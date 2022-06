Dem Ständerat gelingen keine gescheite Reformen mehr

Selbstüberschätzung und Profilierungsdrang der Ständeräte endet im Fiasko Armutszeugnis für die Arbeit des Ständerats Gerne wird der Bundesrat und dessen mangelnde Führung kritisiert. Doch für das Funktionieren der Schweiz war bisher auch die «Chambre de Réflexion» verantwortlich. Leider haben die Ständerate ein geradezu ungesundes Selbstverständnis entwickelt. Anna Wanner und Doris Kleck Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Sieht nach seriöser Arbeit aus: Ständeräte debattieren Anthony Anex / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Es zeichnet sich ab, dass die Reform der zweiten Säule zum Debakel verkommen wird. Das Ziel, die Renten für die Zukunft zu sichern und auch fair zu finanzieren, ist akut gefährdet. Der Ausgang der Debatte nächsten Mittwoch im Ständerat ist komplett offen. Der Grund ist so ärgerlich wie sinnbildlich für die schludrige Arbeit der kleinen Kammer.

Die Reform ist komplex, es ist äusserst schwierig, sie gerecht zu konzipieren. Die zuständige Kommission hat sich eingehend damit befasst und mehrere Modelle rechnen lassen. Einzelne Änderungen sind sinnvoll. Doch die Frage, wie die Reform auch vor einer Volksabstimmung bestehen kann, ist bis heute nicht beantwortet. Der Nationalrat lieferte einen Steilpass, um die Vorlage grosszügiger auszugestalten. Doch die Kommission hat überbordet - und sich für eine unausgegorene Variante entschieden, die mutmasslich teurer wird als Nichtstun. Das unsorgfältige Vorgehen rächt sich jetzt. Wenn der Ständerat die Reform noch irgendwie retten will, muss er in Windeseile einen Kompromiss herzaubern. Wie seriös das ist, kann sich jeder selbst ausrechnen. Die Hoffnung ruht auf dem Nationalrat.

Natürlich liesse sich einwenden, dass sich die Kommission verschätzt hat, dass das mal passieren kann. Doch es gibt unterdessen ein Muster unsauberer Arbeit im Ständerat. Bei der AHV-Reform, die im Herbst zur Abstimmung kommt, hat sich die Kommission ebenfalls viel Zeit gelassen und bei der Verwaltung zig Berichte bestellt - und dann auf ein völlig neues Modell gesetzt, bei dem die Folgen nicht absehbar waren. Wie sich später herausstellte, hätten Frauen bei einer Frühpensionierung deutlich mehr Geld erhalten als heute. Zur Erinnerung: Kern der Reform ist die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65. Der Nationalrat musste korrigieren.

Ähnlich unausgegoren war der Vorschlag zum CO2-Gesetz. Der Ständerat überlud die Vorlage ebenso wie das Mediengesetz. Beide Vorlagen versenkte das Stimmvolk. Gleichzeitig verschleppt der Rat wichtige Reformen wie den grossen Mantelerlass zur Energiewende. Das ganze Land sorgt sich darum, dass dereinst der Strom ausgehen könnte - nur die Ständeräte in der vorberatenden Kommission nicht. Die Stromkonzerne haben fertige Ausbauprojekte in der Schublade und warten ungeduldig auf die Entscheide der Politik. Doch die Kommission sucht den grossen Wurf. Sie bestellt bei der Verwaltung Bericht um Bericht, dass die Kommissionsmitglieder mit lesen nicht mehr nachkommen - wie sie unter dem Siegel der Anonymität klagen.

Dass auf den Ständerat kein Verlass ist, war freilich nicht immer so und wiegt angesichts des Reformstaus umso schwerer. In der vergangenen Legislatur gab eine kleine Gruppe einflussreicher Ständeräte um Christian Levrat (SP), Paul Rechsteiner (SP), Karin Keller-Sutter (FDP), Philipp Müller (FDP) und Konrad Graber (CVP) den Takt vor. Die «NZZ am Sonntag» schrieb von einer «Schattenregierung», weil sie wichtige Vorlagen des Bundesrats komplett umbaute - und mehrheitsfähig machte. Als Paradebeispiel dient die STAF-Vorlage, welche die Scherben der zwei gescheiterten Reformen zur AHV und zu den Unternehmenssteuern aufnahm und im Ständerat neu zusammenflickte. Ständeräte sprachen selbstbewusst von der «Reparaturkammer»: Was der Nationalrat verbockt, biegt die Chambre de Réflexion wieder hin.

Die Ständeräte geben bis heute ein seriöseres Bild ab. So wahren sie das Kommissionsgeheimnis viel konsequenter, verhandeln abgeschieden von der Öffentlichkeit und vergrössern den Spielraum für Kompromisse.

Doch die politische Finesse und die strategische Weitsicht ist der Kammer abhandengekommen. Das hat einerseits mit der Personalrochade zu tun, von der «Schattenregierung» ist nur Rechsteiner noch da. Gleichzeitig geht es manchen Mitgliedern mehr um die eigene Profilierung als um die Sache. Sie überhöhen ihre persönliche Haltung massiv, verlieren das Ziel aus den Augen und vernachlässigen die Strategie der Partei. Das hat zwar mit dem Wahlsystem und der Funktion zu tun: Ständeräte werden im Majorz als Vertreter der Kantone gewählt. Im Unterschied zum Nationalrat steht dabei nicht die Partei, sondern die Person im Vordergrund.

Allerdings stehen die Konsequenzen in keinem Verhältnis: Gerade FDP und Mitte müssen unverhofft Niederlagen einstecken, weil eigene Mitglieder nicht mitziehen. Sie können die politische Kraft nicht zum Gestalten nutzen - wegen parteiinternen, persönlichen Animositäten. Schlimmstenfalls gefährden sie gar eine wichtige Vorlage, wie das nun bei der beruflichen Vorsorge der Fall ist.

Das Gefühl der Überlegenheit gilt es nun abzustreifen. Die Nationalrätinnen können nicht jedes Mal die Kohlen aus dem Feuer holen. Für Reformen braucht es stabile Entscheide aus dem Ständerat.

