Wittnau/Esaf 2022 «Ein Märchen wurde wahr»: David Schmid krönt seinen Abgang aus dem Sägemehl mit einem Kranz am Eidgenössischen

Der Wittnauer David Schmid hat sich einen Traum erfüllt – einen Kranz am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln. Dafür wagte er den Rücktritt vom Rücktritt. Nun hängt er die Schwingerhosen jedoch endgültig an den Nagel. Zum Schluss seiner Karriere gab es nochmals einen schönen Preis aus dem Gabentempel, der ihm viel Freude bereiten dürfte.