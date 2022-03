Bilaterale Beziehungen «Das Momentum war noch nie so gut wie jetzt»: Die EU-Freunde erhalten Auftrieb mit dem Krieg in der Ukraine Europa hat mit Freude zur Kenntnis genommen, dass die Schweiz die Sanktionen gegen Russland integral mitträgt. Und der Nationalrat macht einen sanften Schritt hin zur Europäische Union. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Bundesrat Ignazio Cassis (links) trifft nach dem Aus des Rahmenabkommens Maros Sefcovic zu einem bilateralen Gespräch, den Vizepräsidenten der EU-Kommission. Keystone/EU-Kommission (15. November 2021)

Noch immer will nur eine klare Minderheit den direkten EU-Beitritt. 40 von 200 Mitgliedern des Nationalrats stimmten am 10. März einer Motion von SP-Nationalrat Fabian Molina zu. Sie verlangte die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen.

Doch: Die EU-Freunde haben im Parlament an Gewicht zugelegt. Das zeigte die Frühlingssession. Die Invasion Russlands verändert die geopolitische Situation – und damit das Verhältnis der Schweiz zur EU. «Noch nie in den letzten Jahren war das Momentum für die Schweiz so gut wie jetzt, eine Lösung mit der EU zu finden», sagt SP-Nationalrat Eric Nussbaumer. «Das sollte der Bundesrat unbedingt nützen.»

SP-Nationalrat Eric Nussbaumer Keystone

Für Nussbaumer hängt das damit zusammen, dass sich die EU «öffnet und gleichzeitig die Zusammengehörigkeit der europäischen Länder betont», wie er festhält.

Europa soll stärker zusammenhalten

Die Krise lässt Europa näher zusammenrücken. «Der aktuelle Konflikt zwischen der Ukraine und Russland führt dazu, dass man weiss: Europa muss zusammenhalten», sagt Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter. «Das ist nicht nur sicherheitspolitisch wichtig, sondern auch wirtschaftspolitisch.»

Noch weiter geht Mitte-Ständerat Benedikt Würth. «Es ist nun zu hoffen, dass die EU-Kommission etwas abrückt von ihrer dogmatischen und formalistischen Position», sagt er. Es sei denkbar, dass sie nach dem Ukraine-Krieg «pragmatischer» vorgehe und realisiere, wie «sie sich in Mikrodiskussionen verloren» habe. «Vielleicht sieht sie wieder mehr die Gemeinsamkeiten statt die Unterschiede.»

Mitte-Ständerat Benedikt Würth Keystone

«Die Schweiz kann auch anders, als nur Rosinen zu picken»

Eine Einschätzung, die auf dem Goodwill beruht, den sich die Schweiz holte, als sie die EU-Sanktionen gegen Russland integral übernahm. An der Konferenz der Europa-Ausschüsse der Parlamente in Paris sei dies «mit grosser Aufmerksamkeit» wahrgenommen worden, sagt Würth. Er ist Präsident der EU/Efta-Delegation. Für ihn war dieser Entscheid wegweisend. «Hätten wir hier unklare Positionen eingenommen, wären wir schlicht nicht mehr verstanden worden», sagt er. «Dann wären auch noch die letzten Kanäle zugeschüttet worden.»

Nussbaumer, der auch in Paris war, sieht das ähnlich. «Man anerkennt», sagt er, «dass die Schweiz auch anders kann als nur Rosinen zu picken.»

Die kleine europapolitische Allianz im Nationalrat

Innenpolitisch ist das Momentum besser als auch schon für eine Annäherung an die EU. Das hängt mit dem Nationalrat zusammen. Er überwies eine parlamentarische Initiative für ein Bundesgesetz über die Weiterführung der Beziehungen mit der EU mit 127:58 Stimmen - und will damit die europapolitischen Leitlinien vorgeben. Unter den Gegnern: Mitte-Präsident Gerhard Pfister und Christian Wasserfallen als einziger Freisinniger.

Der Nationalrat überwies eine parlamentarische Initiative für ein Bundesgesetz über die Weiterführung der Beziehungen mit der EU mit 127:58 Stimmen. Keystone

Eine kleine europapolitische Allianz um Nussbaumer (SP), Christa Markwalder (FDP) und Tiana Angelina Moser (GLP) strebt dabei weitere «Assoziierungen» mit der EU an, wie sie die Schweiz mit Schengen kennt. Für die Teilnahme am Binnenmarkt soll laut «Tages-Anzeiger» ein ähnlicher Vertragsrahmen festgelegt werden.

Parallel überwies der Nationalrat mit 112:69 Stimmen ein Postulat von GLP-Nationalrat Roland Fischer. Er verlangt, die Option einer EWR-Mitgliedschaft zu prüfen. Auch hier war Pfister im Nein-Lager.

Das Parlament habe in der Frühlingssession ein europapolitisches Zeichen gesetzt, sagt SP-Nationalrat Nussbaumer. «Es gibt eindeutig einen Willen zur demokratischen Auseinandersetzung mit dem EU-Dossier – transparent und offen.» Den Flaschenhals ortet Nussbaumer beim Bundesrat. Dieser mache wieder auf «Geheimnistuerei und Intransparenz».

Die Gegner des Rahmenabkommens stützen plötzlich den Bundesrat

Ganz anders beurteilen die Allianz Kompass/Europa und Autonomiesuisse die Situation. Sie waren gegen das Rahmenabkommen angetreten. Heute stehen sie voll auf Seite der Regierung.

«Autonomiesuisse unterstützt die Stossrichtung des Bundesrats mit den innenpolitischen Gesprächen, der Sondierung in Brüssel und der Aussage, dass es kein Rahmenabkommen 2.0 gibt», sagt Co-Präsident Hans-Jörg Bertschi.

Und Philipp Erzinger, Geschäftsführer von Kompass/Europa sieht das EU-Bundesgesetz als «Störmanöver von Parlamentariern, die es nicht akzeptieren können, dass es kein Rahmenabkommen 2.0 gibt.» Kompass/Europa erachte es als «konstruktiver und zielführender», jetzt dem Bundesrat «in seiner ruhigen Hand» den Rücken zu stärken.

