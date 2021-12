Corona: Impfkommission verkürzt die Booster-Wartefrist

Covid-19 Kehrtwende: Die Impfkommission verkürzt die Booster-Wartefrist Statt nach sechs Monaten kann die Auffrischimpfung schon nach vier Monaten erfolgen. Omikron hat zum Meinungsumschwung geführt. Bruno Knellwolf 22.12.2021, 09.20 Uhr

In Südafrika hat sich die Variante Omikron durchgesetzt. Laurens Bosch / EPA

Ab jetzt darf früher geboostert werden. Damit folgt die Eidgenössische Impfkommission Ekif der Ankündigung von Bundesrat Alain Berset vom Freitag, die Wartefrist für eine Auffrischimpfung von sechs auf vier Monate zu verkürzen. Noch vor einer Woche hielt Ekif-Präsident Christoph Berger an der Halbjahresfrist fest, nun erklärte er am Dienstag an der Fachmedienkonferenz in Bern die Gründe für die Anpassung.