Europapolitik Alle Alt-Bundesräte der CVP sind für EU-Rahmenvertrag – und Viola Amherd auch: Was nun, Herr Pfister? Die CVP – neu: Die Mitte – will nichts wissen vom Abkommen mit der EU. Es sei denn, der Bundesrat bringe substanzielle Verbesserungen aus Brüssel zurück. Doch nun treten die Doyens der CVP in den Clinch mit ihrer eigenen Partei und deren Präsident Gerhard Pfister. Othmar von Matt 08.04.2021, 05.00 Uhr

Befürworten das Rahmenabkommen: Die Alt-Bundesrätinnen und Bundesräte Ruth Metzler, Arnold Koller, Doris Leuthard und Joseph Deiss (von links) sowie auch die aktuelle Bundesrätin der Partei Die Mitte Viola Amherd. Montage: CH Media

Nun also auch Arnold Koller. «Mit dem Rahmenabkommen steht für unser Land sehr viel auf dem Spiel», schrieb der 87-jährige Alt-Bundesrat in dieser Zeitung. Koller warnt davor, das Abkommen leichtfertig abzulehnen.

Alle vier noch lebenden Alt-Bundesräte der CVP – inzwischen «Die Mitte» – haben sich zum Rahmenabkommen bekannt: Doris Leuthard (2006 bis 2018), Joseph Deiss (1999 bis 2006), Ruth Metzler (1999 bis 2003) und Arnold Koller (1986 bis 1999).

Die ehemaligen CVP-Magistraten liegen damit im Clinch mit ihrer eigenen Partei. Angeführt von Präsident Gerhard Pfister möchte diese das Rahmenabkommen am liebsten vom Tisch haben. Es könnte sich sonst zum GAU bei den Wahlen 2023 entwickeln.

Gerhard Pfister hält Partei und Fraktion rigide auf Kurs

Pfister bezeichnet die Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) als «toxisch». Und er hält Fraktion und Partei rigide auf Kurs gegen das Rahmenabkommen. So rigide, dass kaum mehr befürwortende Stimmen aus der Mitte zu hören sind. Obwohl es ein solches Lager gibt ­­­­­– um Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (BL).

Die Alt-Bundesräte nutzen aber ihre Narrenfreiheit. Deiss und Leuthard sind der neuen Bewegung «Progresuisse» beigetreten, die sich für das Rahmenabkommen einsetzt. Deiss sagt auf ihrer Website:

«Ausser Null-Variante oder Beitritt ist das Rahmenabkommen der einzige gangbare Weg.»

Auch Leuthard kommt zu Wort. «Die EU ist nicht perfekt, aber unser bester Partner», hält sie fest. «Den Marktzugang mit einem Rahmenvertrag abzusichern, ist vor allem für die Schweiz von Vorteil.» Metzler wiede­rum hat sich in Interviews zum Abkommen bekannt: «Damit könnten wir Rechtssicherheit schaffen, um auf dieser Basis eine Weiterentwicklung der Beziehungen mit der EU anzustreben.»

Joseph Deiss und Doris Leuthard. (Bilder: key / sbi)

Die ehemaligen Europa-Turbos aus den 1990er-Jahren

Die frühere Bundesrätin Ruth Metzler. Michel Canonica

Deiss und Metzler, aber auch der verstorbene Alt-Bundesrat Flavio Cotti, gehören zu den CVP-Exponenten, die sich in den 1990er-Jahren für einen EU-Beitritt starkgemacht haben. Wie die Mehrheit der Partei. 1998 stimmten die Delegierten nach fünf Stunden Diskussionen mit 411 zu 48 Stimmen einer Resolution der Parteileitung zu, die den Bundesrat aufforderte, Verhandlungen für einen EU-Beitritt vorzubereiten.

Flavio Cotti war Teil der legendären Vierer-Mehrheit im Bundesrat, die am 18. Mai 1992 entschied, in Brüssel ein Gesuch um die Aufnahme von Verhandlungen über einen Beitritt der Schweiz zur EU zu deponieren. Ein halbes Jahr vor dem EWR-Urnengang.

Joseph Deiss plädiert noch immer für einen EU-Beitritt. «Er wäre ein Gewinn an Souveränität», sagte er 2019 im Interview zum Buch «Quand un cachalot vient de tribord ...» (Kommt ein Pottwal von Steuerbord). Es ist ein Plädoyer für Engagement und Mitarbeit der Schweiz in Europa und der Welt.

Die Christdemokratie hat die Europäische Gemeinschaft gegründet

Deiss, Metzler und Cotti zählen zur Tradition der CVP-Vertreter, die sich als Miterben der europäischen Christdemokratie verstehen. Sie hat die Europäische Gemeinschaft mitgegründet, mit den CDU-Koryphäen Konrad Adenauer und Helmut Kohl an der Spitze.

Der ehemalige CVP-Bundesrat Arnold Koller. Michel Canonica

Arnold Koller sieht das pragmatischer. 1992 zählte er zur Minderheit, die in Brüssel kein Gesuch um Beitrittsverhandlungen deponieren wollte. Auch Bundesrätin Viola Amherd selbst zählt zu diesem Lager. «Wir müssen den bilateralen Weg mit der EU weiterführen, sind auf gute Beziehungen zwischen Nachbarn angewiesen», sagte sie im November 2018 vor ihrer Wahl in die Regierung. Deshalb befürworte sie einen Rahmenvertrag. Es gebe aber Punkte, «bei denen wir hart bleiben müssen». Im Bundesrat gilt sie als Verfechterin eines Abkommens, die sich für eine Vorwärtsstrategie einsetzte.

Hat Gerhard Pfister Angst, dass die Frage nun die Mitte spaltet?

Gerhard Pfister. Keystone

Die Positionsbezüge seiner ehemaligen Bundesräte bringen Mitte-Präsident Pfister in die Bredouille. Hat er Angst, dass sich nach SP und FDP nun auch die Mitte in dieser Frage spaltet? «Nein, überhaupt nicht», sagt er. «Die Position der CVP und damit der Mitte ist seit zwei Jahren unverändert: Das Rahmenabkommen in der vorliegenden Form reicht nicht.» Die Partei fordere «sub­stanzielle Verbesserungen» bei der Unionsbürgerrichtlinie, den staatlichen Beihilfen, den flankierenden Massnahmen ­ und bei der Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).

Es sei «nachvollziehbar», sagt Pfister, dass die Alt-Bundesräte das Rahmenabkommen aus der Perspektive ihrer jeweiligen Amtszeit beurteilten. «Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Perspektive auch für das vorliegende Verhandlungsergebnis adäquat ist», sagt er. «Der jetzige Bundesrat ist offenbar viel kritischer.»