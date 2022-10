Genfer Beamte kündigen Streik an – und sind am häufigsten krank

Genf Sie streiken nächste Woche und sind überdurchschnittlich oft krank: Das sind die unzufriedensten Beamten der Schweiz Die Staatsangestellten von Genf fordern mehr Lohn – und sind mit den Arbeitsbedingungen unzufrieden. Zahlen zeigen, dass sie viel häufiger krank sind als das Personal in anderen öffentlichen Verwaltungen. Julian Spörri, Lausanne Jetzt kommentieren 07.10.2022, 18.00 Uhr

Da hilft auch der schöne See nichts: Das Genfer Staatspersonal macht seinem Ärger mit einem Streiktag Luft. Keystone

Am nächsten Mittwoch wird es in der Kantonsverwaltung von Genf ruhiger sein als normal. Die Beamtinnen und Beamten gehen in den Streik – zusammen mit weiteren Staatsangestellten wie Lehrpersonen und den Busfahrerinnen. So zumindest wollen es die Personalversammlung und die Gewerkschaften des öffentlichen Diensts. Wie viele ihrem Appell folgen, bleibt abzuwarten. Aussergewöhnlich ist der Schritt jedoch so oder so – dass Beamte zum Streik aufrufen, kommt in der Schweiz selten vor.

Die Ankündigung sagt denn auch viel über die derzeitigen Befindlichkeiten des Genfer Staatspersonals aus. Teile der Angestellten sind in verschiedener Hinsicht unzufrieden. So auch beim Thema Lohn, das den Streik letztlich ausgelöst hat. Während die Kantonsregierung im Rahmen des Budgets 2023 einen Teuerungsausgleich von 1,35 Prozent vorschlägt, fordern die Streik-Organisatoren angesichts der Inflation von 3 Prozent eine Lohnerhöhung in mindestens dieser Höhe.

Jahr für Jahr versuche die Regierung die Erhöhung der Löhne unter dem Vorwand von Sparbemühungen zu verhindern, enerviert sich Olivier Baud, Präsident der Genfer Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst. «Diese negative Dynamik wollen wir mit dem Streik durchbrechen.»

Doppelt so oft krank

Der Ärger der Gewerkschaften geht jedoch über den Lohnaspekt hinaus. Auch die Arbeitsbedingungen auf der Verwaltung sorgen für Kritik – die Genfer VPOD-Sektion, die die Angestellten des Service Public vertritt, sprach jüngst gar von «institutionellen Missständen». Dies, nachdem Anfang Sommer bekannt wurde, dass die krankheitsbedingten Ausfälle im Vergleich mit anderen Kantonen überdurchschnittlich hoch sind.

Demnach bleiben jeden Tag über 1000 Angestellte krank- oder unfallbedingt der Arbeit fern. Dies entspricht sechs Prozent des Personals der öffentlichen Verwaltung. Zum Vergleich: Laut Zahlen des Bundesamts für Statistik ist der Wert im Schweizer Durchschnitt halb so gross.

Die Genfer Regierung hat bereits Gegenmassnahmen angekündigt: Im Fokus steht unter anderem die bessere Unterstützung der abwesenden Angestellten und die Verbesserung des Arbeitsklimas als präventive Massnahme. So soll die Einstellung von bis zu 13 Psychologinnen und Arbeitsmedizinern helfen, die Abwesenheitsquote zu reduzieren.

«Verwöhnte Kinder»

Für die Gewerkschaften treffen diese Massnahmen jedoch nicht den Kern des Problems. Es brauche nicht grosse Worte, sondern mehr finanzielle Mittel oder personelle Ressourcen um das Personal an der Front zu entlasten, sagt Olivier Baud, der für das Linksbündnis «Ensemble à Gauche» im Kantonsparlament sitzt. Er setzt sich darum dafür ein, dass wie im Budgetentwurf vorgesehen nächstes Jahr mindestens 488 neue Stellen geschaffen werden. Das Parlament wird im Dezember über das Budget beraten.

Die Bürgerlichen des Kantons wollen den Stellenausbau derweil mit aller Kraft verhindern. Sie stellen denn auch in Frage, ob die Leidensnot bei den Staatsangestellten derart gross ist, wie von linker Seite dargestellt.

SVP-Kantonsrat Eric Leyvraz geht sogar soweit, die Beamten als «verwöhnte Kinder» zu bezeichnen. Die Forderungen nach mehr Lohn wischt er beiseite: «Während die Beamten in der Pandemie ihr Gehalt zu 100 Prozent ausbezahlt erhielten, haben die KMU enorme Opfer gebracht.» Nun gehe es darum, dass die öffentliche Verwaltung ihren Beitrag leiste, um die kantonalen Finanzen ins Lot zu bringen. «Es kann nicht sein, dass immer mehr Geld ausgegeben und neue Stellen geschaffen werden.»

Das Votum macht klar, dass die Frage nach der Situation der Genfer Staatsangestellten hochwegs politisch ist. Dies umso mehr, als dass im Frühling 2023 kantonale Wahlen anstehen und sich alle Lager in Stellung bringen wollen.

