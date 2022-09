Röstigraben, Tierwohl, knappes Resultat: die Abstimmungsanalyse

Datenanalyse Röstigraben, Mobilisierung auf dem Land und eines der knappsten Resultate: Sieben Erkenntnisse des Abstimmungssonntags Die Landbevölkerung war am Sonntag aktiver als das städtische Stimmvolk und Ueli Maurer fehlte es an Unterstützung in den eigenen Reihen: Die Datenanalyse zum Abstimmungssonntag. Mark Walther und Stefan Trachsel Jetzt kommentieren 26.09.2022, 05.00 Uhr

Das Schweizer Stimmvolk hat der AHV-Reform und damit dem Frauenrentenalter 65 zugestimmt. «Der Bundesrat nimmt das knappe Resultat mit grosser Bescheidenheit zur Kenntnis», sagte Alain Berset am Abend vor den Medien.

Alain Berset (rechts) und Ueli Maurer an der Medienkonferenz nach Bekanntwerden des Resultats. Peter Schneider / KEYSTONE

Im Schlussergebnis zeigt sich ein deutlicher Röstigraben: Die Deutschschweizer Kantone waren fast unisono für die Reform, die Westschweiz vereint dagegen. Zum Nein-Lager gehörten ausserdem das Tessin, Basel und Schaffhausen – wobei in Schaffhausen nur 17 Stimmen den Unterschied ausmachten.

Exemplarisch für die Kluft zwischen den Sprachregionen sind die Kantone Wallis und Freiburg: Die Gemeinden im mehrheitlich französischsprachigen Unterwallis haben die Reform abgeschmettert, das deutschsprachige Unterwallis hat ihr zugestimmt. Auch im Freiburgischen haben die Gemeinden trennscharf entlang der Sprachgrenze abgestimmt.

Ein weiterer Graben wird vermutet, lässt sich aufgrund der verfügbaren Daten aber nicht erhärten: der Geschlechtergraben. Umfragen deuteten in den letzten Wochen darauf hin, dass die Frauen deutlich gegen und die Männer deutlich für die AHV-Reform stimmen.

An Abstimmungstagen werden jedoch keine schweizweiten Daten zum Stimmverhalten von Männern und Frauen erhoben. Einzelne Kantone wie St.Gallen und Neuenburg ermitteln die Stimmbeteiligung nach Geschlecht. Sie veröffentlichen die Ergebnisse aber erst in einigen Tagen. In rund zwei Monaten werden ausserdem die Nachbefragungen ein Bild über den Geschlechtergraben geben.

63 Prozent der Stimmberechtigten haben die Massentierhaltungs-Initiative versenkt. Besonders deutlich fiel das Verdikt auf dem Land aus: Drei von vier Urnengänger legten ein Nein ein.

In den grossen Städten wie Zürich, Bern, Basel oder Luzern wurde die Initiative angenommen – aber insgesamt fand die Initiative in städtischen Gemeinden ebenfalls wenig Anklang. 57,3 Prozent der Menschen in den urbanen Gegenden stimmten Nein. In Gemeinden mit städtischen und ländlichen Merkmalen waren es 68,3 Prozent.

Es ist die zweite Niederlage für Finanzminister Ueli Maurer in kurzer Zeit: Das Volk hat die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer mit 52 Prozent Nein abgelehnt. Im Februar war bereits die Abschaffung der Stempelsteuer gescheitert – allerdings fiel das Verdikt damals mit 62,7 Prozent um einiges deutlicher aus.

Wiederum erhielt die steuerliche Erleichterung, von der vorwiegend Unternehmen profitiert hätten, in der Deutschschweiz mehr Rückhalt als im französischsprachigen Landesteil. Für eine Mehrheit reichte es aber auch diesseits des Röstigrabens nicht: 51 Prozent der Deutschweizerinnen und Deutschschweizer sagten Nein (gegenüber 56,4 Prozent Nein in der Romandie). Eine knappe Mehrheit für beide Vorlagen gab es übrigens in der italienischsprachigen Schweiz.

Für ein Ja fehlte die breite Unterstützung in den Hochburgen der Rechtsbürgerlichen. Das sind Gemeinden, in der SVP, FDP, Lega und diverse Kleinparteien bei den letzten Nationalratswahlen zusammen mehr als die Hälfte der Stimmen holten – im Durchschnitt waren es 58 Prozent. Doch dieses Potenzial vermochte das Ja-Komitee nicht auszuschöpfen. Der Ja-Anteil zur Steuerreform betrug in diesen Gemeinden 52,9 Prozent, wie unsere Auswertung zeigt.

Die Landbevölkerung hat sich stärker an den Abstimmungen beteiligt als die Städterinnen und Städter. Die Stimmbeteiligung in ländlichen Gemeinden betrug 56,2 Prozent, in städtischen 51,6 Prozent und in ländlich-urbanen Gebieten 54,1 Prozent. Das dürfte mit der Massentierhaltungs-Initiative zusammenhängen, die auf dem Land die Gemüter stärker bewegte. Die Stimmbeteiligung lag insgesamt deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von rund 45 Prozent.

Allerdings hat die Initiative weniger mobilisiert als die zwei Landwirtschaftsinitiativen, über die im Juni des vergangenen Jahres abgestimmt wurde. Bei der Trinkwasser- und der Pestizid-Initiative stimmten rund 68 Prozent der Stimmberechtigten auf dem Land und 58 Prozent in den Städten ab. Zusätzlich mobilisierten damals die Referenden über das Covid- und das CO 2 -Gesetz.

Den höchsten Ja-Anteil aller Gemeinden gab es in Blatten im Wallis: Dort befürworteten 78 Prozent der Stimmenden die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Mehrwertsteuererhöhung. Ähnlich hoch war die Zustimmung im solothurnischen Balsthal für die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre, der 77,9 Prozent zustimmten.

Auffallend, aber nicht überraschend ist die grosse Ablehnung der Massentierhaltungs-Initiative auf dem Land, die für die grössten Nein-Anteile sorgte: Im neuenburgischen Les Verrières sagten 97 Prozent der Stimmenden Nein zur Initiative. Fast gleich deutlich war das Nein in Unterschächen (UR) mit 96 Prozent und in Luthern (LU) mit 94 Prozent. In absoluten Zahlen ausgedrückt: In Unterschächen standen elf Befürwortern nicht weniger als 284 Gegner gegenüber.

Die höchsten Zustimmungswerte aller Gemeinden für die Massentierhaltungs-Initiative wiesen die Städte Bern und Zürich mit 66 respektive 63 Prozent auf.

In der Tabelle unten finden Sie die Resultate aller Gemeinden:

Nur gerade 17 Stimmen haben im Kanton Schaffhausen den Ausschlag gegeben für das Nein zur Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre – und das bei fast 35'000 Menschen, die ihre Stimme abgegeben haben. Das Nein mit 50,02 Prozent ist eines der knappsten, aber längst nicht das knappste Resultat in der Geschichte der direkten Demokratie in der Schweiz.

Nur zehnmal seit 1960 hat es nach den Daten des Bundesamts für Statistik ein Resultat mit weniger Differenz zwischen Ja und Nein gegeben. In den allermeisten Fällen waren allerdings kleinere Kantone wie die beiden Appenzell, Ob- oder Nidwalden, Glarus oder Uri für die knappen Resultate besorgt.

Zur Mehrwertsteuer-Erhöhung zu Gunsten der AHV hat Schaffhausen übrigens Ja gestimmt, mit 54,7 Prozent Ja – oder einem Stimmenunterschied von fast 3300.

Ebenfalls mit relativ wenigen Stimmen Unterschied entschied der Kanton Solothurn über das Frauenrentenalter 65. Bei über 90'000 gültigen Voten entschieden schliesslich 587 Stimmen für die Erhöhung (50,3 Prozent).

In der Tabelle finden Sie die Schlussergebnisse aller nationaler Vorlagen:

