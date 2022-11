Bundesrat: SVP nominiert Hans-Ueli Vogt und Albert Rösti

Bundesrat Mit nur einer Stimme Unterschied: Wie Vogt es neben Kronfavorit Rösti aufs SVP-Bundesratsticket schaffte Es war eine Zitterpartie: Erst nach fünf Wahlgängen steht das SVP-Zweierticket mit dem Berner Albert Rösti und dem Zürcher Hans-Ueli Vogt fest. Die Zentralschweiz geht leer aus. Julian Spörri, Hérémence Jetzt kommentieren 18.11.2022, 20.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die offiziellen Kandidaten der SVP für die Bundesrats-Ersatzwahl: Der Berner Albert Rösti (rechts) und der Zürcher Hans-Ueli Vogt. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Nicht in Zürich oder Bern, sondern im peripheren 1500-Seelendorf Hérémence in den Walliser Alpen: Hier gab die SVP-Bundeshausfraktion am Freitag nach ihrer Sitzung ihr Ticket für die Ersatzwahl des zurücktretenden Bundesrats Ueli Maurer bekannt – über eineinhalb Stunden nachdem das letzte Postauto die Berggemeinde in Richtung Sion verlassen hatte.

So aussergewöhnlich die äusseren Umstände der abendlichen Medienkonferenz, so wenig überraschend war letztlich das präsentierte Zweierticket. Die Fraktion schlägt der Vereinigten Bundesversammlung für die Wahl am 7. Dezember Albert Rösti (55) und Hans-Ueli Vogt (52) vor. Dem Berner Nationalrat und dem Zürcher Wirtschaftsprofessor waren bereits im Vorfeld die grössten Chancen zugerechnet worden.

Während die Wahl von Rösti in der Fraktion unbestritten war – er wurde bereits im ersten Wahlgang gewählt –, war der Abend für Hans-Ueli Vogt die reinste Zitterpartie. Ganze vier weitere Wahlgänge dauerte es, bis der ehemalige Zürcher Nationalrat gewählt wurde. Er verfehlte das absolute Mehr jeweils nur um eine bis zwei Stimmen. Sein grösster Konkurrent war der Berner Ständerat Werner Salzmann (60). Dies zeigte sich auch im fünften und entscheidenden Wahlgang: Hans-Ueli Vogt erhielt 26 Stimmen und erreichte damit exakt das absolute Mehr. Werner Salzmann kam auf deren 25 – knapper hätte sein Ausscheiden nicht sein können.

«Fraktion lässt sich nicht spalten»

Werner Salzmann. Urs Flueeler / KEYSTONE

Dem Vernehmen nach wurde Salzmann insbesondere von den Berner und Westschweizer Parteimitgliedern unterstützt. Vogt dürfte dagegen vor allem von den Zürchern und Ostschweizerinnen gewählt worden sein.

Der Zürcher Wirtschaftsprofessor betonte später an der Medienkonferenz, dass sich die Fraktion durch ein solch enges Resultat nicht spalten lasse. «Es war allen Kandidaten von Anfang an klar, dass es ein knappes Ergebnis wird», meinte Vogt. Das Resultat werde auch ihn und Salzmann nicht auseinanderbringen.

Zusammenhalt in der Partei – das demonstrierte auch Albert Rösti in seinem Votum. Mit Blick auf die anstehenden Hearings, die er und Vogt in den nächsten Wochen bei den anderen Parteien durchlaufen müssen, sagte er: «Wir werden alles geben für einen fairen Wahlkampf.»

Klar ist aber auch, dass Rösti in diesem Wahlkampf der Favorit ist. Dies mitunter deshalb, weil der frühere SVP-Präsident im Gegensatz zum im Jahr 2021 aus dem Nationalrat zurückgetretenen Vogt besser im Bundeshaus vernetzt ist. Von seiner Favoritenrolle wollte der Berner jedoch nichts wissen. Vielmehr betonte er, dass es mit dem Zweierticket mit ihm und Vogt nun eine richtige Auswahl gebe. «Auch wenn wir die gleichen Werte vertreten, haben wir unterschiedliche Persönlichkeiten. Es wird nun am Parlament sein, eine Wahl zu fällen.»

Zentralschweiz bleibt ohne Chance

Chancenlos waren in der SVP-Fraktion derweil die beiden Zentralschweizer Kandidaturen. Die abgegebenen Stimmen für die Nidwaldner Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger (55) und den Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler (62) liessen sich jeweils an einer Hand abzählen.

Heinz Tännler Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Heinz Tännler nahm den Wahlausgang gelassen. «Es war voraussehbar, dass Albert Rösti Favorit ist und auch Hans-Ueli Vogt als Zürcher gute Chancen hat.» Als Vertreter einer Kantonsregierung sei er dagegen in der Aussenseiterrolle gewesen. «Trotzdem war es gut, dass wir der Fraktion eine Auswahl geben konnten.»

Michèle Blöchliger. Urs Flueeler / KEYSTONE

Auch Michèle Blöchliger bereut ihre Kandidatur keineswegs. Vielmehr bedauert sie wie Heinz Tännler, dass die Zentralschweiz nun nicht auf dem Ticket vertreten ist – die Region stellte seit dem Rücktritt von Kaspar Villiger vor 19 Jahren keinen Bundesrat mehr. «Heinz Tännler und ich haben unterstrichen, dass die Zentralschweiz wieder in den Bundesrat will. Ich hoffe, dass es nun bei einer nächsten Vakanz klappt.»

Einen kleinen Trost aus Sicht von Zug gibt es jedoch: «Es ist erfreulich, dass mit Hans-Ueli Vogt ein Vertreter eines starken Wirtschaftsstandortes aufs Ticket gekommen ist», so Tännler. Ob dieses Argument zum entscheidenden Faktor wird, mit dem Vogt den Berner Favoriten Rösti noch stoppen kann, werden die nächsten Wochen zeigen. Der Zweikampf Bern-Zürich ist auf jeden Fall lanciert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen