Die afghanische Vertretung in Genf veranstaltet eine Gedenkfeier für den legendären afghanischen Kommandanten Ahmed Schah Massoud. Der Botschafter in der Schweiz will so lange wie möglich auf seinem Posten verharren. Aber die Taliban werde er nicht repräsentieren, kündigt er an.

Christoph Bernet 03.09.2021, 10.35 Uhr