irina Wenediktowa (rechts) offiziell als neue Botschafterin in der Schweiz ernannt. Sie ersetzt Botschafter Artem Rybchenko (links). Keystone/Getty

CH Media vermeldete schon am 11. November: Präsident Selenski beruft Artem Rybchenko ab, den ukrainischen Botschafter in der Schweiz. Doch Rybchenko führt die Geschäfte in Bern nach wie vor. Seine Nachfolgerin wurde bisher nicht offiziell ernannt.

Das hat sich am Donnerstagnachmittag geändert. In seinem Dekret 786/2022 ernannte Präsident Selenski Irina Wenediktowa (44) zur «ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafterin der Ukraine in der Schweizerischen Eidgenossenschaft», wie es im Text heisst.

Mit dem Dekret 786/2022 ernennt Präsident Wolodimir Selenski die ehemalige Generalstaatsanwältin Irina Wenediktowa zur neuen Botschafterin in der Schweiz. Screenshot Präsidialamt der Ukraine

Wenediktowa ist Juristin und Politikerin. Sie schloss 2000 ihr Studium an der Nationalen Universität für Innere Angelegenheiten Charkiw mit Schwerpunkt Recht und Management ab. 2014 wurde sie Professorin der Abteilung für Zivilrecht an der Nationalen V.-N.-Karasin-Universität Charkiw.

Wenediktowa ist eine enge Vertraute von Selenski

Sie gilt als enge Vertraute von Präsident Selenski. 2018 war sie zuerst seine Rechtsberaterin und dann Mitglied seiner Wahlkampfzentrale für das Präsidentenamt. 2020 schlug Selenski Wenediktowa dem Parlament als Generalstaatsanwältin vor. Dieses Amt führte sie als erste Frau von 2020 bis zum 17. Juli 2022. Dann setzte Selenski sie ab – zusammen mit Geheimdienstchef Iwan Bakanow.

Gemäss NZZ ärgerte man sich im Präsidentenamt darüber, dass Wenediktowa Prozesse gegen russische Kriegsgefangene öffentlichkeitswirksam an sich zog und vorantrieb. Selenski hätte es vorgezogen, langsamer vorzugehen, um eine Verhandlungsmasse für den Austausch gegen Ukrainer in der Hinterhand zu haben.

Wenediktowa ersetzt Artem Rybchenko, der seit Mai 2018 ukrainischer Botschafter in der Schweiz ist – beliebt und geschätzt. Gemäss ukrainischen Quellen will Präsident Selenski aber nun eine schärfere Gangart in Bern. Wenediktowa soll dafür sorgen, dass die Schweiz die Sanktionen gegen russische und ukrainische Oligarchen verschärft und deren Gelder einfriert.

