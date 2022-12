Fehlstart im neuen Bundesrat nach Verteilung der Departemente

Departementsverteilung Wenn nur die Sieger auftreten ‒ das war ein Fehlstart des neuen Bundesrats Die Departementsverteilung und die anschliessende einseitige Kommunikation der Regierung zeigen: Dieser Bundesrat ist noch kein Team. Henry Habegger Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Der Wahltag war gelungen, mit Albert Rösti (SVP) und Elisabeth Baume-Schneider (SP) wählte das Bundesparlament am Mittwoch zwei engagierte und kompetente Persönlichkeiten in die Landesregierung, die beide ein ausdrückliches Bekenntnis zur Teamarbeit abgaben. Das wäre eigentlich eine Steilvorlage für den Gesamtbundesrat unter Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP) gewesen, bei der Verteilung der Departemente zu beweisen, dass die zuletzt zerstrittene Regierung sich bemüht, den Elan vom Vortag mitzunehmen, einen Neuanfang zu machen und als Team aufzutreten.



Was gestern passierte, war dann leider das pure Gegenteil. Grundsätzlich hätte eine Medienmitteilung zur Verteilung der Departemente ausgereicht. Danach aber traten Cassis und seine Parteikollegin Karin Keller-Sutter, künftige Finanzministerin, mit geschwellter Brust vor die Medien, um die Verteilung und sich selbst zu erklären. Zwei Leute also, die ihren Willen durchgesetzt hatten.